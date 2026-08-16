“Sorpresa”: fue campeón y goleador de la Premier, jugó un Mundial y a los 39 años está a un paso de un grande de Sudamérica

Vardy, con la casaca de su último club, Cremonese de Italia (REUTERS/Alberto Lingria)

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El San Pablo dio un paso inesperado en el mercado de pases al acercarse a Jamie Vardy con una propuesta formal para incorporarlo como agente libre. Según reveló este domingo el periodista Fabrizio Romano, referencia mundial en transferencias del fútbol, el club brasileño contactó al delantero inglés de 39 años y le presentó una oferta concreta, aunque la decisión final del atacante todavía no está tomada.

“El San Pablo se acercó a Jamie Vardy para que se una al club como agente libre. Se trata de un movimiento sorpresa del equipo brasileño para tentar a la leyenda del Leicester City. Vardy evalúa varias opciones y aún no tomó una decisión final sobre su próximo club”, publicó Romano en su cuenta de X (antes Twitter). La información del periodista italiano convirtió la operación en una de las más comentadas de la jornada en las redes sociales.

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El delantero de Sheffield llega a esta encrucijada tras una temporada en la Serie A italiana con el U.S. Cremonese, donde anotó siete goles y repartió dos asistencias. Esos números, a los 39 años, explican el interés del Tricolor Paulista, que busca reforzar su plantel con un futbolista de experiencia internacional para la segunda mitad del año en el Brasileirao.

De acuerdo con Romano, la propuesta del San Pablo no es la única sobre la mesa. Vardy también recibió ofertas de clubes de la Championship, la Segunda División del fútbol inglés, lo que convierte su decisión en una elección entre dos destinos radicalmente distintos: continuar en Europa o dar el salto a Sudamérica por primera vez en su carrera.

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Una carrera construida desde abajo

La trayectoria de Vardy es una de las más atípicas del fútbol profesional inglés. Descartado por el Sheffield Wednesday a los 16 años, pasó casi una década en el fútbol amateur con un salario que no superaba los 40 dólares semanales, mientras trabajaba como técnico en una fábrica de férulas. Su rendimiento en el Halifax Town —29 goles en 41 partidos en la temporada 2010-11— y luego en el Fleetwood Town —31 tantos en 36 encuentros en 2011-12— lo catapultó al radar del fútbol profesional.

El Leicester City F.C. lo fichó en mayo de 2012 por un 1.350.000 dólares, una cifra que entonces marcó un récord para un jugador procedente de las categorías inferiores al sistema de la Football League. La adaptación no fue inmediata: en su debut en la élite solo marcó cuatro goles en 26 partidos. Con el correr de las temporadas, el técnico Nigel Pearson le dio continuidad y el delantero respondió con 17 tantos en la campaña 2013-14, temporada en la que el Leicester ascendió a la Premier League.

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Vardy es una leyenda del Leicester (Reuters/Craig Brough)

El año que cambió la historia del Leicester

La temporada 2015-16 fue la consagración definitiva de Vardy. Bajo las órdenes del técnico italiano Claudio Ranieri, protagonizó una racha histórica al marcar en 11 partidos consecutivos de Premier League, récord que superó la marca de 10 del holandés Ruud van Nistelrooy. Terminó la campaña con 24 goles y 8 asistencias, y el Leicester City se proclamó campeón de la Premier League por primera vez en su historia. Por esas actuaciones, Vardy recibió el Premio FWA al Futbolista del Año y el galardón de Jugador del Año de la Premier League.

Cuatro años después, en la temporada 2019-20, el ariete inglés volvió a escribir su nombre en los libros de récords al ganar la Bota de Oro de la Premier League con 23 goles, título que lo convirtió en el jugador de mayor edad en obtener ese galardón. Su total de 324 goles a lo largo de su carrera en clubes consolida su lugar entre los delanteros más prolíficos del fútbol inglés de las últimas décadas.

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Con Inglaterra, de la Eurocopa al Mundial

A nivel internacional, Vardy defendió la camiseta de Inglaterra en 26 ocasiones entre 2015 y 2018, con ocho goles anotados. Disputó la Eurocopa 2016 en Francia, donde marcó ante Gales en la fase de grupos —un tanto que ayudó a la selección inglesa a remontar un marcador adverso y ganar 2-1—, aunque el equipo quedó eliminado en los octavos de final frente a Islandia. Dos años más tarde, fue parte del plantel inglés en el Mundial de Rusia 2018, torneo en el que la selección llegó hasta las semifinales antes de caer ante Croacia.

El paso por Italia y la decisión pendiente

Tras trece temporadas en el Leicester City, Vardy fichó por el Cremonese en el verano de 2025 para probar suerte en la Serie A italiana. Su rendimiento en aquella liga —siete goles y dos asistencias— acreditó que su instinto goleador se mantuvo intacto, más allá de que no consiguió que su equipo se sostuviera en la categoría. Ahora, con el contrato en Italia ya finalizado, el delantero inglés enfrenta la decisión más singular de su trayectoria. Según informó Romano, las conversaciones continúan abiertas y serán determinantes en los próximos días del mercado de pases.

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