El efecto dominó tras el frustrado pase del japonés Zion Suzuki al PSG que podría sacar a Dibu Martínez de Aston Villa

Juventus volvió a poner sus ojos sobre el Dibu Martínez (REUTERS/Umit Bektas)

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El mercado de pases europeo vivió en las últimas horas un giro inesperado que podría tener consecuencias directas en la Premier League, Ligue 1 y la Serie A: la caída del traspaso del arquero japonés Zion Suzuki al Paris Saint-Germain (PSG) abrió la puerta para que Emiliano Dibu Martínez abandone el Aston Villa y recale en la Juventus. La noticia, adelantada por el periodista especializado Fabrizio Romano y confirmada por medios europeos como Tuttosport, pone en primer plano el complejo entramado de negociaciones entre algunos de los clubes más poderosos del continente.

Según publicó el comunicador italiano en su cuenta de X, el PSG mantenía desde hacía cinco días un acuerdo verbal con el Parma para fichar a Zion Suzuki por un monto total de 35 millones de euros. Incluso, el club parisino había enviado un vuelo privado para que el arquero japonés viajara a París y realizara la revisión médica. Sin embargo, el acuerdo se frustró en el último momento por diferencias en las comisiones y exigencias del entorno del jugador.

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La caída de la operación generó un efecto dominó inmediato en el mercado. Ante la negativa del PSG, el Aston Villa avanzó rápidamente en las negociaciones con el Parma para quedarse con Suzuki, igualando las condiciones que el club francés había pactado: un paquete de 35 millones de euros y un contrato a largo plazo para el guardameta japonés. Así lo detalló nuevamente Romano: “Aston Villa ya realizó un acercamiento formal por Zion Suzuki. Está listo para igualar las condiciones ofrecidas por el PSG: 35 millones de euros y un acuerdo de larga duración para el arquero japonés. Las conversaciones están en curso”, escribió el periodista.

Tras caerse su pase al PSG, Zion Suzuki podría recalar en Aston Villa (REUTERS/Hannah Mckay)

De acuerdo con la información de Tuttosport, la llegada de Suzuki a la Premier League tendría un efecto claro: Aston Villa liberaría a Emiliano Martínez, quien hasta el momento permanecía en el club inglés a pesar de su deseo de buscar nuevos desafíos en el fútbol europeo. El medio italiano explica que la institución de Birmingham había bloqueado la salida del arquero argentino hasta asegurarse un reemplazo confiable, situación que cambió radicalmente con el avance por Suzuki.

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La Juventus, que en julio había iniciado gestiones para contratar a Martínez, se encontró en su momento con la intransigencia de Aston Villa, que exigía una cifra cercana a los 15 millones de euros, muy por encima de los cinco millones ofrecidos por el club de Turín. Sin margen para negociar, la Vecchia Signora viró su atención hacia Suzuki, pero tras la caída del acuerdo con el PSG y el avance del Aston Villa, la posibilidad de incorporar al campeón del mundo renació en las oficinas de la Juventus.

“La posible llegada de Suzuki al Aston Villa —y hay que decirlo así— liberaría claramente a Dibu Martínez, a quien los Villanos han retenido hasta ahora a pesar de su deseo de irse, y podría reabrir la vieja vía que lleva a Turín. Mientras tanto, se da por hecho que el argentino está en venta en Inglaterra al mejor postor, y el Chelsea ya habría rechazado amablemente la oferta”, sostuvo el medio italiano. También destacan que el arquero argentino fue ofrecido en el mercado inglés, donde el Chelsea ya habría rechazado la propuesta.

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La historia personal y futbolística de Zion Suzuki ayuda a entender por qué su nombre es tan codiciado en el fútbol europeo. El arquero nació en Newark, Estados Unidos, y se nacionalizó japonés. Su padre es ghanés y su madre es japonesa. Su nombre, Zion, proviene del Monte Sion, colina santa de Jerusalén. Se formó en la academia juvenil del Urawa Red Diamonds y debutó como profesional en 2019, convirtiéndose en el jugador más joven en la historia del club. Con 1,89 metros de altura y 100 kilos de peso, su figura se impuso rápidamente en el fútbol japonés y europeo. Después de experiencias en el Sint-Truiden de Bélgica y el Parma de Italia, Suzuki se consolidó como una de las grandes promesas en su puesto. Su paso por la selección japonesa incluyó actuaciones destacadas en mundiales juveniles y en los Juegos Olímpicos de Tokio, así como una participación relevante en la Copa del Mundo con la selección mayor.

El interés por Suzuki de clubes como el PSG y Aston Villa se explica por la proyección internacional del arquero y su capacidad para adaptarse a las principales ligas. La caída del acuerdo entre PSG y Parma tuvo como detonante las diferencias en las comisiones y exigencias del entorno de Suzuki. Como subraya Tuttosport, el club francés retiró la propuesta y, en ese instante, Aston Villa irrumpió para quedarse con el arquero japonés.

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En paralelo, su agente, Gustavo Goni, declaró días atrás: “Es normal que los grandes clubes estén interesados en fichar a uno de los mejores porteros del mundo, pero Martínez solo se irá con el visto bueno del Aston Villa y con un acuerdo que satisfaga a todas las partes. Martínez agradece el apoyo recibido del dueño, Nassef Sawiris”.

El futuro del arco de la Juventus también está marcado por el desenlace de estas negociaciones. Hasta el momento, los nombres de Emiliano Martínez, Ederson (Fenerbahce de Turquía) y Vicario (Tottenham Hotspur de Inglaterra) figuran entre los candidatos principales para reforzar la portería del equipo italiano, según Fabrizio Romano.

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Los dirigidos por Luciano Spalletti, además del posible desembarco del Dibu Martínez, apostaron con fuerza durante esta ventana de transferencias al sumar al delantero Loïs Openda (Leipzig) y comprar el pase del atacante francés Randal Kolo Muani (PSG). Además sumó a Kerim Alajbegovic (Bayer Leverkusen), Jeff Ekhator (Genoa) y Jérémie Boga (Niza).

La Vecchia Signora actualmente cuenta con tres porteros dentro de su plantel: los italianos Michele Di Gregorio, Mattia Perin y Carlo Pinsoglio