El golazo de Kylian Mbappé que abrió el marcador para Francia ante Suecia: el emotivo festejo con Deschamps

Y SÍ, DE ÉL ¡GOLAAAAAZO DE KYLIAN!!



Mbappé hizo de las suyas, engañó en el corazón del área y definió rasante al palo derecho para el 1-0 de Francia ante Suecia, por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/sSUxKhMqDu — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

Francia vence 1-0 a Suecia en los 16avos de final del Mundial 2026 gracias a un golazo de Kylian Mbappé en un intenso primer tiempo disputado en Nueva Jersey bajo un calor agobiante. El delantero fue una de las figuras del partido y encontró el tanto minutos antes de que termine la etapa inicial.

El máximo goleador de la selección francesa abrió el marcador a los 45 minutos de la etapa inicial con una gran definición y luego se dio un emotivo abrazo con el entrenador Didier Deschamps. Tras recibir un pase de Ousmane Dembelé dentro del área, Mbappé se sacó de encima a Viktor Gyökeres y Daniel Svensson y, cuando venía a taparlo Gustaf Lagerbielke, logró rematar con potencia con la pierna derecha. La pelota hizo un efecto y se metió junto al palo izquierdo de Jacob Zetterström. El atacante del Real Madrid sumó así su quinto gol en el Mundial y quedó a uno de Lionel Messl.

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El festejo de Mbappé incluyó un abrazo fraternal con Deschamps. El goleador fue corriendo hacia el banco de suplentes, donde estaba el entrenador esperándolo. Ambos tuvieron un gesto de afecto que no pasó inadvertido, ya que el técnico venía de atravesar un duro momento personal por el fallecimiento de su madre la semana pasada. Incluso, debió viajar a Francia para despedirla y no dirigió ante Noruega.

Kylian Mbappé se abraza con Didier Deschamps tras el gol del 1-0 de Francia ante Suecia en el Mundial (Reuters/Vincent Carchietta)

“Estoy bien, me viene bien tener algo que me mantenga ocupado desde que regresé. He retomado mis funciones y todo salió bien en el tercer partido. Personalmente, obviamente es muy difícil, pero tuve que irme por mi propio bienestar y el de la selección francesa”, declaró Deschamps en rueda de prensa, con una sobriedad que marcó el tono de toda su comparecencia.

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La noticia impactó a toda la delegación francesa en plena competencia internacional, donde el equipo ya había asegurado su clasificación a la siguiente fase. Al día siguiente del hecho, el plantel y el cuerpo técnico realizaron un minuto de silencio antes del inicio del entrenamiento en la Universidad de Bentley, en Waltham, Massachusetts, la sede de la selección gala durante el torneo.

En cuanto al desarrollo del primer tiempo, Francia fue netamente superior a Suecia, que espero en su campo para intentar algún contragolpe que pusiera en aprietos a Mike Maignan. Los dirigidos por Graham Potter tuvieron alguna ocasión, pero los de Deschamps controlaron la pelota y generaron peligro.

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El propio Mbappé pudo haber marcado algún otro tanto con un disparo que terminó rebotando en el palo e incluso le anularon un gol por posición adelantada. Michael Olisse también tuvo su chance con una chilena que dio en el poste. En el rebote, Dembelé casi convierte el tanto que hubiese significado el 1-0.

En el segundo tiempo, la dinámica del encuentro no cambió. Francia siguió atacando en busca de ampliar la ventaja y consiguió el objetivo a los 53 minutos con una definición de Bradley Barcola, tras una asistencia de Olise. El jugador del Bayern Múnich pudo haber marcado su tanto personal, pero el arquero Zetterström se lució una vez más.

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¡TRES TOQUES Y OTRO GOLAZO FRANCÉS!



De Tchouaméni para Olise, y de Olise para Barcola, que con este remate imposible para el arquero puso a Les Bleus 2-0 arriba, encaminando su boleto a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/ATyMdByFNj — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

El ganador de este partido jugará ante Paraguay, que eliminó en los penales a Alemania, en los octavos de final. El encuentro se jugará el sábado 4 de julio, a las 18.00 en Philadelphia.

El cuadro de los cruces del Mundial

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