Brasil-Japón, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Televisación: DSports, Telefé y Paramount (Argentina) / DSports (Uruguay, Ecuador, Perú, Venezuela) / DAZN, Movistar+ y RTVE La 1 (España) / ViX (México) / FOX One, Telemundo, Peacock, Tubi, Telexitos, Universo y FOX (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).
Horario: Argentina y Uruguay: 14:00 / Ecuador y Perú: 12:00 / Venezuela: 13:00 / España: 19:00 / México y Centroamérica: 11:00 / Estados Unidos: (10:00 Pacífico, 12:00 Centro y 13:00 Este).
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Posiciones del Grupo de Brasil
Posiciones del Grupo de Japón
Últimos partidos y el historial
El estadio de Houston será la sede del partido entre Brasil y Japón
Así quedaron los grupos del Mundial 2026
Probables formaciones:
Brasil: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Raphinha (o Rayan), Matheus Cunha y Vinícius Júnior. DT: Carlo Ancelotti.
Japón: Zion Suzuki; Ayumu Seko, Kota Itakura, Hiroki Ito; Yukinari Sugawara, Ao Tanaka, Daichi Kamada, Keito Nakamura; Ritsu Doan, Ayase Ueda y Daizen Maeda. DT: Hajime Moriyasu.