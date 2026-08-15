Florida enfrenta una ola de calor con índices de hasta 43 °C mientras Miami rompe un récord de temperatura de 117 años

Una advertencia por calor extremo sigue activa en el sur de Florida este sábado 15 de agosto, con índices de calor entre 40,5 y 43,3 grados Celsius, según el Servicio Meteorológico Nacional. (Opy Morales)

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Una advertencia oficial por calor extremo se encuentra activa en el sur de Florida este sábado 15 de agosto, con índices de calor previstos entre 40,5 y 43,3 grados Celsius (105 y 110℉), según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). La medida afecta a millones de residentes e implica riesgos para la salud pública debido a la combinación de altas temperaturas y humedad, informaron autoridades federales y estatales.

De acuerdo con CBS News Miami, la advertencia rige desde las 11:00 hasta las 19:00 horas e incluye a Miami-Dade, Broward, Palm Beach, Monroe, Collier, Hendry y Glades, entre otros condados. El NWS enfatizó la importancia de acatar las recomendaciones para evitar enfermedades relacionadas con el calor. “Las temperaturas elevadas y la humedad pueden causar problemas de salud graves”, indicó la institución en su último boletín. La alerta fue confirmada también por AccuWeather y medios locales.

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El fenómeno ocurre tras varios días consecutivos de calor inusual, en un contexto donde se han superado registros históricos en la región. El viernes 14 de agosto, Miami alcanzó los 35,5°C (96°F), rompiendo un récord que se mantenía desde 1909, según el NWS. Este episodio de calor extremo se explica por la presencia de un domo de alta presión que limita la formación de nubes y lluvias, favoreciendo la acumulación de calor en superficie.

¿Qué significa una alerta de calor extremo en Florida?

La alerta de calor extremo, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, implica que se esperan condiciones peligrosas para la salud por la combinación de altas temperaturas y humedad elevada. Según el NWS, se activa cuando el índice de calor supera los 40°C (104°F) durante varias horas, lo que puede desencadenar golpes de calor, deshidratación y otras complicaciones, especialmente en grupos vulnerables.

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El boletín oficial, consultado por AccuWeather, detalla: “El índice de calor previsto para este sábado oscilará entre 105 y 110℉, lo que representa riesgo de enfermedades si no se toman precauciones adecuadas”. Las autoridades recomiendan restringir actividades al aire libre, hidratarse y permanecer en lugares frescos o con aire acondicionado.

La alerta de calor extremo en Florida rige de 11:00 a 19:00 horas y alcanza a Miami-Dade, Broward, Palm Beach, Monroe, Collier, Hendry y Glades. (Opy Morales)

¿Cuáles son los condados afectados por la alerta de calor en el sur de Florida?

La advertencia por calor extremo abarca los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach, Monroe, Collier, Hendry y Glades. Esta cobertura incluye zonas urbanas, suburbanas y rurales, donde la combinación de asfalto, escasa vegetación y alta densidad poblacional agrava el fenómeno conocido como “isla de calor”.

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El NWS especificó en su boletín oficial que la advertencia está vigente desde las 11:00 hasta las 19:00 horas del sábado 15 de agosto, periodo en el que el riesgo para la salud es máximo. Según Local 10 News, los índices de calor superan los umbrales habituales para esta época del año, lo que obliga a reforzar las medidas de prevención.

¿Qué es un domo de calor y cómo afecta al clima de Florida?

El domo de calor es un sistema de alta presión atmosférica que se instala sobre una región y atrapa el aire caliente cerca de la superficie. Según la explicación técnica del Servicio Meteorológico Nacional, este fenómeno actúa como una tapa que impide la dispersión del calor hacia capas superiores de la atmósfera. Esto reduce la formación de nubes y lluvias, intensificando las temperaturas.

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CBS News Miami informó que la presencia del domo de calor sobre el sureste de Estados Unidos es la principal causa del episodio actual de calor extremo en el sur de Florida, donde se han superado récords históricos de temperatura. El patrón persistirá, de acuerdo con el NWS, al menos hasta mediados de la próxima semana.

¿Qué riesgos para la salud implica la ola de calor en el sur de Florida?

La ola de calor extremo representa riesgos altos para la salud, sobre todo para niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y trabajadores al aire libre. El NWS advirtió sobre la posibilidad de golpes de calor, calambres, agotamiento y deshidratación.

Las autoridades sanitarias recomiendan:

Beber agua con frecuencia, aunque no se sienta sed.

Permanecer en lugares con aire acondicionado.

Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 19:00 horas.

Utilizar ropa ligera y de colores claros.

Supervisar a personas vulnerables.

No dejar a menores o mascotas en vehículos estacionados.

El boletín oficial resalta: “El calor puede afectar rápidamente a los grupos más vulnerables, por lo que es fundamental actuar a tiempo y buscar refugio en espacios frescos”.

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Miami registró 35,5°C el viernes 14 de agosto y superó un récord de temperatura que permanecía vigente desde 1909. (Opy Morales)

¿Qué medidas adoptaron las autoridades ante la ola de calor?

El Servicio Meteorológico Nacional y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) han difundido protocolos de prevención. Además, gobiernos municipales habilitaron centros de enfriamiento y reforzaron la comunicación con la población sobre los riesgos y cuidados necesarios.

Local 10 News reportó que algunos municipios implementaron restricciones para actividades físicas y deportivas al aire libre. Los servicios de emergencia mantienen guardias reforzadas y monitorean la aparición de incidentes relacionados con el calor.

¿Hasta cuándo persistirán las altas temperaturas en Florida?

Las previsiones meteorológicas del NWS indican que el patrón de calor se mantendrá al menos hasta mediados de la próxima semana. El pronóstico anticipa temperaturas máximas en torno a 35°C (95°F), con índices de calor superiores a 40°C (104°F). La llegada de polvo del Sahara reducirá las posibilidades de lluvia, prolongando el ambiente seco.

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CBS News Miami señala que, si bien podría haber un incremento de lluvias hacia mitad de semana, el calor continuará siendo la principal preocupación en la región. El NWS podría emitir nuevas advertencias si las condiciones persisten.

¿Cómo afecta la ola de calor a la vida cotidiana en el sur de Florida?

El episodio de calor extremo altera la rutina diaria, el funcionamiento de servicios públicos y la actividad económica. Según AccuWeather y la NOAA, sectores como la construcción, el transporte y el turismo se ven obligados a modificar horarios y operaciones para reducir riesgos.

Las autoridades recomiendan a la población:

Reprogramar actividades al aire libre para horarios menos calurosos.

Utilizar protector solar y buscar sombra siempre que sea posible.

Revisar el estado de salud de familiares y vecinos vulnerables.

El domo de calor sobre el sureste de Estados Unidos explica la ola de calor extremo en Florida al reducir la formación de nubes y lluvias. (Opy Morales)

¿Dónde informarse y cuáles son los canales oficiales de alerta?

La información más actualizada sobre la evolución del calor extremo y las advertencias vigentes en Florida puede consultarse en las plataformas del Servicio Meteorológico Nacional (weather.gov), la NOAA y medios de comunicación locales como CBS News Miami y Local 10 News.

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El NWS actualiza sus boletines de manera continua y ofrece recomendaciones específicas para cada segmento de la población. Las autoridades insisten en la importancia de seguir exclusivamente los canales oficiales para evitar información falsa o desactualizada.

¿Qué se puede esperar para los próximos días en el sur de Florida?

Las condiciones de calor extremo persistirán en el sur de Florida y podrían repetirse o intensificarse en los días siguientes. Las autoridades mantienen la vigilancia sobre el domo de calor y la evolución meteorológica, con la posibilidad de nuevas alertas si se superan los umbrales críticos.

El NWS reiteró: “Es esencial mantenerse informado a través de boletines oficiales y adoptar las medidas de prevención recomendadas para minimizar el impacto del calor extremo en la salud y la vida cotidiana”.

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