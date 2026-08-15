Tenía tobillera electrónica y lo allanaron acusado de liderar una banda narco que operaba en Moreno y José C. Paz

La Policía Bonaerense desarticuló una banda narco de la zona oeste del Conurbano

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El 13 de julio pasado, agentes de la Comisaría Cuarta de Moreno arrestaron a dos mujeres que vendían droga sobre la avenida San Fernando al 10200, en la localidad de Cuartel V. Las detenidas, de 24 y 31 años, tenían en su poder 173 microtubos de ensayo con cocaína, con un peso total de 122,7 gramos. También $55 mil y siete celulares.

El análisis de esos teléfonos llevó a los investigadores descubrir que detrás de las dealers existía una organización narco estructurada. La investigación derivó en una serie de allanamientos realizados en las últimas horas, con el saldo de nueve sospechosos detenidos, entre ellos el presunto líder. Además, se secuestraron más de 5.300 dosis de cocaína, marihuana compactada y varias armas de fuego.

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El caso está en manos del fiscal Ezequiel Freydier, de la Unidad Funcional de Instrucción N°12 de Moreno-General Rodríguez. Según fuentes policiales, a partir de los datos extraídos en los aparatos, se identificaron los integrantes de la banda. Con dicha información, lo siguiente fue realizar tareas de seguimiento -con el uso de drones incluido- hasta que establecieron los puntos de acopio y venta de la red.

El Juzgado de Garantías N°3, a cargo de la jueza Celina Ardohain, ordenó los allanamientos a esos domicilios y a los de los sospechosos identificados. Los operativos se llevaron a cabo en la madrugada del viernes.

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Los allanamientos se realizaron en domicilios de Moreno y José C. Paz

Uno tuvo lugar en una casa de Moreno ubicada en la esquina de Corvalán y Leonardo Da Vinci. Allí encontraron al hombre señalado como jefe de la banda: Gustavo Alejandro Bellido, de 41 años.

Se trata de un viejo conocido de la Justicia que alguna vez, allá por mediados de 2014, protagonizó un escape de película en un hospital porteño, a través de una ventana y utilizando una soga, mientras estaba bajo arresto por una causa por tentativa de homicidio.

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Bellido tenía puesta una tobillera electrónica al ser allanado. En la misma casa los efectivos también detuvieron a un adolescente de 17 años que tenía pedido de captura activo y a una joven de 22 acusada de encubrimiento. Y secuestraron ocho celulares, una balanza de precisión, bolsas de nylon, dinero en efectivo en dólares y pesos.

El presunto líder de la banda (con campera negra en la imagen) tenía puesta una tobillera electrónica

Otro operativo fue en José C. Paz, en un domicilio localizado en Adolfo Alsina y Corbeta Uruguay, donde se incautaron 176 tubos con cocaína (122 gramos), dos panes compactos de marihuana (2,33 kilos), un revólver calibre 22 y $292 mil. También en la misma localidad, se allanó un búnker situado en Manzana 31, en el barrio Saavedra Lamas. En ese lugar se encontraron otros 239 tubos con cocaína.

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Otro búnker en José C. Paz se estableció en el interior de un pasillo sin nombre con acceso por Avenida Crucero La Argentina y Caracas. Allí fue arrestada una mujer de 27 años apuntada como vendedora, junto con 546 tubos de cocaína y otros elementos de interés para la investigación.

La droga secuestrada por la Policía de la Provincia de Buenos Aires

Durante los procedimientos, además, la Policía confiscó una escopeta calibre 12/70, un revólver calibre 22, 290 municiones de diferentes calibres, una balanza de precisión, elementos de fraccionamiento y empaque, y una camioneta Toyota RAV.

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En total, fueron nueve los detenidos: siete hombres y dos mujeres de entre 17 y 68 años. Este fin de semana iban a ser indagados por el fiscal Freydier. El expediente está caratulado como comercialización y distribución de estupefacientes agravada por la pluralidad de intervinientes.