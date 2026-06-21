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Alarma en Brasil por la lesión de otra de sus figuras en pleno Mundial: cuántos partidos se perdería

Luego de la goleada ante Haití en la segunda fecha de la Copa del Mundo, se conoció la baja de Raphinha, uno de los pilares del equipo de Carlo Ancelotti

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Raphinha tendría un periodo de baja de 10 días, según precisó UOL de Brasil (Crédito: Reuters/Dylan Martínez)
Raphinha tendría un periodo de baja de 10 días, según precisó UOL de Brasil (Crédito: Reuters/Dylan Martínez)

La selección de Brasil goleó 3-0 a Haití en Philadelphia para obtener su primera victoria en el Grupo C del Mundial 2026, pero la noche no pudo ser redonda para el plantel de Carlo Ancelotti por la salida de Raphinha a los 40 minutos del primer tiempo, producto de una dolencia física que le impidió seguir en el cotejo desarrollado en Estados Unidos. Rayan saltó a la cancha para reemplazarlo con el resultado 2-0 en favor del Scratch y los estudios realizados durante la jornada de este sábado prendieron las alarmas.

“El atleta Raphinha se sometió a una prueba de imagen que confirmó una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho. El jugador seguirá un protocolo de tratamiento intensivo, supervisado por el equipo médico de la Selección Brasileña, con el objetivo de recuperarse y volver a la actividad lo antes posible”, aseguró el comunicado de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) difundido por la agencia EFE y diferentes portales del país sudamericano.

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Según precisó Globo Esporte, los estudios no revelaron “nada grave”, pero el departamento médico de la selección esperará unos días para observar la evolución de la lesión, ya que la zona afectada presenta “edemas e hinchazón” que complican un diagnóstico más preciso. La fuente citada afirmó que la CBF tuvo una valoración positiva de los resultados médicos, pero sentenciaron que el extremo del Barcelona se perdería el cruce contra Escocia y un hipotético enfrentamiento de 16avos de final: “La intención es que esté disponible a partir de un posible partido de octavos”.

En este sentido, UOL también publicó esta información, contó que tendría un periodo de baja de “10 días” y la apuesta es que vuelva para la instancia que iniciará el 4 de julio con los primeros duelos en Philadelphia y Houston. Este medio indicó que es la quinta lesión del atacante de 29 años en la temporada, ya que también se había perdido encuentros con Barcelona y Brasil. Una de ellas fue la distensión en el muslo derecho que sufrió en la derrota 2-1 ante Francia en un amistoso jugado en marzo pasado. Estuvo de baja durante cinco semanas.

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La dolencia física se originó durante la acción que terminó en el segundo gol de Brasil, y que también significó el doblete de Matheus Cunha. Inmediatamente, pidió ser sustituido y se retiró visiblemente adolorido. Vale destacar que Brasil ya está imposibilitado a realizar cambios en su lista definitiva en el caso de Raphinha.

“Solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad, a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial de la FIFA 26. Un portero de la lista definitiva podrá ser sustituido por otro de la lista provisional en caso de lesión o enfermedad grave en cualquier momento de la fase final”, aclaró la FIFA en su página oficial.

Rayan es una de las alternativas que maneja Carlo Ancelotti en ese lugar de la cancha, sumado a Endrick y Luiz Henrique, pero la ausencia del hombre de Barcelona será difícil de reemplazar con vistas al duelo de este miércoles 24 a partir de las 19:00 (hora argentina) ante Escocia en Miami, donde el pentacampeón debe ganar para cerrar la clasificación a 16avos de final del Mundial como líder del Grupo C.

Ancelotti tuvo bajas sensibles en la antesala a comunicar la lista definitiva. La más destacada fue la de Rodrygo Goes, quien padeció una rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha durante un encuentro del Real Madrid. Tampoco fue considerado otro hombre del Merengue, Éder Militao, quien sufrió un desgarro grave en el bíceps femoral de la pierna izquierda con separación ósea, repasó ESPN. Estevao no llegó a ser incluido en la nómina de 55 futbolistas por un importante desgarro en los isquiotibiales de la pierna derecha.

Esto se suma a los interrogantes puestos en Neymar. El atacante de 34 años es parte de la concentración en los Estados Unidos, pero recién este miércoles 17 de junio apareció por primera vez junto a sus compañeros en el campo de entrenamiento de Columbia Park, en Morristown, Nueva Jersey. Ney está en la recta final de una lesión ocurrida con el Santos y siguió la victoria contra Haití desde el búnker del Scratch. “Vamos”, escribió en un mensaje en redes sociales acompañado de una captura de la transmisión oficial durante el recibimiento.

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