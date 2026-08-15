De Andreis no descartó una fórmula conjunta entre el PRO y LLA en 2027 en la provincia de Buenos Aires

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El diputado nacional del PRO Fernando de Andreis admitió hoy que la posibilidad de una fórmula conjunta con La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones de 2027 está sobre la mesa, y alertó: “Si dividimos, el peronismo tiene altísima chance de ganar”.

“Sí, puede ser una fórmula conjunta, pero realmente no nos pusimos a hablar de eso todavía”, sostuvo el legislador en declaraciones a Radio Mitre, en relación al temario que discutieron referentes del PRO y del oficialismo en la Casa Rosada, donde acordaron crear una mesa de trabajo con reuniones periódicas cada 15 días. De Andreis participó de ese encuentro junto a Diego Santilli, Cristian Ritondo y “Lule” Menem, entre otros.

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Consultado puntualmente sobre si una eventual fórmula para la provincia de Buenos Aires podría incluir a un candidato de cada espacio —con Santilli encabezando la lista y un representante de LLA como compañero de fórmula— , De Andreis respondió que no se llegó a ese nivel de detalle, pero no cerró la puerta: “Con la mayor generosidad, buena predisposición y creatividad, sí, puede ser una fórmula conjunta”.

El diputado nacional Fernando De Andreis

El eje del encuentro del jueves, según explicó, no fue el reparto de candidaturas ni la discusión electoral, sino la construcción de un vínculo político más sólido entre los dos partidos. “Lo hemos dicho hasta el cansancio: es fundamental blindar el cambio. Creemos que la Argentina no puede volver a cometer el mismo error que se cometió en 2019”, afirmó, en una clara referencia al regreso del peronismo al poder ese año.

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El diputado también valoró el rol de Santilli como jefe de Gabinete como una señal positiva del Gobierno, y reconoció que el PRO ha sido crítico en algunos aspectos de la gestión, aunque subrayó que hay algo que considera más relevante que las diferencias partidarias: “Hay algo mucho más grande para nosotros que el partido, que es la Argentina”.

Sobre la posibilidad de un acuerdo electoral formal, De Andreis fue cauto. Dijo que no descartan ninguna alternativa y que trabajan en una “suerte de ingeniería electoral en toda la Argentina”, con foco especial en la provincia de Buenos Aires, donde advirtió que el peronismo —pese a sus divisiones internas— tiende a unificarse en los momentos electorales. “El peronismo, aunque estén todos peleados, cuando llega el momento de las elecciones, se juntan, y hoy los seguimos viendo competitivos”, sostuvo.

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El dirigente macrista también reconoció que dentro del PRO existen sectores que rechazan cualquier tipo de acuerdo con el oficialismo y prefieren que el partido llegue a 2027 con candidatos propios. Entre esas voces figura Hernán Lacunza, quien ya se posicionó como precandidato a presidente por el PRO. De Andreis no negó esa tensión interna, aunque insistió en que el objetivo prioritario es evitar una derrota ante el peronismo: “Si dividimos, el peronismo tiene altísima chance de ganar”.

El legislador también mencionó que el PRO trabaja en la reconstrucción del partido con un proyecto para tener 150 candidatos frente a las 150 ciudades más importantes del país, lo que representa algo más del 85% del electorado. “El PRO es un espacio que constitutivamente tiene como objetivo la gestión, porque es la manera más contundente para transformar las realidades”, sostuvo, y agregó que el partido aspira a gobernar en más provincias de las que administra actualmente.

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