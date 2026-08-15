República Dominicana: Educación aumentará más psicólogos y orientadores para el año escolar 2026-2027

República Dominicana aumentará la presencia de psicólogos y orientadores en las escuelas públicas para el año escolar 2026-2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Educación de República Dominicana (Minerd) anunció este viernes un aumento del número de psicólogos y orientadores en las escuelas públicas, reduciendo el ratio de atención de uno por cada 300 estudiantes a uno por cada 150, según informó la cartera estatal por medio de su ministro Luis Miguel De Camps.

La medida, divulgada este 14 de agosto, marca un cambio en la estrategia nacional para el año escolar 2026-2027, con el objetivo de fortalecer la salud mental, el bienestar estudiantil y la convivencia en los centros educativos.

De acuerdo con el comunicado del Minerd, la instrucción establece que las nuevas plazas de psicólogos y orientadores deberán cubrirse priorizando a los profesionales del banco de elegibles, lo que permitirá aprovechar la experiencia y formación de quienes ya forman parte del sistema educativo. Esta decisión, según puntualizó la entidad, busca garantizar una adecuada articulación técnica y administrativa del proceso.

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El Ministerio de Educación reducirá el ratio de atención de un profesional por cada 300 estudiantes a uno por cada 150 en el sistema público. (Cortesía: Ministerio de Educación de República Dominicana)

El incremento de personal especializado responde a la necesidad de brindar un acompañamiento más cercano a los estudiantes y a la comunidad educativa. Según datos del Ministerio de Educación, la presencia reforzada de psicólogos y orientadores permitirá una respuesta más oportuna ante situaciones relacionadas con la salud emocional y la prevención de la violencia escolar.

El ministro Luis Miguel De Camps sostuvo encuentros con representantes del Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi) y del Colegio Médico Dominicano (CMD), en el marco de una agenda orientada a fortalecer las políticas de bienestar y acompañamiento integral para los estudiantes. Estas reuniones forman parte de una articulación interinstitucional que busca optimizar la implementación de los nuevos lineamientos.

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Ministerio de Educación ajusta el ratio de atención para fortalecer convivencia y seguridad en escuelas

La adecuación del ratio será coordinada por los viceministerios de Acreditación y Certificación Docente, y de Planificación y Desarrollo. Según el propio Ministerio, este ajuste representa también una oportunidad de inserción laboral para orientadores y psicólogos que esperan acceder a plazas dentro del sistema educativo público.

La disposición se inscribe en una serie de acciones impulsadas por el Ministerio de Educación para consolidar entornos escolares más seguros e inclusivos. Según el comunicado, “la medida contribuirá al fortalecimiento del clima escolar y la promoción de ambientes armónicos y propicios para el aprendizaje en los centros educativos”.

La ampliación del personal especializado apunta a prevenir la violencia escolar y a responder con mayor rapidez ante conflictos y situaciones de riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esta disposición adquiere especial relevancia en el contexto de las acciones para fortalecer la convivencia escolar y seguir creando entornos más seguros, inclusivos y favorables para el aprendizaje en los centros educativos del territorio nacional”, añadió el Ministerio de Educación.

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El ajuste en el ratio de atención también permitirá una mayor rapidez en la identificación y abordaje de situaciones de riesgo o conflicto. Según autoridades educativas, el acompañamiento profesional en los centros educativos resulta clave para prevenir episodios de violencia, acoso escolar y otras problemáticas que afectan la convivencia y el rendimiento académico.

El Ministerio de Educación consideró que la presencia de más psicólogos y orientadores permitirá no solo intervenir en situaciones de crisis, sino también desarrollar programas preventivos y de apoyo para toda la comunidad escolar.