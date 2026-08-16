Lluvias intensas en Costa Rica: evacuaciones, 130 viviendas anegadas en Ulima y un deslizamiento que aisló La Suiza de Turrialba

La Cruz Roja Costarricense evacua a decenas de personas tras intensas lluvias e inundaciones en múltiples regiones (Cortesía CRC)

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Una serie de evacuaciones y rescates se han realizado en distintos puntos de Costa Rica debido a las intensas lluvias que han provocado inundaciones y deslizamientos durante el fin de semana, según informó este domingo la Cruz Roja Costarricense.

Desde la madrugada del domingo, los equipos de la Cruz Roja Costarricense permanecen desplegados en la provincia de Limón, donde las precipitaciones obligaron a evacuar a tres personas —dos mujeres adultas y un niño—, y otras diez ya fueron trasladadas a lugares seguros. La organización reportó a Infobae que en la zona atlántica, localidades como Talamanca, Valle de la Estrella, Batán y Siquirres han sufrido anegamientos, lo que motivó la activación de cinco equipos de rescate y atención.

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En la Zona Norte, el impacto de las lluvias se ha reflejado en comunidades como San Juan de Guatuso, donde, según reportó la Cruz Roja, se atendieron diversos sectores afectados por inundaciones. En ese sitio no fue necesario evacuar personas, aunque se utilizaron dos ambulancias, un vehículo de intervención y dos balsas de rescate para las tareas preventivas.

Las labores continuaron en El Rubí, en Río Cuarto, donde cinco adultos —incluyendo una persona mayor— fueron llevados al salón comunal, y una familia formada por tres menores y dos adultos recibió asistencia mientras aguardaba apoyo del cuerpo de Bomberos. En San Carlos, en la comunidad de Los Ángeles, ocho viviendas resultaron afectadas, tres de ellas habitadas. Una pareja de turistas fue evacuada y, de acuerdo con su testimonio, planean regresar a su lugar de origen, por lo que no solicitaron albergue temporal.

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La Cruz Roja Costarricense mantiene en evaluación a las 20 personas afectadas por el deslizamiento en el sector de La Suiza de Turrialba (Cortesía CRC)

En Ulima, el panorama resultó más severo: al menos 130 viviendas registraron inundaciones y 25 personas debieron ser evacuadas, aunque ninguna requirió traslado a albergues, detalló la Cruz Roja Costarricense.

Deslizamiento en Turrialba y balance de evacuados

Las acciones de rescate también se extendieron a La Suiza de Turrialba, donde un deslizamiento complicó el acceso a la comunidad. Una fuerza de tarea logró contactar a 20 personas —ocho hombres, cinco mujeres y siete menores— y acompañarlas a pie hacia un punto seguro. La institución explicó que mantienen la valoración médica de estos afectados.

Según datos oficiales, la cifra total de personas evacuadas en la Zona Norte asciende a 58. La Cruz Roja Costarricense mantiene recursos de rescate, ambulancias y vehículos de primera intervención desplegados en las áreas afectadas, realizando tareas de evacuación y valoración en coordinación con los cuerpos de primera respuesta.

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En El Limón se realizaron la evacuación de tres personas: dos mujeres adultas y un niño, mientras que 10 personas más ya han sido evacuadas hacia un lugar seguro. (Cortesía CRC)

Ronald Brenes, subcoordinador operativo regional de la organización, informó a los medios de comunicación, a través de un reporte multimedia, que desde la madrugada se han atendido múltiples incidentes y que la Cruz Roja Costarricense se encuentra “en alerta y dispuesta a brindar la ayuda correspondiente”.

La institución reiteró que su prioridad es proteger la vida y asistir a quienes más lo necesitan mientras continúan las lluvias y el monitoreo permanente de las zonas vulnerables, debido a la Onda Tropical N. °32.

Por su parte, el presidente de la CNE, Alejandro Picado, confirmó la magnitud de la emergencia y reiteró que los comités municipales permanecen activos y coordinados en territorio. Las labores de atención incluyen la vigilancia permanente de los cauces, pero también han iniciado la gestión de recursos para quienes han perdido sus hogares o han debido ser evacuados por seguridad.

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