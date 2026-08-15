Sequía reduce cosechas y obliga a Honduras a reforzar importación de granos básicos

La falta de lluvias y las altas temperaturas han provocado pérdidas importantes en los cultivos de primera en varias zonas de Honduras.(Foto: Archivo)

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La falta de lluvias ha provocado pérdidas agrícolas y obligado a pequeños y medianos productores a realizar nuevas inversiones en semillas, fertilizantes y preparación de terrenos para intentar recuperar sus cultivos.

Ante una menor oferta nacional, el Gobierno y el sector privado preparan compras externas de granos para garantizar el abastecimiento interno y evitar presiones adicionales sobre los precios de los alimentos.

Entre los productos que se contemplan para la importación figuran arroz y maíz, mientras que el frijol permanece bajo vigilancia ante la posibilidad de que la cosecha de postrera no sea suficiente para cubrir la demanda.

El impacto de la sequía se concentra con fuerza en zonas como Yoro y el Corredor Seco, donde productores han reportado daños severos en las primeras siembras.

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En algunos casos, el secamiento de raíces impidió que las plantas completaran su desarrollo, obligando a los agricultores a preparar nuevamente sus terrenos y comprar semillas por segunda ocasión.

Productores afectados por la sequía han tenido que preparar nuevamente sus terrenos para intentar recuperar las siembras dañadas. (Foto: EFE/Gustavo Amador)

Esta situación ha incrementado los costos de producción y representa una fuerte presión financiera para los pequeños y medianos agricultores, quienes deben afrontar pérdidas mientras intentan mantener sus actividades.

Para reducir el riesgo de desabastecimiento, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) contempla mecanismos que permitan facilitar la llegada de granos desde mercados internacionales.

En el caso del arroz, se prevé la llegada de importaciones desde Brasil, mientras que también se contemplan licencias para ingresar maíz blanco y amarillo destinado al consumo humano y a diferentes actividades industriales.

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El frijol presenta un escenario distinto. Las autoridades mantienen bajo monitoreo regional el abastecimiento y esperarán los resultados de la cosecha de postrera antes de determinar si serán necesarias compras adicionales.

El secamiento prematuro de las raíces obligó a agricultores a realizar nuevas inversiones en semillas e insumos. (Foto: Cortesía)

Estas medidas buscan garantizar la seguridad alimentaria y evitar que una reducción de la oferta nacional provoque aumentos excesivos o especulación en los mercados populares.

La respuesta a la crisis no se limita a las importaciones. El sector agroindustrial y las autoridades también analizan mecanismos para mantener los incentivos agrícolas y respaldar a los productores afectados.

La agroindustria molinera impulsa la creación de un fondo de incentivos que contempla entregar un valor adicional por quintal al productor nacional. El mecanismo sería financiado, en parte, mediante aportaciones vinculadas con importaciones realizadas fuera del tratado de libre comercio.

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Por su parte, el Estado proyecta destinar un mayor porcentaje de sus bonos agrícolas a la producción de frijol durante el próximo ciclo de siembra, con el propósito de estimular la recuperación de este cultivo.

La meta es proporcionar liquidez al campo y permitir que los agricultores afectados puedan volver a sembrar después de las pérdidas ocasionadas por la falta de lluvias.

Yoro figura entre las zonas donde productores han reportado fuertes pérdidas debido a la falta de agua. (Foto: Cortesía)

La crisis representa un desafío para la seguridad alimentaria de Honduras, debido a la dependencia de las condiciones climáticas para garantizar una parte importante de la producción de granos básicos.

Las importaciones permitirán cubrir temporalmente el déficit de producción, pero las autoridades también deberán mantener los programas de apoyo para evitar que los agricultores pierdan su capacidad de producir en los próximos ciclos.

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El comportamiento de las lluvias y cosechas será determinante para establecer cuánto grano deberá adquirir Honduras en el exterior durante los próximos meses.

Mientras tanto, el Gobierno busca equilibrar las compras internacionales con el respaldo al productor nacional, con el objetivo de mantener el abastecimiento estable y contener el impacto de la sequía sobre los precios de los alimentos.