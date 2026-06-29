Brasil-Japón, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Televisación: DSports, Telefé y Paramount (Argentina) / DSports (Uruguay, Ecuador, Perú, Venezuela) / DAZN, Movistar+ y RTVE La 1 (España) / ViX (México) / FOX One, Telemundo, Peacock, Tubi, Telexitos, Universo y FOX (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).

Horario: Argentina y Uruguay: 14:00 / Ecuador y Perú: 12:00 / Venezuela: 13:00 / España: 19:00 / México y Centroamérica: 11:00 / Estados Unidos: (10:00 Pacífico, 12:00 Centro y 13:00 Este).

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