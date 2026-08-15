La reveladora entrevista de un ex futbolista brasileño: sus problemas con el alcohol, la cárcel, el 1-7 con Alemania y las fiestas de Ronaldinho

El brasileño Jo disputó tres partidos en el Mundial 2014 (Grosby)

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A los 39 años, el ex futbolista brasileño João Alves de Assis Silva, conocido popularmente como Jo, admite que su vida cambió de forma drástica desde que dejó el fútbol: el ex delantero que pasó por Corinthians, Manchester City y la Selección de Brasil, vinculó sus cinco arrestos por falta de pago de manutención a la caída de sus ingresos tras el retiro y habló también de su relación con el alcohol, un problema que definió como una pérdida de control. Tiene ocho hijos de cinco relaciones diferentes. Según su relato, en el que también habló de las peleas de Carlos Tevez en Corinthians, el final de una carrera larga y exitosa hizo imposible sostener el mismo patrón económico que tenía como futbolista en actividad.

El ex jugador explicó que antes cobraba R$ 300.000 (casi 60.000 dólares) mensuales y que ese nivel de ingresos ya no existe. Dijo que conserva inversiones y patrimonio, pero que ahora debe reorganizar sus gastos y decidir qué camino seguirá fuera de las canchas. En una reveladora entrevista con Abre Aspas y reproducida por Globo Esporte, Jo sostuvo que no se trata de estar arruinado, sino de asumir una rebaja en su nivel de vida. Ese cambio, afirmó, está en el centro de los conflictos que derivaron en cinco detenciones, la última en junio de este año, por incumplimientos en la manutención de sus hijos.

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El paulista ubicó su momento más delicado entre 2011 y 2012, cuando jugaba en Inter de Porto Alegre: “No es que bebía todos los días. El problema era que lo hacía, por ejemplo, el día previo a un viaje. Antes de viajar a Bolivia para jugar con The Strongest, debíamos presentarnos a las 7 de la mañana, pero a las 4 todavía estaba bebiendo. ¿Cómo puedes acostarte y dormir? No te despiertas, no hay manera. Si ganas un partido, estás en tu casa con tus amigos, con tu familia y al día siguiente tienes libre, no hay problema. Es como cualquier trabajador. Pero los atletas a veces no entendemos que trabajamos con nuestro cuerpo y hay que cuidarlo. Un trabajador que está frente a la computadora toda la semana, trabaja más con la mente. Nosotros no. Y eso me perjudicó mucho. No bebía a diario, pero sí en momentos inoportunos. Mi época en Inter fue terrible". Jo reveló que su suplencia y algunas discusiones con el entrenador, dirigentes y hasta el presidente del club lo llevaron por el mal camino.

Jo fue figura del Atlético Mineiro que ganó la Libertadores 2013 con Ronaldinho (Grosby)

Por otra parte, Jo también habló de las reuniones que compartía con Ronaldinho Gaúcho, de quien fue compañero dentro y fuera del campo en el mejor momento de su carrera. Si bien en su etapa con Atlético Mineiro, donde ganó la Libertadores 2013 y fue figura, redujo los excesos, dejó entrever que frecuentaba la nocturnidad: “Ronaldinho era un tipo que después de los partidos te proponía ir a tomar algo. Íbamos, eso estaba bien. A veces, después de los partidos, nos quedábamos en el hotel, eso siempre pasaba. Y, cuando obtienes resultados, eso termina enmascarado”.

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Respecto a la fama que le hicieron a las fiestas que organizaba el astro brasileño Ronaldinho, aclaró: “Algunos tienen una imagen de ‘wow, es una fiesta de Ronaldinho’. Pero él es un tipo muy relajado. Lo suyo es sentarse, poner música pagode (género brasileño) tener su fiesta y estar con sus amigos. Eso es todo. Algunos fantasean con que son las peores del mundo, que es un caos total. No es así: él se queda en su rincón, bebe lo suyo, hablamos entre amigos y nos reímos. A veces nos hemos quedado dos o tres días en su casa, pero él no obliga a nadie a quedarse. Te quedas porque quieres, porque es bueno”.

Su gran nivel en Atlético Mineiro lo llevó a estar en la lista de Felipe Scolari para el Mundial de Brasil 2014 con su selección. Aunque no le tocó ingresar, sí presenció la desgracia del 7-1 en contra con Alemania en las semifinales: “Quería ir a un Mundial, siempre fue mi sueño. Pero que un Mundial me marque, no por ganar, sino por el 7-1, duele. Todavía duele. Fue difícil, la tristeza es grande. Recuerdo que estaba sentado en la esquina con Daniel Alves, Hernanes y Paulinho. Llegaba un gol, otro y seguíamos intentándolo... Dani Alves siempre fue un tipo al que le gustaba hablar, ser un líder. Miraba a su alrededor e intentaba decirle algo a Felipão, le hablaba a alguno en la cancha, pero nada. Dos, tres, cuatro... Yo pensaba: ‘Dios mío, esto va a acabar aquí’. Nadie podía hacer nada”. Y ahondó: “Cuando pierdes 2-0, siempre puede haber una salida, pero aquí estaban todos paralizados, nadie podía hacer nada. Felipão no sabía qué decirles, en el campo intentaban hacer algo y no podían, y nosotros en el banquillo tampoco sabíamos cómo ayudar. Fue una pesadilla”.

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El 7-1 de Alemania a Brasil, una de las goleadas más impactantes de la historia de los Mundiales

También describió las horas posteriores a la histórica goleada: “Me tocó ir al control antidopaje con Maicon y de allí fuimos directo al autobús. Recuerdo que cuando aterrizamos en el aeropuerto de Río y tomamos otro bus, el ruido más fuerte era el del motor, porque nadie decía nada más. Había un silencio absoluto. Se notaba que todos estaban abatidos, algunos incluso con lágrimas en los ojos, porque creo que, en ese momento, intentaban reflexionar sobre lo sucedido. Era en nuestro país, una semifinal del Mundial, y teníamos confianza, a pesar de haber perdido a nuestra mayor esperanza, que era Neymar. Pero la tristeza, la frustración, eran inmensas. Nadie podía creer cómo había ocurrido. Pudimos haber perdido incluso 1-0, 2-0, pero 7-1 fue muy duro”.

Jo también buscó explicaciones para que se originara ese contexto de partido: “Ganamos la Copa Confederaciones 2013 y llegamos al Mundial como uno de los favoritos. Le habíamos ganado 3-0 a España y teníamos mucha confianza, incluso un poco excesiva. Afrontamos el partido con Alemania pensando que íbamos a pasar de ronda con relativa facilidad. Era un equipo que llevaba jugando junto ocho, quizás diez años. Sin mencionar que los jugadores seguían jugando juntos en sus clubes. Así que tal vez no lo vimos desde esa perspectiva. Ahí es donde uno se equivoca”.

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Sumó más de 800 partidos, convirtió casi 250 goles y cosechó 19 títulos a su vitrina personal, pero hoy Jo considera que no está salvado económicamente ni mucho menos. “Cuando te retiras del fútbol, te das un baño de realidad. Si antes en un restaurante pedías tres Coca-Colas, ahora pides una. Empezar a gestionar esa situación es difícil. Hay gente que hasta cae en depresión. Ahora soy una persona diferente, tengo una vida diferente, un ingreso diferente. Jô, el futbolista, es cosa del pasado. Ahora es João Alves, vinculado a Jô, para poder seguir adelante con la vida”, aseguró.

Jo jugó en Corinthians (tres ciclos), CSKA de Moscú, Manchester City, Everton, Galatasaray, Inter de Porto Alegre, Atlético Mineiro, Al Shabab de Emiratos Árabes Unidos, Jiangsu FC de China, Nagoya Grampus de Japón, Ceará, Al Jabalain de Arabia Saudita y Amazonas, además de la selección brasileña (Grosby)

Hace un tiempo, el ex futbolista tuvo un entredicho con su padre, que admitió que tenía miedo de que su hijo se convirtiera en “el nuevo Adriano”. Sobre esa charla, Jo confesó: “La imagen de Adriano tiene que ver mucho con lo que la gente ha creado, pero quien lo conozca sabe que está muy bien organizado y tiene éxito. Está la imagen de él disfrutando del lugar donde nació, en la familia, pasando el rato en bares con amigos. Mi padre lo comparó en ese sentido, temiendo que esté en la calle, en lugares públicos, sin cuidar mi imagen. Pero él sabe muy bien que todo en la vida tiene su momento. Ese momento difícil ya pasó”.

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Cerró la entrevista con una reflexión sobre los valores que pretende transmitirles a sus hijos: “Como mi padre me enseñó, tener principios independientemente de cómo vayan las cosas. Existe el dicho ‘haz lo que digo, no lo que hago’. Y eso les quiero inculcar. Lo que hizo tu padre dio frutos aquí y lo que hizo mal y no quiero que lo repitas, también está aquí”.