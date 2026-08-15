Una mujer alcoholizada chocó con su auto a cuatro vehículos estacionados en el barrio porteño de Flores

La alcoholemia a la conductora arrojó un resultado de 1,15 g/l de alcohol en sangre.

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Este sábado, minutos después de las 8, una mujer perdió el control de su Ford Focus y protagonizó un choque en cadena sobre Remedios al 3200, en el barrio porteño de Flores. El vehículo impactó contra cuatro autos estacionados en la cuadra: un Volkswagen Gol, dos Ford Ka y un Chevrolet Onix. El test de alcoholemia posterior, según le indicaron fuentes policiales a Infobae, reveló que la conductora tenía 1,15 g/l de alcohol en sangre, más del doble del límite legal de 0,5 g/l permitido en la Ciudad de Buenos Aires para conductores particulares.

El incidente se produjo en la esquina de Remedios y Portela, una zona residencial del barrio de Flores. Según trascendió, la mujer al volante habría manifestado en el lugar que se quedó dormida, aunque el resultado del test descartó que el sueño fuera el único factor detrás de la pérdida de control del rodado.

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La magnitud del choque cobró una dimensión particular cuando se supo que los cuatro vehículos dañados pertenecen a una pareja que reside en esa misma cuadra. Los autos, según explicaron sus dueños, estaban destinados a la reventa como principal fuente de ingresos del hogar.

“Una lástima cómo fue el choque. Justo pusimos la plata en los autos para revenderlos, que es lo que nos mantiene día a día”, declaró la mujer de la pareja en diálogo con TN.

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Y detalló: “Mi pareja arregla autos, sabe de mecánica”.

La conductora alcoholizada produjo un choque en cadena

El panorama económico para la pareja se complica aún más por la situación de los seguros. Ninguno de los cuatro vehículos siniestrados contaba con cobertura al momento del incidente. Si bien el Ford Focus de la conductora sí tenía seguro contratado, el resultado positivo del test de alcoholemia podría convertirse en un obstáculo para acceder a cualquier tipo de reparación o indemnización.

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“Al haberle dado positiva la alcoholemia, no la van a aceptar”, señaló la damnificada a TN, anticipando que la pareja deberá recurrir a un abogado para intentar reclamar por los daños.

En el plano judicial, la Unidad de Flagrancia Sur, a cargo del Dr. Yamil Morinigo, intervino en el caso y dispuso el secuestro del Ford Focus junto con las demás medidas procesales de rigor. La actuación de esta unidad, especializada en la atención inmediata de delitos flagrantes, da cuenta de que el hecho quedó enmarcado dentro de una investigación penal en curso.

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El tránsito permaneció cortado en la cuadra hasta que finalizaron las pericias correspondientes y removieron el auto de la infractora con una grúa.

Un taxista se subió a la vereda y atropelló a dos peatones y un ciclista

Un taxi perdió el control en Flores, se subió a la vereda y atropelló a dos peatones y un ciclista en Rivadavia y San Pedrito (NA)

En el mediodía del último jueves, un taxi perdió el control en el barrio porteño de Flores y provocó un grave accidente con lesionados: atropelló a tres personas -dos peatones y un ciclista- en la intersección de la avenida Rivadavia y San Pedrito.

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El accidente dejó al ciclista con una fractura expuesta en la pierna izquierda, a una mujer con politraumatismos y a un hombre de 75 años con heridas que requirieron atención hospitalaria.

Según le confirmaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) a Infobae, las tres personas fueron trasladadas en ambulancia para su hospitalización.

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El ciclista, que fue el más afectado, fue trasladado en una ambulancia de Swiss Medical antes de que llegara el SAME al lugar del siniestro. La mujer y el hombre, en tanto, fueron derivados al Hospital Piñero, de acuerdo con la información aportada a la agencia NA. No trascendió la identidad de ninguno de los afectados.

El vehículo involucrado, un Chevrolet Spin que prestaba servicio como taxi, embistió a los transeúntes por circunstancias que aún son materia de investigación.