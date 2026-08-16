Netflix responde a la demanda de Tyra Banks por el documental de ‘America’s Next Top Model’

Netflix pide desestimar la demanda de Tyra Banks por el documental de ‘America’s Next Top Model’. (Netflix)

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Netflix solicitó a un tribunal federal de California que desestime la demanda por difamación presentada por Tyra Banks en relación con el documental Reality Check: Inside America’s Next Top Model, producción que revisa la historia y las controversias de America’s Next Top Model.

Según informó Us Weekly, la plataforma presentó el viernes 14 de agosto documentos judiciales en los que pide al juez rechazar las reclamaciones de la exmodelo y presentadora.

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Banks presentó la demanda en junio y solicitó un juicio con jurado para determinar la indemnización que considera correspondiente.

Un portavoz de Netflix declaró el sábado al medio que los directores Daniel Sivan y Mor Loushy “son documentalistas respetados que entrevistaron exhaustivamente a las personas detrás de ‘America’s Next Top Model’”.

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La plataforma sostiene que las declaraciones de Tyra Banks fueron utilizadas de manera adecuada. (Netflix)

“A Tyra Banks se le dio la oportunidad de hablar abiertamente sobre su experiencia y los creadores presentaron de manera justa su perspectiva junto con la de todos los demás participantes que aparecen en este documental. Respaldamos ‘Reality Check: Inside America’s Next Top Model’ y seguiremos defendiéndolo con firmeza”, señaló el portavoz.

Por si parte, la exmodelo, de 52 años, sostiene en su demanda que fue inducida a participar en el proyecto bajo la expectativa de que tendría la oportunidad de abordar de manera amplia el legado del programa.

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De acuerdo con los documentos citados por People, Tyra Banks participó en una entrevista de aproximadamente tres horas y media en la que respondió preguntas sobre la historia de la producción, incluidas críticas a decisiones que,

Según afirmó, la modelo aceptó ser parte del extenso proceso de entrevistas “porque creía que los espectadores merecían una conversación sincera sobre el legado del programa: sus éxitos y sus deficiencias”.

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Tyra Banksfue entrevistada durante más de tres horas para el documental. (REUTERS)

La demanda señala que Banks no estableció restricciones sobre los temas que podían plantearle durante la entrevista. Sin embargo, sostiene que únicamente alrededor de 16 minutos de ese material fueron utilizados en el montaje final.

Según la versión presentada por sus abogados, el metraje fue “despojado de contexto y reensamblado para respaldar una narrativa falsa y difamatoria que no guarda relación con lo que realmente expresó”.

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Asimismo, la demanda también cuestiona la edición de otros testimonios y elementos incluidos en la serie.

Uno de los asuntos señalados está relacionado con Shandi Sullivan, exconcursante de America’s Next Top Model. Sullivan relató en el documental un episodio ocurrido durante una temporada grabada en Italia, que describió como una agresión sexual.

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Las imágenes de aquella edición mostraban a Sullivan consumiendo alcohol con otros participantes antes de acostarse con un modelo masculino. La exconcursante afirmó posteriormente que se desmayó durante el incidente.

Tyra Banks afirma que lo dicho sobre lo sucedido con Shandi Sullivan fue malversado. (Netflix)

Tyra Banks cuestiona en su demanda la forma en que el documental presentó ese episodio y rechaza la interpretación de que permitió conscientemente que una concursante fuera víctima de una agresión y que posteriormente utilizara el caso para incrementar la audiencia.

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Los documentos judiciales también se refieren a otro episodio relacionado con una denuncia de conducta sexual inapropiada durante la producción de ANTM.

Banks sostiene que, después de recibir información de un miembro del equipo sobre un supuesto patrón de comportamiento inapropiado de una persona vinculada al programa, comunicó el reporte a otros ejecutivos y se aseguró de que fuera remitido a la cadena.

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La demanda afirma además que la producción fue detenida para que el elenco y el equipo recibieran capacitación sobre acoso sexual impartida por un especialista externo.

Los abogados de Tyra Banks, Tom Locke y Clare Locke, cuestionaron la postura de Netflix y señalaron a Us Weekly que el caso se centra en si un documental presentado como un relato de hechos representa de manera fiel las declaraciones y acontecimientos que aborda.

Los abogados de Tyra Banks cuestionaron la objetividad del documental entero.

Los representantes legales también solicitaron que Netflix publique la grabación completa y sin editar de la entrevista de la modelo. Argumentaron que el material permitiría comparar las declaraciones originales de la modelo con los fragmentos utilizados en la serie.

Netflix, por su parte, mantiene su defensa de Reality Check: Inside America’s Next Top Model y sostiene que la perspectiva de Tyra Banks fue incluida de manera adecuada dentro del conjunto de testimonios.