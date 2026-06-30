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La historia del entrenador de arqueros influencer que Paraguay sumó antes del Mundial y fue clave en la tanda de penales ante Alemania

Joaquín Ketlun se sumó al staff de Gustavo Alfaro antes de la Copa del Mundo. Una herramienta extra para Orlando Gill contra los germanos

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Joaquín Ketlun, al lado de Orlando Gill tras la clasificación de Paraguay ante Alemania (Reuters/David Butler)
Joaquín Ketlun, al lado de Orlando Gill tras la clasificación de Paraguay ante Alemania (Reuters/David Butler)

Gustavo Alfaro incorporó a Joaquín Ketlun como entrenador de arqueros para el Mundial 2026, con foco en el análisis de tandas de penales y el estudio de patrones de porteros y ejecutantes a partir de videos. El ex guardameta argentino es influencer y comparte su experiencia y conocimientos en las redes sociales. Por ejemplo, publicó un video exclusivo con los detalles de Cristiano Ronaldo a la hora de afrontar los tiros desde los 12 pasos que es uno de los que más clicks generó.

Analizamos a cada jugador, cada aspecto y detalle. Gracias a Dios tapé dos penales, que fue fundamental para la clasificación. Estudié muchos los penales, al primer penalero (Kai Havertz). Cuando atajé el segundo fue una emoción inmensa también”, reconoció Orlando Gill ante los medios, luego del pase de ronda. El estudio fue bajo la órbita del entrenador de arqueros principal, Diego Pipa Carranza, quien también fue arquero profesional y acompaña a Alfaro desde hace tiempo.

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Ketlun ha explicado que revisa imágenes “de cada gesto, cada salto, cada pose” para detectar tendencias, errores y aciertos en ambos lados del duelo. Sus videos de análisis se viralizaron en redes y ya superó los 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Además, aseguró que cuando fue profesional se inspiró en el español Víctor Valdés y también en arqueros alemanes, con videos que suele mostrarles a sus alumnos.

“Hace tiempo empecé a compartir en mis redes mi mirada sobre el puesto más hermoso de este deporte y haber llegado hasta acá es, para mí, un logro enorme”, fue el mensaje de Ketlun luego de conocer en persona a Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid.

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LA HISTORIA DE JOAQUÍN KETLUN

Ketlun y Diego Carranza, los entrenadores de arqueros que fueron claves para Orlando Gill en la tanda de penales
Ketlun y Diego Carranza, los entrenadores de arqueros que fueron claves para Orlando Gill en la tanda de penales

El ex arquero surgió de las juveniles de All Boys y compartió plantel con Jonathan Calleri, Leonel Di Plácido y Nehuén Paz, entre otros. No llegó a debutar en la primera del club de Floresta, pero sí alcanzó la Reserva de Peñarol de Montevideo, donde fue dirigido por Paolo Montero. Después de ese tramo, pasó por Universidad Católica de Chile y luego volvió al fútbol argentino para vestir las camisetas de Argentinos y Estudiantes de Caseros. Aun así, entendió que su recorrido necesitaba otro rumbo. Como su abuela es croata, tenía la idea de irse a Europa a probar suerte ciudadanía mediante.

Su primer destino en el exterior fue Gibraltar, un territorio de 30 mil habitantes que lo impactó tanto por la infraestructura como por la vida cotidiana. Su siguiente punto de arraigo fue US Castelluccio, club de un pueblo de 1.500 habitantes donde se convirtió en el primer argentino de su historia. Ketlun ha contado que en ese lugar valoran especialmente al futbolista argentino por su forma de entrenar y su predisposición. Más tarde pasó al Lauria, un pueblo cercano de 15 mil habitantes y rival clásico de su club anterior.

En 2020, recibió una oportunidad para jugar en Noruega, pero el inicio de la pandemia de COVID-19 y el cierre de actividades alteraron ese plan. Salió hacia Londres y luego se trasladó a Suecia, donde lo esperaba el Prespa Birlik, un equipo de la Segunda División que ya lo seguía. En Malmö, además, vivía a una cuadra de la casa donde nació Zlatan Ibrahimovic, quien paradójicamente fue elogioso con Orlando Gill tras su brillante actuación ante Alemania.

Ketlun, en acción junto a Orlando Gill en la entrada en una entrada en calor
Ketlun, en acción junto a Orlando Gill en la entrada en una entrada en calor

El último destino de esa secuencia fue Islandia, donde encontró una cultura que lo impactó por su organización cotidiana, sus tradiciones vikingas y las condiciones de luz y clima. Reveló incluso que una vez se fue tres días con su equipo y, al volver, advirtió que había dejado la puerta abierta de su casa, aunque no le faltaba nada. En el vestuario también participó de rituales vikingos después de los partidos.

El año pasado colgó los guantes de forma profesional y le dedicó mucho tiempo a las redes sociales, donde ya ostenta más de 100 mil seguidores. Tuvo encuentros con goleros de la talla de Marcelo Barovero, Rodrigo Rey, el chileno Claudio Bravo y hasta el belga del Real Madrid Thibaut Courtois. Se especializó en el análisis de arqueros y en las últimas horas fue clave como herramienta para Orlando Gill.

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