La dramática definición por penales en Países Bajos vs. Marruecos con Bono como héroe y una atajada inusual

La noche en Monterrey quedará registrada en la historia de la selección de Marruecos y del fútbol mundial. El arquero Yassine Bounou, más conocido como Bono, protagonizó el momento clave de la clasificación marroquí a los octavos de final del Mundial 2026, tras detener un penal decisivo que selló la victoria sobre Países Bajos y desató una celebración cargada de adrenalina, euforia y una frase en español que sorprendió a todos: “La c... de su madre”.

El partido por los dieciseisavos de final enfrentó a dos equipos con ambiciones de avanzar en la Copa del Mundo. Marruecos, dirigido por Mohamed Ouahbi, llegó con la convicción de hacer historia, mientras que Países Bajos, bajo la conducción de Ronald Koeman, asumía el rol de favorito y dominó la posesión durante el primer tiempo. El seleccionado africano generó las opciones más claras en esos minutos iniciales, pero la falta de precisión y las intervenciones del arquero neerlandés Bart Verbruggen mantuvieron el marcador sin goles.

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¿ALGUNA VEZ VISTE UN PENAL TAPADO ASÍ? ¡BONO LE ATAJÓ LA EJECUCIÓN A SUMMERVILLE!



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La apertura llegó en el segundo tiempo: Cody Gakpo marcó el 1-0 a los 72 minutos, resultado que puso a Marruecos contra las cuerdas. El autor del gol vivió un momento especialmente emotivo, ya que su celebración estuvo teñida por la reciente pérdida de un hijo debido a complicaciones en el embarazo de su pareja.

A pesar del golpe, el equipo africano no se resignó. En el tiempo agregado, Issa Diop conectó un potente cabezazo y estableció el empate parcial 1-1 a los 91 del encuentro. Ese gol cambió la atmósfera del partido y reanimó a una selección marroquí que mostró temperamento y paciencia, virtudes necesarias para superar la adversidad.

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El tiempo suplementario no modificó el marcador, aunque Marruecos dispuso de oportunidades para definir la serie antes de los penales. La figura de Verbruggen volvió a emerger para negar el gol que hubiera evitado el desenlace desde los doce pasos. Así, la definición se trasladó a la tanda de penales, una instancia donde los nervios y la precisión suelen definir la suerte de los equipos.

👀🤯 ¿LA C** DE SU MADRE? Luego de ser héroe en los penales ante Países Bajos, Bono insultó en español e inmediatamente se fue a rezar con sus compañeros.



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La serie de penales arrancó adversa para Marruecos, que falló el primer disparo. Las ejecuciones se sucedieron con tensión máxima. Países Bajos también sufrió la presión y erró tres de sus remates, mientras que los africanos capitalizaron las fallas rivales. El momento más determinante llegó cuando Crysencio Summerville se preparó para ejecutar el quinto disparo de los neerlandeses. Bono, arquero formado en las inferiores de Wydad Casablanca y actual referente del arco marroquí, se mantuvo sereno, eligió su lado y bloqueó el disparo con una reacción ortodoxa, jugándose de manera deliberada y corriendo hacia un palo.

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La intervención de Bounou fue celebrada con una explosión instantánea. El arquero, conocido por su afición por River Plate y su manejo del español tras su paso por el fútbol español, no pudo contener la emoción y soltó un insulto en ese idioma, que rápidamente se viralizó en redes y entre sus compañeros: “La c... de su madre”. Lejos de la polémica, su exclamación resumió la descarga de tensión luego de una actuación memorable para su país.

Mientras sus compañeros se agrupaban para orar en el césped, Bono se convirtió en el epicentro de los festejos. Su atajada no solo garantizó el pase a octavos de final, sino que reforzó su estatus de referente para una generación que intenta reescribir la historia de Marruecos en la máxima cita del fútbol. El triunfo por 3-2 en la serie de penales, tras el empate 1-1 en tiempo regular y suplementario, confirmó la fortaleza anímica de un plantel que confía en sus recursos y en la capacidad de su arquero para responder en los momentos de mayor presión.

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El próximo desafío para la selección marroquí será ante Canadá en Houston, con la ilusión intacta y el recuerdo fresco de una clasificación épica.

Vale recordar que el elenco africano ya supo hacer historia en Qatar 2022, al finalizar en el cuarto puesto. En su camino logró eliminar a España en octavos y a la Portugal de Cristiano Ronaldo en cuartos. En semifinales sucumbió ante Francia y luego no pudo subirse al podio al caer contra Croacia.

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