Se encontraron cerca de 30 tiburones muertos en una playa de EE. UU. y expertos intentan explicar qué ocurrió

El 12 de agosto de 2026 aparecieron muertos 29 tiburones spiny dogfish juveniles en un tramo de diez cuadras de la playa de Sea Isle City, Nueva Jersey. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La aparición de casi 30 tiburones juveniles muertos en Sea Isle City, Nueva Jersey, el 12 de agosto de 2026, movilizó a autoridades ambientales, científicos y residentes, al tratarse de un suceso poco común en esa franja del Atlántico. El hallazgo, que involucró ejemplares de la especie spiny dogfish, levantó inquietudes sobre el estado de la fauna marina y la interacción entre actividades humanas y vida silvestre.

Según reportes de USA Today, respaldados por medios como ABC News y Asbury Park Press, el hecho fue reportado por una residente local durante una caminata matutina por la playa. Diversas agencias estatales, entre ellas el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (DEP) y la División de Pesca y Vida Silvestre, analizaron el caso y descartaron la presencia de contaminantes o toxinas. Las instituciones apuntaron a factores naturales, como movimientos de marea, o a la captura accidental en faenas pesqueras, como las causas más probables.

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El evento se produce en una época del año donde la presencia de tiburones y otras especies marinas cerca de la costa suele incrementarse por razones migratorias y de búsqueda de alimento. A pesar de registros previos de varamientos, la cantidad observada en esta ocasión resultó inusual y motivó el interés de la comunidad científica, de acuerdo con la información difundida por USA Today.

¿Cuántos tiburones muertos aparecieron en la costa de Nueva Jersey y cuándo sucedió?

De acuerdo con USA Today y ABC News, 29 tiburones spiny dogfish juveniles fueron hallados muertos el miércoles 12 de agosto de 2026 en un tramo de aproximadamente diez cuadras de la playa de Sea Isle City. La residente Michelle Greenling fue quien realizó el conteo inicial al recorrer el sector comprendido entre las calles 29 y 39, según declaró a CBS News y fue citado por USA Today. El hallazgo fue reportado a las autoridades locales y a la prensa, generando respuestas de organismos ambientales.

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La mayoría de los ejemplares presentaba marcas rojizas en la parte inferior del cuerpo, aunque no se observaron lesiones externas evidentes que pudieran indicar causas inmediatas de muerte. El recuento y las condiciones de los animales fueron constatados por especialistas y autoridades que acudieron a la zona luego del aviso.

El hallazgo de tiburones muertos en Sea Isle City fue reportado por la residente Michelle Greenling y activó la intervención del DEP y de la División de Pesca y Vida Silvestre de Nueva Jersey. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué especie de tiburón fue hallada muerta en Sea Isle City?

Los organismos estatales y expertos en biología marina identificaron a los animales como spiny dogfish (Squalus acanthias). Esta especie de tiburón pequeño, común en el Atlántico norte, puede alcanzar longitudes de hasta un metro y medio. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), los spiny dogfish suelen formar grandes cardúmenes y migran estacionalmente hacia la costa para alimentarse durante los meses cálidos.

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La longevidad de la especie puede llegar a cuarenta años. Poseen dos aletas dorsales, cada una precedida por una espina característica, y se alimentan de pequeños peces y crustáceos. El avistamiento de grandes grupos cerca de la costa es habitual entre primavera y verano, de acuerdo con la información publicada por la NOAA y citada por USA Today.

¿Cuáles son las causas probables de la muerte de los tiburones en Nueva Jersey?

Las autoridades ambientales y los científicos consultados por USA Today, ABC News y NJ101.5 coincidieron en que las posibles causas del evento se centran en dos escenarios:

Los tiburones habrían quedado atrapados en bancos de arena a causa de las mareas bajas, un fenómeno natural habitual para la especie en esa época del año.

Otra hipótesis es la captura incidental durante actividades de pesca comercial o recreativa. En este caso, los animales podrían haber sido descartados en alta mar después de quedar retenidos en redes destinadas a otras especies.

El profesor Stephen Nagiewicz, de Stockton University, indicó a ABC News que “lo más probable es que hayan sido capturados accidentalmente y devueltos al agua, o que hayan quedado atrapados cuando buscaban alimento cerca de la costa”. El especialista en tiburones Mike Heithaus, de Florida International University, agregó en declaraciones recogidas por Fox News Digital que es raro observar tantos ejemplares varados juntos, aunque la especie es abundante en la región.

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Las autoridades de Nueva Jersey descartaron contaminación y toxinas como causa de la mortandad de tiburones al no detectar efectos en otras especies ni en personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Descartan las autoridades contaminación o toxinas como causa de la mortandad?

La División de Pesca y Vida Silvestre de Nueva Jersey y el DEP descartaron la posibilidad de contaminación ambiental o la presencia de toxinas, según reportaron ABC News y Yahoo News. La ausencia de otras especies marinas muertas y la falta de reportes de problemas en la salud de bañistas o residentes llevaron a las autoridades a considerar poco probable una causa química.

El portavoz del DEP, Larry Hajna, explicó a NJ101.5 que “si se tratara de un agente tóxico, probablemente habríamos visto efectos en otras especies o incluso en personas”. Esta posición fue respaldada por otros especialistas citados en USA Today, quienes remarcaron que los spiny dogfish pueden ser vulnerables a varamientos masivos cuando se acercan a la costa en busca de alimento.

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¿Cuáles fueron las acciones de las autoridades tras el hallazgo?

De acuerdo con USA Today, el DEP y la División de Pesca y Vida Silvestre inspeccionaron la zona y comunicaron que no abrirán una investigación formal, ya que consideran que el evento se encuentra dentro de los parámetros naturales para la especie y la región. El propio DEP señaló a NJ101.5 que estos episodios no son inusuales en temporadas de alta actividad biológica en la costa.

Las instituciones mantendrán el monitoreo habitual de la fauna marina y continuarán recopilando datos sobre los movimientos de especies en el área, pero no anticipan cambios en los protocolos de vigilancia ni en las recomendaciones para la población local.

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La mayoría de los tiburones spiny dogfish presentaba marcas rojizas en la parte inferior del cuerpo, pero no mostraba lesiones externas que indicaran una causa inmediata de muerte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué sucede con los tiburones tras ser hallados en la playa?

Según el seguimiento realizado por USA Today y CBS News, los tiburones ya no se encontraban en la playa cuando un equipo de prensa acudió al lugar en las horas siguientes al hallazgo. Las autoridades presumen que la marea creciente arrastró los cuerpos nuevamente mar adentro, fenómeno documentado en otros varamientos de fauna marina.

La rápida desaparición de los restos dificultó la toma de muestras o análisis adicionales, aunque los especialistas sostienen que el examen visual y la información recabada permiten orientar las hipótesis hacia procesos naturales o interacción con actividades pesqueras.

¿Cuál es la importancia ecológica del spiny dogfish y cómo afecta a la pesca en la región?

El spiny dogfish representa una especie clave en la cadena alimentaria del Atlántico norte, según la NOAA. Su presencia contribuye al equilibrio de las poblaciones de peces y crustáceos, y su abundancia lo ha convertido tanto en presa como en objetivo de pesca comercial y recreativa.

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Durante los meses cálidos, los bancos de spiny dogfish se acercan a zonas costeras poco profundas, lo que incrementa las probabilidades de interacción accidental con redes y aparejos utilizados para capturar otras especies. De acuerdo con la información recopilada por USA Today y Asbury Park Press, la regulación pesquera en la región contempla límites y recomendaciones para minimizar el bycatch, aunque no siempre es posible evitarlo.

El caso de los tiburones muertos en Nueva Jersey generó inquietud en Sea Isle City y reforzó el monitoreo ambiental sobre varamientos, migración y bycatch en la costa atlántica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene este evento en la comunidad local y en el monitoreo ambiental?

El hallazgo de decenas de tiburones muertos generó inquietud entre residentes de Sea Isle City, pero hasta el momento las autoridades no reportan afectaciones directas en la salud pública ni en la biodiversidad regional. La comunidad científica subraya la importancia de mantener registros precisos de estos eventos para mejorar la comprensión de los patrones migratorios y las amenazas a la vida marina.

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El monitoreo permanente y la colaboración entre agencias estatales, universidades y organizaciones ambientales permiten detectar variaciones en la fauna y responder de manera adecuada ante situaciones anómalas.

¿Se han registrado eventos similares en el pasado en Nueva Jersey?

Según antecedentes citados por USA Today y NJ101.5, la presencia de tiburones muertos en la playa no es infrecuente durante la temporada de mayor actividad biológica. Sin embargo, la cantidad observada en esta ocasión excede los registros habituales para la zona de Sea Isle City.

Especialistas como Stephen Nagiewicz afirmaron a ABC News que en más de cincuenta años de trabajo en la región no habían documentado un número tan alto de ejemplares muertos simultáneamente.

¿Qué pueden esperar los residentes y visitantes de la zona?

Las autoridades recomiendan a residentes y turistas de Sea Isle City y otras localidades costeras reportar cualquier hallazgo inusual de fauna marina a las agencias ambientales correspondientes. No se han emitido alertas para la salud pública ni restricciones para el uso recreativo de las playas.

El seguimiento de estos incidentes permitirá ajustar las estrategias de conservación y manejo pesquero según evolucione la situación. Mientras tanto, los expertos continúan analizando los datos disponibles y observando posibles cambios en los patrones de varamiento y migración de especies marinas en la región.