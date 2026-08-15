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Jugó en Europa, fue campeón con River Plate y disputará el Torneo Regional Amateur

Marcelo Larrondo volvió del retiro para vestir los colores de Sportivo La Consulta

Marcelo Larrondo luce la camiseta de su nuevo club: Sportivo La Consulta
Marcelo Larrondo luce la camiseta de su nuevo club: Sportivo La Consulta
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La carrera de Marcelo Larrondo suma un nuevo capítulo inesperado. El ex delantero de River Plate y Rosario Central fue confirmado como refuerzo del Club Sportivo La Consulta, equipo mendocino que disputará el Torneo Regional Amateur. El delantero había anunciado su retiro en 2024 tras su paso por Deportivo Maipú, pero decidió regresar a la actividad en el club donde sus hijos practican deportes, una noticia que sorprendió tanto al ambiente local como a quienes siguen su trayectoria internacional.

La llegada del atacante nacido en Tunuyán al club del Valle de Uco fue anunciada por la institución como “un hecho histórico y muy especial para el fútbol cuyano”. El propio Sportivo La Consulta destacó que Larrondo es “formado en un club de barrio como el nuestro, conoce a la perfección el valor de la pertenencia, la identidad y el sacrificio. Hoy vuelve a hacer lo que ama en el club donde sus hijos disfrutan del deporte cada día”.

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Marcelo Larrondo decidió volver del retiro para disputar el Torneo Regional Amateur con Sportivo La Consulta
Marcelo Larrondo decidió volver del retiro para disputar el Torneo Regional Amateur con Sportivo La Consulta

Con 37 años, Marcelo Larrondo había cerrado su carrera profesional tras una trayectoria que incluyó el fútbol argentino, italiano y chileno. Comenzó en las inferiores de Fernández Álvarez de Los Sauces y debutó en 2006 en Desamparados de San Juan. Al año siguiente, el AC Siena de Italia lo incorporó a su plantel, donde acumuló 69 partidos y 9 goles entre Serie A y Serie B. Su paso por la Fiorentina incluyó 7 partidos y 2 goles, y luego fue transferido al Torino por 1,3 millones de euros, aunque una fractura en el pie lo mantuvo fuera de las canchas 140 días y limitó su participación a solo 10 encuentros en dos temporadas.

El regreso a Sudamérica lo llevó primero a Tigre y luego a Rosario Central en 2015, donde formó una dupla ofensiva recordada junto a Marco Ruben. Compartió vestuario con futbolistas como Gio Lo Celso, Javier Pinola y Franco Cervi, y en ese ciclo mostró su mejor versión en el fútbol argentino. El salto mayor llegó en julio de 2016, cuando River Plate pagó poco más de 3 millones de dólares por su pase. La expectativa era alta porque venía de marcar 11 goles en 21 partidos con el Canalla, pero las lesiones impidieron que desplegara su potencial en el club de Núñez: solo disputó 13 partidos y convirtió dos goles, afectado por problemas musculares y una artroscopia de rodilla izquierda.

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Las lesiones le jugaron una mala pasada a Marcelo Larrondo durante su paso por River Plate (NA)
Las lesiones le jugaron una mala pasada a Marcelo Larrondo durante su paso por River Plate (NA)

Tras pasos por Defensa y Justicia y por el fútbol chileno en Unión La Calera y O’Higgins, volvió a la Argentina para un segundo ciclo en Tigre y, finalmente, tuvo su última experiencia profesional en Deportivo Maipú en 2024, donde anunció su retiro. La noticia de su reincorporación al fútbol, ahora en el Regional Amateur, fue celebrada por la dirigencia de La Consulta, que publicó: “Su experiencia y recorrido profesional representan un enorme salto de calidad para nuestro plantel y un verdadero orgullo para el fútbol del Valle de Uco. Gracias por elegirnos, bienvenido a casa. Una casa que ya conoce a los Larrondo… esta camiseta también es tuya”.

El club mendocino subrayó la dimensión simbólica de la llegada de Larrondo para la región. Resaltó que el delantero “formado en un club de barrio como el nuestro, conoce a la perfección el valor de la pertenencia, la identidad y el sacrificio”, destacando además la conexión personal del jugador con la institución, dado que sus hijos practican allí.

La historia de Marcelo Larrondo refleja el recorrido de un futbolista que atravesó ligas de primer nivel y que, tras superar repetidas lesiones y anunciar su retiro, optó por volver a sus raíces y aportar su experiencia en el fútbol amateur mendocino.

El comunicado del Club Sportivo La Consulta:

JERARQUÍA INTERNACIONAL, CON LA ESENCIA DEL FÚTBOL NUESTRO.

Nos enorgullece anunciar la llegada de una incorporación de gran trayectoria nacional e internacional para encarar el próximo Torneo Regional: Marcelo Larrondo ya viste los colores del Club Sportivo La Consulta.

Formado en un club de barrio como el nuestro, conoce a la perfección el valor de la pertenencia, la identidad y el sacrificio que caracterizan a las instituciones de nuestra zona.

Hoy, viviendo en La Consulta y compartiendo el día a día con su familia, vuelve a hacer lo que ama en el club donde sus hijos disfrutan del deporte cada día, convirtiendo su llegada en un hecho histórico y muy especial.

Su experiencia y recorrido profesional representan un enorme salto de calidad para nuestro plantel y un verdadero orgullo para el fútbol del Valle de Uco.

Gracias, Marcelo Larrondo por elegirnos.

BIENVENIDO A CASA. Una casa que ya conoce a los Larrondo…esta camiseta también es tuya.

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