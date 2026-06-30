La importante baja que tendrá Brasil ante Noruega para el duelo de octavos de final del Mundial

Lucas Paquetá se retira del campo con dolores en su muslo izquierdo. Lo acompañan Neymar y Endrick (REUTERS/Phil Noble)

La selección de Brasil logró un triunfo angustiante ante Japón en los 16avos de final del Mundial 2026 luego de un gol en el último minuto del tiempo adicionado de Gabriel Martinelli, quien le dio la clasificación a los dirigidos por Carlo Ancelotti. Sin embargo, a pesar de la victoria, el pentacampeón perdió a una de sus piezas claves por una lesión muscular, que no podrá estar presente en el duelo de octavos frente a Noruega.

El mediocampista Lucas Paquetá sufrió una lesión en el muslo izquierdo y quedó descartado del partido de Brasil del próximo domingo 5 de julio a las 17 horas (de Argentina) en Nueva York. La baja, según reportó el medio brasileño Globo Esporte, se confirmó este martes tras los estudios realizados al jugador de 28 años luego de la victoria sobre Japón y esto obliga al cuerpo técnico de Ancelotti a reconfigurar el centro del campo.

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La selección brasileña tendrá por delante solo tres días de entrenamiento antes de volver a jugar en la instancia eliminatoria, en la que enfrentará a la selección de Noruega de Erling Haaland, que venció a Costa de Marfil 2-1 con un gol sobre el final del delantero del Manchester City.

Por su parte, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) no informó un plazo de regreso para el futbolista del Flamengo, que se perderá el siguiente encuentro de su selección. De acuerdo con lo publicado por Globo Esporte, Paquetá se sometió a estudios por imágenes un día después del triunfo sobre Japón, en la segunda fase de la Copa del Mundo. El examen confirmó la lesión luego de que el mediocampista dejara el campo con dolor en la parte posterior del muslo izquierdo.

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Lucas Paquetá en ojotas tras ser reemplazado en el partido de Brasil-Japón. El volante tiene una lesión muscular (REUTERS/Phil Noble)

La molestia apareció en los últimos instantes del primer tiempo ante el seleccionado nipón, cuando Brasil perdía 1-0. Paquetá empezó a renguear, dejó el césped en el entretiempo con visibles señales de dolor, apoyado en Neymar y acompañado por el consuelo de sus compañeros.

Cuando Brasil volvió para la segunda mitad, el joven Endrick ocupó su lugar. Durante el resto del partido, el volante permaneció en el banco y celebró con el plantel los goles de la remontada, aunque sin apoyar la pierna izquierda en el suelo y con ayuda de otros compañeros.

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La baja altera una pieza fija en la estructura del equipo, ya que Paquetá había sido titular en todos los partidos de Brasil en esta Copa del Mundo. Ante Japón, Ancelotti primero recurrió a Matheus Cunha en una función de mediocampista durante la segunda parte. Más tarde lanzó a Gabriel Martinelli para ocupar esa tarea. El delantero del Arsenal terminó siendo el héroe.

El delantero de Brasil Raphinha durante un entrenamiento en el centro de entrenamiento Columbia Park en Morristown, New Jersey (EFE/SEBASTIÃO MOREIRA)

Mientras Paquetá comenzó un protocolo de tratamiento intensivo sin fecha definida de retorno, Raphinha dio un paso distinto en su recuperación. El delantero del Barcelona, ausente desde hace 10 días por una lesión en el muslo derecho, inició este martes la transición física al campo. El talentoso futbolista se había retirado con dolores en el partido de la segunda fecha del Grupo C ante Haití y no jugó ante Escocia y Japón. De todas maneras, no está confirmada su participación ante Noruega.

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Brasil recibió descanso después del entrenamiento de este martes y volverá a reunirse al final de la tarde del miércoles para comenzar a preparar el duelo ante los noruegos por el pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Desde entonces, el plantel que comanda Ancelotti dispondrá de tres días de preparación antes del partido del domingo.