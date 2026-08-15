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Detienen en Panamá a una costarricense que viajaba con seis cameruneses con cédulas falsas

El conductor de un transporte de la ruta Panamá-Darién alertó a las autoridades. La Fiscalía deberá determinar el origen de las identificaciones falsificadas y reconstruir el recorrido del grupo.

Vista trasera de una persona con cabello castaño largo, camisa oscura de manga larga, esposada con grilletes metálicos en las muñecas, en una habitación oscura.
La joven de 23 años quedó bajo detención provisional por presunto tráfico ilícito de migrantes. El grupo fue descubierto durante una inspección en el puesto de control de Agua Fría. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una mujer costarricense de 23 años quedó detenida provisionalmente en Panamá por su presunta participación en el tráfico ilícito de seis migrantes de Camerún, quienes fueron descubiertos cuando viajaban en un autobús de la ruta Panamá-Darién.

Los extranjeros intentaban movilizarse utilizando cédulas de identidad panameñas falsificadas que contenían datos diferentes a los registrados en sus pasaportes cameruneses, según informó el Ministerio Público.

El caso fue descubierto el 11 de agosto en el puesto de control de Agua Fría, en la provincia de Darién, una de las principales zonas de vigilancia en la carretera que comunica esa región fronteriza con el resto del país.

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Un agente del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) inspeccionó un autobús de la ruta Panamá-Darién, luego de recibir una alerta del conductor del transporte.

Durante la revisión, las autoridades ubicaron a la joven costarricense y a seis pasajeros que presentaron documentos de identidad panameños.

Seis cédulas de identidad de Panamá apiladas. Tienen espacios en blanco para la fotografía y el nombre, con el número 8-123-4567 visible.
Las autoridades investigan cómo fueron obtenidas las seis cédulas panameñas presuntamente falsificadas encontradas durante la inspección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las primeras sospechas surgieron al examinar las cédulas plastificadas que portaban los viajeros, por lo que el grupo fue trasladado a la Sala de Atención Ciudadana para profundizar las verificaciones sobre sus identidades.

Allí apareció una segunda documentación que permitió determinar su procedencia. Los seis extranjeros tenían pasaportes expedidos por la República de Camerún, pero las identidades consignadas en ellos no coincidían con las cédulas panameñas que habían mostrado previamente.

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Las autoridades determinaron entonces que los documentos nacionales eran presuntamente falsificados y comenzaron las investigaciones sobre el traslado del grupo.

La Fiscalía Regional de Darién presentó posteriormente a la mujer ante un juez y consiguió que se le imputaran cargos por la presunta comisión de un delito contra la humanidad, específicamente en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes.

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó además que permaneciera detenida mientras continúa la investigación del caso.

La inspección se realizó el 11 de agosto en el puesto de control de Agua Fría, ubicado en la provincia fronteriza de Darién. Tomada de Facebook
La inspección se realizó el 11 de agosto en el puesto de control de Agua Fría, ubicado en la provincia fronteriza de Darién. Tomada de Facebook

Para sustentar la medida cautelar, la Fiscalía argumentó la existencia de peligro de fuga, riesgo de afectación de medios de prueba y la gravedad del delito investigado. El tribunal acogió los planteamientos y ordenó la detención provisional de la sospechosa, quien permanece bajo investigación y no ha sido declarada culpable por los hechos atribuidos.

El hallazgo de los seis cameruneses ocurre en un momento particular para Darién. El tránsito irregular desde Colombia se redujo drásticamente durante 2026, después de años en los que cientos de miles de personas utilizaron la selva como corredor hacia Centroamérica.

Las estadísticas disponibles hasta junio muestran apenas 280 ingresos irregulares por la frontera colombiana durante los primeros seis meses del año.

Dentro de ese reducido movimiento aparecen precisamente ciudadanos de Camerún. Hasta el 30 de junio, Migración había registrado cinco cameruneses ingresando irregularmente por la frontera con Colombia, mientras África en conjunto acumulaba 22 personas.

La gran mayoría de los movimientos seguía correspondiendo a Sudamérica, con 243 viajeros, equivalentes al 87% del total registrado durante ese periodo.Las estadísticas muestran también un cambio importante durante jun

Panamá registró 280 ingresos irregulares por la frontera con Colombia durante el primer semestre de 2026, de los cuales 243 procedían de Sudamérica. (Foto AP/Matias Delacroix, Archivo)
Panamá registró 280 ingresos irregulares por la frontera con Colombia durante el primer semestre de 2026, de los cuales 243 procedían de Sudamérica. (Foto AP/Matias Delacroix, Archivo)

Ese mes fueron contabilizados 102 ingresos irregulares, la cifra mensual más alta del primer semestre, frente a 43 en mayo, 43 en abril, 39 en marzo, 19 en febrero y 34 en enero. Del total acumulado, 239 correspondieron a adultos y otros 41 a menores de edad, según el Servicio Nacional de Migración.

Por nacionalidad, los venezolanos continuaban encabezando los registros con 135 personas hasta junio, seguidos por 48 ecuatorianos y 44 colombianos. También aparecían 12 ciudadanos de Ghana, ocho cubanos, siete peruanos y los cinco cameruneses.

Además, 21 migrantes correspondían a otras nacionalidades, según las estadísticas oficiales disponibles hasta el cierre del primer semestre.

El perfil de quienes cruzaron irregularmente la frontera estuvo dominado por adultos jóvenes. Un total de 167 personas tenía entre 18 y 35 años, mientras 56 estaban en el rango de 36 a 49 años. Entre los viajeros también había 40 menores de 18 años: 27 niños de hasta 10 años y 13 adolescentes entre 11 y 17 años.

El caso de Agua Fría se diferencia de esos registros porque los cameruneses fueron encontrados desplazándose dentro de Panamá con documentos nacionales presuntamente falsificados, circunstancia que ahora deberá reconstruir la Fiscalía.

Junio registró 102 ingresos irregulares por la frontera colombiana, la cifra mensual más elevada del primer semestre de 2026. EFE/ Moncho Torres
Junio registró 102 ingresos irregulares por la frontera colombiana, la cifra mensual más elevada del primer semestre de 2026. EFE/ Moncho Torres

La investigación tendrá que establecer cómo obtuvieron las cédulas, cuál era su ruta prevista y qué participación habría tenido la ciudadana costarricense en el traslado.

Durante 2026, las autoridades panameñas también han desarrollado diferentes investigaciones contra redes vinculadas con la trata de personas y otras formas de explotación, aunque jurídicamente estos delitos no deben confundirse automáticamente con el tráfico ilícito de migrantes.

En este último, el traslado irregular de personas a través de fronteras constituye un elemento central de la conducta investigada.

Entre las investigaciones recientes figuran casos relacionados con presunta explotación sexual y reclutamiento de personas para participar en conflictos armados en el extranjero.

Estas actuaciones se han desarrollado de manera independiente al expediente de Darién, pero muestran cómo las autoridades han colocado el combate contra distintas modalidades de criminalidad vinculadas al movimiento y explotación de personas entre sus investigaciones de 2026.

Ahora, la Fiscalía Regional de Darién deberá determinar el origen de las seis cédulas falsas y reconstruir el recorrido realizado por los ciudadanos cameruneses, además de establecer si otras personas participaron en la operación.

La joven costarricense seguirá detenida provisionalmente mientras avanza una investigación que comenzó con la alerta de un conductor y terminó revelando seis identidades panameñas que no correspondían a sus portadores.

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