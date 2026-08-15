Nicaragua
Agregar Infobae enGoogle

Familiares de Carlos Brenes aseguran que no quieren “otro caso como el de Brooklyn Rivera” en Nicaragua

Los allegados del excoronel opositor y de su esposa, detenidos en agosto de 2025, denunciaron que siguen incomunicados, sin datos sobre su ubicación ni su condición física, y pidieron autorizar visitas.

Thelma Brenes advirtió que la detención de Carlos Brenes Sánchez y Salvadora Martínez reaviva la preocupación, luego de la muerte bajo custodia del exdiputado indígena Brooklyn Rivera en Nicaragua./ (El País)
Thelma Brenes advirtió que la detención de Carlos Brenes Sánchez y Salvadora Martínez reaviva la preocupación, luego de la muerte bajo custodia del exdiputado indígena Brooklyn Rivera en Nicaragua./ (El País)
Guardar

Familiares del excoronel sandinista y opositor Carlos Brenes Sánchez reclamaron información al régimen de Nicaragua sobre el paradero y estado de salud de Brenes y su esposa, tras un año sin contacto desde su detención. Según datos de la agencia EFE, los allegados advirtieron que ambos permanecen incomunicados y alertaron sobre condiciones precarias, ausencia de atención médica y posibles malos tratos en prisión, contexto que revive la preocupación por la reciente muerte bajo custodia del exdiputado indígena, Brooklyn Rivera.

En una rueda de prensa virtual, Thelma Brenes, hija del excoronel, expresó preocupación por la integridad de sus padres. “No queremos otro caso como el de Brooklyn Rivera”, afirmó, recordando que el exdiputado miskito falleció mientras se encontraba desaparecido forzadamente, sin que las autoridades permitieran a su familia verlo antes de su muerte. EFE reportó que Rivera murió el pasado 30 de mayo tras un periodo de aislamiento, y que su cuerpo nunca fue entregado a los familiares.

PUBLICIDAD

Carlos Brenes Sánchez, de 71 años, y Salvadora Martínez, de 68, fueron arrestados el 15 de agosto de 2025 por la Policía Nacional de Nicaragua. “Desde ese entonces no tenemos ninguna información sobre el paradero ni el bienestar de nuestros familiares”, señaló Thelma Brenes durante la conferencia, acompañada por representantes de organizaciones humanitarias que respaldan la exigencia de respuestas al Estado.

Retrato de Lady M, una mujer de cabello castaño corto y gafas, vestida con una camiseta de rayas y un collar dorado con una cruz, sentada al aire libre
La familia denunció que Carlos Brenes Sánchez padece diabetes, hipertensión y problemas de movilidad.

La familia subrayó que tanto Brenes como su esposa son adultos mayores y requieren atención médica constante. Brenes Sánchez enfrenta problemas de diabetes, hipertensión y movilidad reducida debido a una afección en la columna. La hija del excoronel denunció que el Sistema Penitenciario de Nicaragua niega medicación a presos políticos y mantiene políticas de aislamiento prolongado, además de restringir el acceso a la luz solar y condiciones mínimas de salubridad en las celdas. En palabras de Thelma Brenes, “tampoco hay colchones en las celdas. No tienen las condiciones mínimas de salud, mucho menos para personas enfermas de la tercera edad”.

PUBLICIDAD

La esposa de Brenes, Salvadora Martínez, fue detenida a pesar de no tener filiación política ni antecedentes de activismo, salvo su denuncia pública ante la detención de su esposo. La familia exigió a las autoridades que informen sobre su paradero y permitan visitas, recordando que el Estado ha suscrito tratados internacionales de derechos humanos que obligan a garantizar la protección e integridad de las personas privadas de libertad.

La agencia EFE detalló que la detención de Brenes Sánchez y su esposa se produjo en el contexto del 46 aniversario de la revolución popular sandinista, conmemorado el 19 de julio de 2025. Durante ese periodo, el presidente Daniel Ortega ordenó la captura y procesamiento de personas señaladas de conspirar contra el régimen. El excoronel y su esposa habrían sido condenados a 15 años de prisión por delitos considerados como “traición a la patria”, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

ARCHIVO: El régimen de Daniel Ortega ha sido señalado por la cantidad de presos políticos y las condiciones inhumanas con las que son tratados en las cárceles de Nicaragua. (REUTERS/Fausto Torrealba/File Photo)
ARCHIVO: El régimen de Daniel Ortega ha sido señalado por la cantidad de presos políticos y las condiciones inhumanas con las que son tratados en las cárceles de Nicaragua. (REUTERS/Fausto Torrealba/File Photo)

Carlos Brenes Sánchez fue fundador del Grupo Patriótico de Militares Retirados y participó en el Frente Amplio por la Democracia, organizaciones desde las cuales criticó la concentración de poder y el deterioro democrático bajo el régimen de Ortega. Además, apoyó las protestas antigubernamentales iniciadas en abril de 2018, que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad. Durante ese periodo, Brenes leyó un comunicado público en el que exigió la renuncia de Ortega “por la sangre derramada de los jóvenes” y llamó al Ejército a “proteger al pueblo y no a la dictadura”.

Tanto Brenes Sánchez como su esposa cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque, de acuerdo con la familia, el Estado nicaragüense incumple los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. “Quiero decirle al Estado de Nicaragua que tienen el deber de decirnos dónde están, cómo están, de permitir visitas y de regresarlos con vida”, insistió la hija del excoronel en declaraciones recogidas por la agencia EFE.

Las organizaciones humanitarias y familiares reiteraron su llamado a la comunidad internacional para vigilar el cumplimiento de los derechos de los detenidos políticos en Nicaragua y evitar que se repita el desenlace ocurrido con Brooklyn Rivera. La situación de desaparición forzada y falta de protección jurídica vuelve a colocar a la administración de Ortega ante cuestionamientos en materia de derechos humanos.

Temas Relacionados

Nicaraguadesaparición forzadaderechos humanosRégimenDaniel Ortega

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sequía reduce cosechas y obliga a Honduras a reforzar importación de granos básicos

La prolongada sequía y las altas temperaturas han reducido las expectativas de producción de granos básicos en Honduras, afectando a productores de distintas regiones del país

Sequía reduce cosechas y obliga a Honduras a reforzar importación de granos básicos

Detienen en Panamá a una costarricense que viajaba con seis cameruneses con cédulas falsas

El conductor de un transporte de la ruta Panamá-Darién alertó a las autoridades. La Fiscalía deberá determinar el origen de las identificaciones falsificadas y reconstruir el recorrido del grupo.

Detienen en Panamá a una costarricense que viajaba con seis cameruneses con cédulas falsas

Comida, transporte y restaurantes: Alza marcada en sectores esenciales eleva el costo de vida en El Salvador

Restaurantes, hoteles, transporte y alimentos muestran incrementos destacados en el último año, en un contexto de inflación que afecta la economía de los hogares según reportes del Banco Central de Reserva (BCR)

Comida, transporte y restaurantes: Alza marcada en sectores esenciales eleva el costo de vida en El Salvador

La DEA sostiene que la red de Macho Coca recurrió a policías de Costa Rica para traficar cocaína

La declaración jurada del caso en una corte federal de Nueva York indica que una estructura vinculada a Gilbert Bell Fernández (alias Macho Coca) habría buscado apoyo de agentes locales para mover cargamentos de cocaína.

La DEA sostiene que la red de Macho Coca recurrió a policías de Costa Rica para traficar cocaína

Fieles católicos de Nicaragua se congregaron en León para celebrar la Gritería Chiquita

Esta tradición nació en 1947, cuando el obispo Isidro Oviedo y Reyes convocó una peregrinación ante la erupción del volcán Cerro Negro, desde entonces los leoneses rememoran la promesa de mantener viva esta expresión de devoción mariana.

Fieles católicos de Nicaragua se congregaron en León para celebrar la Gritería Chiquita

TECNO

ChatGPT ahora registra todo lo que haces en un Mac de Apple: qué función es y cómo funciona

ChatGPT ahora registra todo lo que haces en un Mac de Apple: qué función es y cómo funciona

Fin de la educación tradicional en escuelas: los niños en la era de la IA necesitan ética y valores, creador de Claude

Los 10 animes más populares en Crunchyroll

Del videojuego a la torre de control: Estados Unidos quiere convertir a los gamers en controladores aéreos

Cómo pasar libros de tu PC a Kindle: guía para hacerlo por USB o internet

ENTRETENIMIENTO

“Gossip Girl”: los 11 capítulos que mejor explican su fenómeno

“Gossip Girl”: los 11 capítulos que mejor explican su fenómeno

La emotiva reaparición pública de Bruce Willis en la boda de su hija Tallulah

El nuevo tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ muestra por qué Doctor Doom es el gran villano de Marvel

De Elizabeth Taylor y Richard Burton a Tom Holland y Zendaya: las 10 parejas más poderosas de Hollywood

Jason Bateman suma cuatro nominaciones al Emmy mientras dirige una nueva comedia policial

MUNDO

El régimen de Irán dijo que acordó con Omán una ruta segura para navegar por el estrecho de Ormuz

El régimen de Irán dijo que acordó con Omán una ruta segura para navegar por el estrecho de Ormuz

Por qué aumenta la obesidad infantil en Italia pese a la tradición de la dieta mediterránea

El puerto yemení de Moca suspendió sus operaciones tras los ataques de los hutíes que provocaron la muerte de siete empleados

Netanyahu acusó al grupo terrorista Hezbollah de violar la tregua en Líbano: tres soldados israelíes fueron heridos de gravedad

Qatar negó “categóricamente” haber detenido a pilotos iraníes y calificó de “engañosas” las acusaciones del régimen persa