Tragedia en San Juan: una beba de un año y medio murió ahogada en la pileta de su casa

La beba fue trasladada al Hospital Rawson, donde no lograron salvarle la vida

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Una beba de un año y seis meses murió este viernes en el Hospital Rawson de la ciudad de San Juan tras caer a una pileta de natación ubicada en el fondo del patio de su propia vivienda. La pequeña fue hallada dentro del agua por su madre, quien salió a buscarla al no encontrarla adentro de la casa. Pese a los intentos de reanimación realizados en el lugar y a la atención recibida en el centro de salud, la niña sufrió un paro cardíaco y perdió la vida.

El hecho ocurrió en una propiedad de la calle Colombia, en el barrio Villa América, perteneciente al departamento Capital. Según las primeras reconstrucciones del caso recogidas por Diario Huarpe, la beba había salido al exterior junto a su hermana melliza sin que los adultos presentes en la vivienda lo advirtieran. Cuando la madre notó que las dos niñas ya no estaban dentro del hogar, salió a buscarlas y encontró a una de ellas en el interior de la pileta.

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Ante la gravedad de la situación, vecinos de la zona acudieron de inmediato para intentar asistir a la pequeña. Mientras se coordinaba el traslado, realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar. La beba fue llevada al Hospital Rawson, donde el equipo médico continuó con los esfuerzos por estabilizarla, pero no lograron revertir el cuadro. El paro cardíaco derivado del ahogamiento resultó fatal.

Ambos progenitores debieron recibir atención en el mismo centro de salud tras conocer el desenlace. Personal especializado los contuvo con apoyo psicológico en las horas posteriores a la tragedia.

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Una de las líneas de investigación que comenzaron a evaluar los pesquisas apunta a una puerta que comunica el interior de la vivienda con el fondo, donde se encuentra la pileta. De acuerdo con las primeras informaciones que recabó Diario Huarpe, un jardinero se encontraba realizando sus tareas en esa sección de la propiedad al momento del hecho. Los investigadores analizan si ese trabajador pudo haber dejado la puerta sin asegurar, lo que habría permitido que las mellizas salieran al sector del natatorio sin que ningún adulto lo notara a tiempo.

La UFI Delitos Especiales tomó intervención en la causa y lleva adelante las primeras medidas para establecer con precisión las circunstancias en que se produjo la caída y si existió algún tipo de responsabilidad penal en el hecho. La investigación continúa abierta mientras las autoridades avanzan en la reconstrucción de lo ocurrido.

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Una bebé de tres meses murió por la caída de una rama seca de un árbol

El dramático episodio ocurrió mientras la bebé permanecía con su madre de 18 años dentro del domicilio

Una bebé de 3 meses, identificada como Yenifer Milagros Batista, murió el pasado 7 de mayo por la noche luego de que una rama de árbol seco se desprendiera sobre una vivienda en el Paraje Dos de Abril, de la localidad de El Soberbio, provincia de Misiones.

El triste episodio ocurrió mientras la bebé permanecía con su madre de 18 años dentro del domicilio.

El informe médico policial determinó que la menor presentaba traumatismo encéfalo craneano con fractura de cráneo en lesiones coincidentes con el impacto del incidente.

Tras una orden judicial, el cuerpo fue entregado a los familiares de la víctima para la realización del sepelio.