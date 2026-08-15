Detienen a un menor de 16 años por presuntamente amenazar de muerte al ministro de Justicia de Costa Rica

Amenazas en redes sociales contra el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar Vargas, desencadenaron una investigación judicial y operativos de seguridad. Crédito: Captura de video Presidencia de La República

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica detuvo a un menor de 16 años, sospechoso de emitir amenazas de muerte contra el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, y su familia. La captura se realizó la noche del 14 de agosto en Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, tras la denuncia presentada horas antes por el propio jerarca.

De acuerdo con los reportes divulgados por Teletica y El Observador CR, las amenazas habrían sido enviadas a través de la aplicación WhatsApp y estarían vinculadas a disputas relacionadas con la gestión carcelaria y el crimen organizado.

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La detención se produjo después de que Gabriel Aguilar Vargas, ministro de Justicia y Paz, acudiera a las oficinas del OIJ para formalizar una denuncia por amenazas explícitas dirigidas tanto a él como a integrantes de su familia. El menor, cuya identidad se mantiene reservada por tratarse de un adolescente, formaría parte de un grupo de al menos tres sospechosos plenamente identificados por las autoridades.

El despliegue judicial tuvo lugar en el sector de Santa Rosa, en el cantón de Santo Domingo de Heredia, luego de que la policía judicial recibiera información precisa sobre el paradero del menor.

En el momento del arresto, el adolescente se encontraba en casa de un familiar, donde aparentemente buscaba resguardarse de la vigilancia policial. La dirección de arresto domiciliario que tenía registrada correspondía al cantón de Coronado, pero su ausencia allí encendió las alertas de los agentes, quienes finalmente lograron localizarlo en Heredia.

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Las autoridades confirmaron que el menor registraba antecedentes judiciales y debía cumplir una medida de arresto domiciliario por una causa penal previa. Al momento de su detención, se encontraba incumpliendo dicha medida, lo que agrava su situación legal.

Un menor de 16 años fue detenido por la Sección Penal Juvenil del OIJ en Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, como sospechoso de amenazar de muerte al Ministro de Justicia, Gerald Aguilar, y su familia.

De acuerdo con la información divulgada por los medios ticos, el adolescente fue puesto a disposición de la fiscalía tras su detención y enfrenta cargos por amenazas agravadas. El OIJ también señaló que los mensajes intimidatorios se enviaron a través de WhatsApp y contenían referencias directas a la integridad física del ministro y su núcleo familiar.

Vínculos con crimen organizado y contexto penitenciario

Las pesquisas preliminares presentadas por el OIJ y el Ministerio de Justicia apuntan a una conexión con la organización criminal conocida como “Los Lara”. Según reportes oficiales recogidos por El Observador CR, la motivación de las amenazas estaría relacionada con recientes decisiones administrativas de la gestión penitenciaria.

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El Instituto Nacional de Criminología (INC), dependencia del Ministerio de Justicia y Paz, había emitido recientemente una resolución en la que negaba la liberación de un privado de libertad vinculado a “Los Lara”. Inmediatamente después de este anuncio, comenzaron a recibirse los mensajes amenazantes dirigidos al ministro Aguilar y a su familia, lo que refuerza la hipótesis de que los hechos guardan relación directa con los intereses del grupo delictivo.

Captura de pantalla de uno de los mensajes amenazantes enviados a través de redes sociales, en los que se hace referencia directa a la familia del ministro de Justicia y a la organización criminal “Los Lara” (Cortesía: Trivisión).

El caso ha provocado la reacción de diversas autoridades, que han enfatizado la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad para funcionarios públicos y sus familias, especialmente en el contexto actual de presión de bandas criminales sobre el aparato judicial y penitenciario.

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Otra detención relevante: amenazas contra la presidenta Laura Fernández

De igual manera, el día de ayer, agentes de seguridad pública informaron sobre la detención de un hombre de 27 años, señalado como presunto autor de amenazas contra la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, a través de redes sociales. Las autoridades no han detallado el contenido de los mensajes ni las motivaciones exactas, pero confirmaron que el sospechoso fue localizado y capturado tras labores de inteligencia digital.

De acuerdo con reportes preliminares, el individuo habría utilizado plataformas electrónicas para emitir amenazas directas contra la mandataria, lo que llevó a la apertura de una investigación penal por parte de la fiscalía. El Ministerio de Seguridad Pública subrayó que se mantiene alerta ante cualquier acto intimidatorio contra figuras del poder Ejecutivo y judicial.

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