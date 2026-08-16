Participación de Almada, definición de Montiel y pedido de disculpas: así fue el primer gol de River Plate en el Torneo Clausura

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Gonzalo Montiel le dio a River Plate el primer gol del Torneo Clausura 2026 y rompió una sequía que se extendió por cuatro fechas. El defensor aprovechó un rebote en el área chica para definir de primera ante Brayan Cortés y abrir el marcador ante Argentinos Juniors en el Estadio Monumental, en el partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Profesional de Fútbol.

El tanto llegó al minuto 36 del primer tiempo, tras una acción que comenzó con un disparo de Thiago Almada —quien tuvo sus primeros minutos con la camiseta del Millonario— que el mediocampista de Argentinos, Kevin Gutiérrez, logró bloquear. El rebote le quedó servido para Montiel, que no perdonó a un costado del arquero visitante.

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La apertura del marcador llegó después de que el equipo de Eduardo Coudet acumulara cuatro derrotas al hilo en el torneo, todas por 1-0. River arribó al partido con cero puntos y cero goles a favor en el Clausura, al tiempo que Argentinos Juniors se presentó como líder del Grupo B con 12 puntos y nueve goles marcados en cuatro presentaciones. De hecho, su último grito databa del 17/7 cuando Rafael Santos Borré descontó a los 87 minutos en la derrota por 3-1 frente a Aldosivi por Copa Argentina.

El festejo de Montiel con sus compañeros

Es por eso que, con ese contexto a cuestas, Montiel se dirigió directamente a la gente de River en el festejo e hizo una señal de disculpas.

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El partido tuvo su primer aviso en el minuto 10, cuando Ángel Correa recibió un pelotazo largo de Montiel, encaró al área y definió, pero Cortés respondió con eficacia. Antes del gol, Lucas Martínez Quarta también tuvo una chance clara mediante una pelota parada: el marcador central conectó de cabeza pero desvió el remate.

El conjunto visitante no fue pasivo. Tomás Molina probó de media distancia al minuto 25 tras superar a dos rivales, aunque su remate se fue muy alto. Hernán López Muñoz también inquietó al arco de Santiago Beltrán con un disparo desde afuera del área en el minuto 17.

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El próximo compromiso para el elenco de Núñez tendrá lugar el miércoles 19 de agosto cuando tenga que jugar en Colombia por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe de Bogotá. Luego, en el certamen local, deberá recibir a Vélez Sarsfield, el 23/8. Tras eso, resolverá la serie internacional ante el conjunto colombiano, el 26/8.

Montiel, por su parte, tuvo que ser reemplazado en el comienzo de la segunda mitad. El lateral derecho campeón del mundo con la selección argentina sintió una molestia y pidió el cambio. En su lugar ingresó Giovanni González. Una vez en el banco, le aplicaron hielo en el aductor izquierdo, según informaron en la transmisión de ESPN.

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