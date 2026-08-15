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Panamá suma 351 homicidios hasta julio: 85% fueron cometidos con armas de fuego

Las personas de 18 a 24 años encabezaron las estadísticas, mientras que Chiriquí pasó de seis casos en los primeros siete meses de 2025 a 19 durante el mismo periodo de este año.

Cinta amarilla de policía, silueta de tiza de un cuerpo en el asfalto con una rosa roja, velas encendidas, personas y una pancarta de justicia.
Las personas entre 18 y 24 años fueron el grupo con mayor cantidad de víctimas, con 84 casos, seguido por aquellas entre 25 y 29 años, con 61. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Panamá registró 351 víctimas de homicidio entre enero y julio de 2026, un incremento de 4% frente a las 339 contabilizadas en igual periodo de 2025. Los datos del Ministerio Público muestran que los jóvenes de 18 a 24 años constituyen el grupo más afectado, mientras que Chiriquí presentó el mayor aumento de casos entre las áreas geográficas comparables.

El comportamiento mensual muestra que abril fue el mes más violento del periodo, con 62 homicidios, equivalente al 18% del total. Le siguieron mayo con 58 víctimas (17%), marzo con 53 (15%), julio con 50 casos (14%), junio con 49 (14%), enero con 42 (12%) y febrero con 37 (11%). Las cifras de junio fueron actualizadas por el proceso de investigación de los fiscales.

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La edad revela una fuerte concentración entre jóvenes y adultos jóvenes. Las personas de 18 a 24 años acumularon 84 homicidios, el 23.9% del total nacional, convirtiéndose ampliamente en el rango con más víctimas. El segundo grupo más afectado fue el de 25 a 29 años, con 61 casos y una participación de 17.4%.

La incidencia continúa siendo elevada en los siguientes rangos: 47 víctimas tenían entre 30 y 34 años, equivalentes al 13.4%, mientras otras 36 estaban entre los 35 y 39 años (10.3%). En conjunto, las personas de 18 a 39 años sumaron 228 homicidios, aproximadamente el 65% de todas las víctimas registradas hasta julio.

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escenas del crimen ilustrativas (Foto: Cuartoscuro)
Unas 228 víctimas tenían entre 18 y 39 años, cerca del 65% de todos los homicidios registrados durante los primeros siete meses del año. (Foto: Cuartoscuro)

Entre los adolescentes, 25 víctimas tenían entre 15 y 17 años, lo que representó 7.1% del total, y otras cinco tenían entre 10 y 14 años (1.4%). El informe también contabiliza una víctima de 0 a 4 años y otra de 5 a 9 años, mostrando que los homicidios alcanzaron incluso a menores de corta edad.

A partir de los 40 años, las cantidades disminuyen progresivamente. El rango de 40 a 44 años registró 23 víctimas; el de 45 a 49 años, 17, y entre 50 y 54 años hubo 15. Otros 10 homicidios correspondieron a personas de 55 a 59 años y ocho a víctimas de 60 a 64 años.

Entre los grupos de mayor edad se reportó una víctima de 65 a 69 años, tres de 70 a 74 y tres de 75 a 79 años. También hubo tres personas de 80 años o más. En otros ocho homicidios no fue posible determinar la edad, debido al estado de descomposición o calcinación de los cuerpos o porque los casos permanecen bajo investigación.

La distribución territorial evidencia que Panamá concentró 153 víctimas, equivalentes al 44% del total nacional, seguida por San Miguelito con 70 casos (20%) y Colón con 60 (17%). Panamá Oeste acumuló 31 homicidios, el 9%, mientras Chiriquí registró 19 víctimas, equivalentes al 5.4%.

El resto del país presentó cantidades considerablemente menores. Coclé contabilizó nueve homicidios; Bocas del Toro, Darién, Herrera y Veraguas registraron dos cada uno, mientras Los Santos tuvo uno. En las comarcas Emberá, Guna Yala y Ngäbe Buglé no se registraron víctimas durante los primeros siete meses de 2026.

Infografía con mapa de Panamá, gráficos de barras y línea, el número 351, e íconos de incremento, calendario y grupos de personas por edad sobre homicidios.
Panamá contabilizó 351 víctimas de homicidio entre enero y julio de 2026, frente a 339 en el mismo periodo del año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al comparar con 2025, Chiriquí presentó el incremento porcentual más pronunciado consignado por el Ministerio Público, al pasar de seis a 19 homicidios, una variación de 217%. Coclé pasó de seis a nueve (50%), mientras San Miguelito aumentó de 63 a 70 casos (11%), Panamá Oeste de 29 a 31 (7%) y Panamá de 145 a 153 (6%).

En sentido contrario, Colón redujo sus homicidios de 75 a 60, una disminución de 20%, y Veraguas pasó de cuatro a dos, para una caída de 50%. Las comarcas Emberá y Guna Yala pasaron de dos y un homicidio, respectivamente, a no registrar casos en 2026, mientras Darién, Herrera y Los Santos mantuvieron sus cantidades sin cambios.

El perfil por sexo muestra una concentración todavía más marcada: 328 de las 351 víctimas fueron hombres, lo que representa el 93%, frente a 23 mujeres, equivalentes al 7%. El Ministerio Público advierte que dentro del total de víctimas de homicidio también se encuentran contabilizados los femicidios, aunque el reporte no presenta en esta edición un desglose separado de esos casos.

Las armas de fuego aparecen como el principal instrumento utilizado. De los 351 homicidios, 299 fueron cometidos con armas de fuego, equivalentes al 85%, mientras 27 involucraron armas blancas (8%). La asfixia mecánica estuvo presente en 10 casos (3%), cinco involucraron objetos contundentes, tres incendiarismo y dos golpes.

San Miguelito acumuló 70 homicidios hasta julio, siete más que los 63 reportados durante igual periodo de 2025. EFE/ Bienvenido Velasco
San Miguelito acumuló 70 homicidios hasta julio, siete más que los 63 reportados durante igual periodo de 2025. EFE/ Bienvenido Velasco

En otros cinco casos no se había determinado el tipo de arma utilizada, principalmente por el avanzado estado de descomposición o calcinación de los cuerpos o porque las investigaciones continúan abiertas. El Ministerio Público enfatizó que las 351 víctimas contabilizadas hasta el 31 de julio corresponden a cifras preliminares y pueden variar conforme avance el proceso investigativo de los fiscales.

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