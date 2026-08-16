“Spider-Man: Brand New Day” entra en la historia del cine al superar los 2.000 millones de dólares en taquilla global

"Spider-Man: Brand New Day" superó los 2.000 millones de dólares en taquilla global y se convirtió en el octavo filme de la historia en alcanzar esa marca (Sony Pictures)

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Spider-Man: Brand New Day superó los 2.000 millones de dólares en taquilla global y se convierte en el octavo filme de la historia en alcanzar ese umbral.

La película, protagonizada por Tom Holland en su cuarta aparición como Peter Parker, llegó a esa cifra en apenas 17 días de exhibición, lo que la posiciona como el segundo título más veloz en conseguirlo, solo por detrás de Avengers: Endgame, que tardó 11 días en 2019.

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La recaudación acumulada del filme, dirigido por Destin Daniel Cretton, se desglosa en 785,8 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá —el cuarto resultado más alto de la historia en ese mercado— y 1.236 millones en el exterior, para un total mundial de 2.022 millones de dólares.

Su tercer fin de semana de estreno produjo 188,7 millones de dólares a nivel global: 70 millones en territorio doméstico, el segundo mejor tercer fin de semana en la historia de la taquilla norteamericana tras los 90,2 millones de Star Wars: el despertar de la fuerza.

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En el mercado mundial, la cinta operó en 67 mercados con 53.700 pantallas y recaudó 118,7 millones.

La película con Tom Holland llegó a los 2.022 millones de dólares en 17 días y quedó solo detrás de "Avengers: Endgame" en velocidad para alcanzar ese umbral (Marvel Studios)

China encabezó la recaudación internacional del fin de semana con 10 millones de dólares y un acumulado de 210 millones. Le siguieron Francia (9,1 millones), el Reino Unido (8,2 millones), Brasil (7,5 millones) y México (7,3 millones).

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Spider-Man: Brand New Day es ya el estreno de mayor recaudación de Sony Pictures en 36 mercados internacionales, entre ellos Argentina, Colombia, España, India, Italia, Perú y Turquía.

El largometraje se incorpora ahora al grupo de ocho producciones que han superado los 2.000 millones de dólares en la historia del cine, junto a Avatar (2.900 millones), Avengers: Endgame (2.700 millones), Avatar: El camino del agua (2.300 millones), Titanic (2.200 millones), Star Wars: el despertar de la fuerza (2.070 millones) y Avengers: Infinity War (2.030 millones).

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La entrega previa de la saga, Spider-Man: No Way Home (2021), quedó a las puertas con 1.900 millones, en parte por su ausencia del mercado chino.

Con el impulso actual, los analistas de taquilla evalúan si Brand New Day podría convertirse en el primer título en superar los 1.000 millones de dólares en el mercado doméstico —donde Star Wars: el despertar de la fuerza ostenta el récord con 936 millones— y, eventualmente, en el primer filme en alcanzar los 3.000 millones a nivel mundial.

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China lideró la taquilla internacional del fin de semana de "Spider-Man: Brand New Day" con 10 millones de dólares, seguida por Francia, Reino Unido, Brasil y México (Sony Pictures)

Los nuevos anuncios de Marvel Studios

Marvel Studios aprovechó el evento D23, celebrado el 15 de agosto de 2026 en Anaheim, California, para confirmar el elenco de su próxima película de X-Men y dar a conocer nuevos detalles sobre el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, y el director Jake Schreier subieron al escenario junto a Sadie Sink, quien interpretará a Jean Grey tras haber debutado con el personaje en Spider-Man: Brand New Day.

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“Es maravilloso estar aquí y poder hablar finalmente de este personaje tras meses de especulación”, declaró Sink según reportó Marvel.

El reparto confirmado incluye a Kit Connor como Scott Summers/Cíclope, Christopher Abbott como Charles Xavier/Profesor X, Samara Weaving como Emma Frost, Inde Navarrette como Rogue, Maya Boyd como Storm y Adam Driver como Nathaniel Milbury/Señor Siniestro.

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Driver, en una aparición en video desde Pinewood Studios, afirmó: “Kevin y yo llevamos años hablando sobre la posibilidad de unirme al MCU, y creo que finalmente encontramos la película perfecta. Estoy muy emocionado de interpretar a Nathaniel Milbury”.

Marvel Studios confirmó en la D23 el elenco de la nueva película de X-Men, con Sadie Sink como Jean Grey y Adam Driver como Señor Siniestro (Matt Winkelmeyer/Getty Images via AFP)

Varios de estos actores relevan a figuras de las adaptaciones previas de 20th Century Fox: Sink sucede a Famke Janssen y Sophie Turner en el rol de Jean Grey; Abbott toma el lugar de Patrick Stewart y James McAvoy como Profesor X; Navarrette reemplaza a Anna Paquin en el papel de Rogue.

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Los contratos del elenco se cerraron poco antes del D23, lo que permitió la presentación conjunta.

El argumento oficial del filme aún no se ha dado a conocer. Feige adelantó que los eventos de Spider-Man: Brand New Day y de Avengers: Doomsday —prevista para el 18 de diciembre de 2026— servirán de puente.

“Y los eventos de Doomsday conducirán a Avengers: Secret Wars, lo que realmente nos introduce en una nueva era de mutantes y de los X-Men”, afirmó Feige en declaraciones recogidas por la prensa especializada.

Además, en Avengers: Doomsday regresarán actores de la saga Fox, entre ellos Stewart, Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Cíclope), Rebecca Romijn (Mystique), Alan Cumming (Nightcrawler) y Channing Tatum (Gambito).

Kevin Feige anunció que "Spider-Man: Brand New Day", "Avengers: Doomsday" y "Avengers: Secret Wars" servirán de puente hacia una nueva era de mutantes y X-Men en el MCU (REUTERS/Caroline Brehman)

La nueva película de X-Men llegará a los cines el 5 de mayo de 2028, y Feige anticipó que habrá más anuncios de reparto en los próximos meses.