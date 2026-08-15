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¿Qué explica la constante amenaza de sismos en El Salvador?

La actividad sísmica salvadoreña se relaciona con la dinámica de placas y volcanes, una situación que obliga a la población a convivir con el riesgo de terremotos significativos según los informes del Servicio Geológico Nacional

El Salvador registra una actividad sísmica intensa y constante que ha marcado su historia y la vida cotidiana de la población. (Foto cortesía Protección Civil de El Salvador)
El Salvador registra una actividad sísmica intensa y constante que ha marcado su historia y la vida cotidiana de la población. (Foto cortesía Protección Civil de El Salvador)
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La tierra en El Salvador no solo vibra por su vida cotidiana, sino también por una realidad geológica que ha marcado generaciones: la actividad sísmica intensa y constante.

En las últimas décadas, el país ha sido escenario de numerosos sismos que han transformado ciudades, cambiado la vida de miles de familias y dejado huellas profundas en la memoria nacional.

Lejos de ser un fenómeno aislado, los terremotos forman parte del día a día en un territorio donde la historia y el presente se entrelazan bajo la amenaza de nuevas sacudidas.

Según la información recopilada por el Servicio Geológico Nacional (SGN), parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), El Salvador se localiza en una franja de alta peligrosidad sísmica, influida tanto por la subducción de la placa de Cocos bajo la placa Caribe como por la actividad de la cadena volcánica y diversas fallas internas.

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El registro oficial muestra que al menos 60 eventos sísmicos destructivos han marcado distintos periodos históricos.

El SGN mantiene una cronología de los movimientos telúricos más relevantes, entre los que destacan seis terremotos por su impacto en la población y los daños ocasionados.

El Servicio Geológico Nacional del MARN ubica a El Salvador en una franja de alta peligrosidad sísmica por la subducción de la placa de Cocos bajo la placa Caribe. (Foto cortesía Protección Civil de El Salvador)
El Servicio Geológico Nacional del MARN ubica a El Salvador en una franja de alta peligrosidad sísmica por la subducción de la placa de Cocos bajo la placa Caribe. (Foto cortesía Protección Civil de El Salvador)

1. 16 de abril de 1854: Un sismo de magnitud 6.5 destruyó el centro de San Salvador, obligando a un traslado temporal de la capital a Santa Tecla. La ciudad quedó en ruinas y la reconstrucción marcó el desarrollo urbano posterior.

2. 7 de junio de 1917: Una serie de sismos devastó San Salvador y zonas cercanas. El evento estuvo acompañado por la erupción del volcán Boquerón, lo que agravó la emergencia y generó graves pérdidas materiales y humanas.

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3. 6 de mayo de 1951: Un sismo de origen volcánico afectó gravemente las poblaciones de Jucuapa y Chinameca en el oriente del país. Casi la totalidad de las viviendas resultaron destruidas, dejando a miles de personas sin hogar.

4. 3 de mayo de 1965: Un temblor superficial sacudió la capital salvadoreña, provocando daños importantes en la infraestructura y en edificaciones clave de San Salvador.

El sismo de 1986 en los Planes de Renderos dejó alrededor de 1.500 muertos en San Salvador y complicó el rescate durante el conflicto armado. (Foto cortesía Protección Civil de El Salvador)
El sismo de 1986 en los Planes de Renderos dejó alrededor de 1.500 muertos en San Salvador y complicó el rescate durante el conflicto armado. (Foto cortesía Protección Civil de El Salvador)

5. 10 de octubre de 1986: Un sismo local de magnitud 5.7, con epicentro en los Planes de Renderos, causó la muerte de aproximadamente 1,500 personas y la destrucción de miles de viviendas en San Salvador. El desastre ocurrió durante el conflicto armado, complicando las labores de rescate y reconstrucción.

6. 13 de enero de 2001: Un terremoto de magnitud 7.7, con epicentro en el Océano Pacífico, sacudió el país durante casi un minuto. El movimiento generó un deslizamiento masivo en la cordillera del Bálsamo, afectó gravemente la colonia Las Colinas en Santa Tecla y dejó cientos de víctimas.

La actividad de la cadena volcánica y de fallas internas explica parte del riesgo sísmico que enfrenta El Salvador, según el registro oficial. (Foto cortesía Protección Civil de El Salvador)
La actividad de la cadena volcánica y de fallas internas explica parte del riesgo sísmico que enfrenta El Salvador, según el registro oficial. (Foto cortesía Protección Civil de El Salvador)

La recurrencia de estos eventos muestra la vulnerabilidad sísmica de El Salvador. El monitoreo en tiempo real y los reportes oficiales del MARN se han convertido en herramientas esenciales para la prevención y la respuesta ante emergencias. La población sigue atenta a los informes y actualizaciones, conscientes de que los movimientos telúricos pueden repetirse en cualquier momento.

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