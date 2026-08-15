Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

Una mujer alcoholizada chocó con su auto a cuatro vehículos estacionados en el barrio porteño de Flores

El incidente se produjo en Remedios y Portela. La alcoholemia de la conductora arrojó un resultado de 1,15 g/l de alcohol en sangre

La alcoholemia a la conductora arrojó un resultado de 1,15 g/l de alcohol en sangre.
Guardar

Este sábado, minutos después de las 8, una mujer perdió el control de su Ford Focus y protagonizó un choque en cadena sobre Remedios al 3200, en el barrio porteño de Flores. El vehículo impactó contra cuatro autos estacionados en la cuadra: un Volkswagen Gol, dos Ford Ka y un Chevrolet Onix. El test de alcoholemia posterior, según le indicaron fuentes policiales a Infobae, reveló que la conductora tenía 1,15 g/l de alcohol en sangre, más del doble del límite legal de 0,5 g/l permitido en la Ciudad de Buenos Aires para conductores particulares.

El incidente se produjo en la esquina de Remedios y Portela, una zona residencial del barrio de Flores. Según trascendió, la mujer al volante habría manifestado en el lugar que se quedó dormida, aunque el resultado del test descartó que el sueño fuera el único factor detrás de la pérdida de control del rodado.

PUBLICIDAD

La magnitud del choque cobró una dimensión particular cuando se supo que los cuatro vehículos dañados pertenecen a una pareja que reside en esa misma cuadra. Los autos, según explicaron sus dueños, estaban destinados a la reventa como principal fuente de ingresos del hogar.

Una lástima cómo fue el choque. Justo pusimos la plata en los autos para revenderlos, que es lo que nos mantiene día a día”, declaró la mujer de la pareja en diálogo con TN.

PUBLICIDAD

Y detalló: “Mi pareja arregla autos, sabe de mecánica”.

Una mujer alcoholizada chocó a cuatro autos estacionados en Flores portada
La conductora alcoholizada produjo un choque en cadena

El panorama económico para la pareja se complica aún más por la situación de los seguros. Ninguno de los cuatro vehículos siniestrados contaba con cobertura al momento del incidente. Si bien el Ford Focus de la conductora sí tenía seguro contratado, el resultado positivo del test de alcoholemia podría convertirse en un obstáculo para acceder a cualquier tipo de reparación o indemnización.

Al haberle dado positiva la alcoholemia, no la van a aceptar”, señaló la damnificada a TN, anticipando que la pareja deberá recurrir a un abogado para intentar reclamar por los daños.

En el plano judicial, la Unidad de Flagrancia Sur, a cargo del Dr. Yamil Morinigo, intervino en el caso y dispuso el secuestro del Ford Focus junto con las demás medidas procesales de rigor. La actuación de esta unidad, especializada en la atención inmediata de delitos flagrantes, da cuenta de que el hecho quedó enmarcado dentro de una investigación penal en curso.

El tránsito permaneció cortado en la cuadra hasta que finalizaron las pericias correspondientes y removieron el auto de la infractora con una grúa.

Un taxista se subió a la vereda y atropelló a dos peatones y un ciclista

Un taxi perdió el control en Flores, se subió a la vereda y atropelló a dos peatones y un ciclista en Rivadavia y San Pedrito (NA)
Un taxi perdió el control en Flores, se subió a la vereda y atropelló a dos peatones y un ciclista en Rivadavia y San Pedrito (NA)

En el mediodía del último jueves, un taxi perdió el control en el barrio porteño de Flores y provocó un grave accidente con lesionados: atropelló a tres personas -dos peatones y un ciclista- en la intersección de la avenida Rivadavia y San Pedrito.

El accidente dejó al ciclista con una fractura expuesta en la pierna izquierda, a una mujer con politraumatismos y a un hombre de 75 años con heridas que requirieron atención hospitalaria.

Según le confirmaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) a Infobae, las tres personas fueron trasladadas en ambulancia para su hospitalización.

El ciclista, que fue el más afectado, fue trasladado en una ambulancia de Swiss Medical antes de que llegara el SAME al lugar del siniestro. La mujer y el hombre, en tanto, fueron derivados al Hospital Piñero, de acuerdo con la información aportada a la agencia NA. No trascendió la identidad de ninguno de los afectados.

El vehículo involucrado, un Chevrolet Spin que prestaba servicio como taxi, embistió a los transeúntes por circunstancias que aún son materia de investigación.

Temas Relacionados

FloresAccidente de tránsitoAlcoholemiaCiudad de Buenos AiresChoqueÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trágica Ruta 19: hubo dos choques fatales contra camiones con nueve horas de diferencia y cordobeses como víctimas

Los siniestros se produjeron en Santa Fe entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes entre el km 118 y 122. Una mujer murió al impactar con su camioneta contra un transporte de cereales. Y un joven, que venía del velorio de su hermana, perdió la vida luego de colisionar contra otro que llevaba garrafas de gas

Trágica Ruta 19: hubo dos choques fatales contra camiones con nueve horas de diferencia y cordobeses como víctimas

La niñera argentina que estuvo detenida en EEUU contó las duras condiciones en las que la encerraron: “Me ataron unas cadenas”

Iliana Noeli Lick había sido aprehendida por el ICE el pasado 11 de julio, cuando se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia. Pagó una fianza de 10 mil dólares y ahora debe usar una tobillera electrónica

La niñera argentina que estuvo detenida en EEUU contó las duras condiciones en las que la encerraron: “Me ataron unas cadenas”

Cerraron la autopista Illia por obras viales: dónde está cortada y qué desvíos tomar

La interrupción del tránsito rige desde la noche del viernes en dirección a la provincia de Buenos Aires. Es por el avance de la obra del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa

Cerraron la autopista Illia por obras viales: dónde está cortada y qué desvíos tomar

Continúan las lluvias en el AMBA, mientras alertaron por la llegada de un fin de semana largo inestable

La Ciudad de Buenos Aires tendrá jornadas frescas e inestables durante el fin de semana. El sábado y buena parte del domingo estarán marcados por la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones

Continúan las lluvias en el AMBA, mientras alertaron por la llegada de un fin de semana largo inestable

Confirmaron la detención del acusado por el crimen de Rocío Alvarito: el fallo descartó la prisión domiciliaria

Los jueces rechazaron la apelación de la defensa y mantuvieron al acusado en una unidad penitenciaria por riesgos de fuga y posible entorpecimiento

Confirmaron la detención del acusado por el crimen de Rocío Alvarito: el fallo descartó la prisión domiciliaria

DEPORTES

Estudiantes recibe a Gimnasia en una nueva edición del clásico de La Plata por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Estudiantes recibe a Gimnasia en una nueva edición del clásico de La Plata por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La reveladora entrevista de un ex futbolista brasileño: sus problemas con el alcohol, la cárcel, el 1-7 con Alemania y las fiestas de Ronaldinho

Continúa la fecha 5 del Torneo Clausura con varios partidos: hora, TV, formaciones y agenda del sábado

Jugó en Europa, fue campeón con River Plate y disputará el Torneo Regional Amateur

Boca Juniors visitará a Platense en Vicente López por la quinta fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

TELESHOW

La carta de una pequeña fan que emocionó a Joaquín Levinton: “Sos inspiración para muchas personas”

La carta de una pequeña fan que emocionó a Joaquín Levinton: “Sos inspiración para muchas personas”

Clara Ulrich, la artista que dejó todo por amor y construyó una carrera en Miami: “Siempre soñé con actuar en Argentina”

Mati Napp se anima a mostrar su lado más visceral: “Animal”, la experiencia inmersiva con la que debuta como director

De España a la Argentina: el viaje íntimo de Blanca Oteyza en la piel de Margarita Xirgu

Olivia Nuss y el desafío de ser Sofía Gala en la serie de Moria Casán: “Me pasó algo místico con ella”

INFOBAE AMÉRICA

Lanzan en Costa Rica programa nacional para prevenir la violencia de género y ampliar el apoyo a mujeres sobrevivientes

Lanzan en Costa Rica programa nacional para prevenir la violencia de género y ampliar el apoyo a mujeres sobrevivientes

Banco privado de Panamá se incorpora al caso Pandora por el fraude fiscal de $40 millones

El Gobierno de Guatemala y Taiwán firman un acuerdo para reforzar la gestión de desastres en Alta Verapaz, después de las emergencias de julio

República Dominicana: Aduanas destruye 8,287,820 cigarrillos incautados en operativos de 2025 y 2026

Israel lanzó ataques aéreos en el sur del Líbano por una amenaza del grupo terrorista Hezbollah contra sus tropas