Glenn Close volvió como Cruella de Vil durante una aparición sorpresa en la D23

La actriz se subió al escenario luciendo la famosa vestimenta que utilizó para la película "101 Dálmatas" (Instagram/@stuartbrazell)

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Glenn Close subió al escenario del D23: The Ultimate Disney Fan Event el sábado 15 de agosto caracterizada como Cruella de Vil, el personaje que interpretó en el cine hace tres décadas.

La actriz de 79 años lució peluca en blanco y negro, abrigo de piel en rojo y negro, y un sombrero pillbox a juego, en una réplica del atuendo de la villana de 101 Dálmatas.

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La aparición no fue solo un guiño nostálgico. Close aprovechó el momento para confirmar, en el papel, que el esperado “Villains Land” de Walt Disney World, en Orlando, Florida, contará con una atracción inspirada en Cruella de Vil.

“Bueno, escuché que ese bolso morado relleno iba a tener su propio paseo”, dijo la nominada al Oscar ante el público del evento, en alusión a la montaña rusa temática de Maléfica que está en desarrollo en el parque.

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Glenn Close reapareció como Cruella de Vil en el D23 de Disney y confirmó una atracción del personaje en Villains Land de Walt Disney World (Disney/Captura de video)

Y añadió en su presentación: “Me dije a mí misma: ‘Seguramente eso no puede ser. Quiero decir, ¿piel de dragón? ¡Cielos, no! El cuero está tan pasado de moda’”.

“No hay mujer en todo este horrible mundo que no preferiría la piel, querida”, continuó Glenn Close completamente en personaje.

Antes de retirarse del escenario, la actriz lanzó otra línea en carácter: “Vamos a trabajar en mi paseo. Sí, y todos los coches estarán llenos de perros pequeños”.

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Close protagonizó 101 Dálmatas en 1996 y repitió el papel en la secuela 102 Dálmatas, estrenada en 2000.

Ambas películas se basaron en el clásico animado de Disney, en el que Cruella de Vil es una villana dispuesta a todo con tal de satisfacer su pasión por la moda.

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Villains Land en Orlando incluirá una atracción inspirada en Cruella de Vil, según anunció la actriz durante el evento de Disney (Disney)

La artista de Hollywood explicó en distintas ocasiones que su interpretación del personaje se apoyó directamente en la versión animada de 1961.

“Ese personaje en el 101 Dálmatas original es el más aterrador; dice las cosas más terribles. ‘¡Ahóguenlos!’ Quiero decir, es terrible”, declaró en 2025 en The Drew Barrymore Show.

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En esa misma línea, abordó cómo se preparó para interpretarla: “De hecho, pusimos algunas de sus líneas de vuelta en la película porque no creía que Cruella fuera lo suficientemente mala… Aprendí bastante rápido que cuanto más mala era, más gracioso resultaba”.

En una entrevista con Refinery29 en 2021, Close recordó su vínculo con el papel: “Cuanto más malvada era, mejor era. Amé ese personaje”.

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La nominada al Oscar explicó que su versión de Cruella de Vil se apoyó en la villana del clásico animado de Disney de 1961 (Disney)

Los trajes de Cruella que conservó Glenn Close

Detrás de esa devoción por el personaje hay también una historia contractual. Glenn Close negoció en su momento una cláusula que le permitía quedarse con todos los vestuarios que usó en 101 Dálmatas y en su secuela, una condición que los productores no recibieron con agrado una vez que conocieron el valor de las prendas.

“Logré que en mi contrato se estipulara que me quedaba con todos los trajes que usé en la película”, reveló la actriz en una entrevista con el comediante Pete Davidson para Variety. “Cuando descubrieron cuánto costaban, no estaban contentos de que estuviera en mi contrato. Querían hacer otra copia, otro juego, para mí. Dije que no”, relató.

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Close también adelantó, en declaraciones a Variety en 2021, que tiene ideas para una tercera entrega con su propia versión del personaje.

“Tengo una gran historia para hacer otra Cruella con mi Cruella”, dijo, aunque se negó a dar detalles. Solo ofreció un apunte: “Cruella llega a Nueva York y desaparece por las alcantarillas”.

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Décadas después de sus dos películas, Emma Stone asumió el papel en la precuela Cruella, estrenada en 2021.

Glenn Close negoció en su contrato quedarse con todos los trajes que usó en "101 Dálmatas" y en su secuela (Disney)

La estrella ya había dado su bendición a su sucesora en 2019: “Ella tiene dos películas para ver. No tiene que hablar conmigo. No puedo esperar para ver lo que hizo. Mi Cruella era esa, y veremos algo nuevo”.