Didier Deschamps abandonó la concentración para volver a Francia y se perderá el partido contra Noruega

Deschamps, seleccionador de Francia desde 2012, regresó a su país tras conocer el fallecimiento de su madre durante el Mundial 2026 (REUTERS/John Sibley)

Didier Deschamps abandonó la concentración de Les Bleus en Filadelfia y emprendió rumbo hacia Francia tras enterarse este martes por la mañana del fallecimiento de su madre. El seleccionador tomó la decisión de regresar a su país para asistir a su funeral. Debido a esto, no estará en el banco el próximo viernes, cuando su equipo se enfrente a Noruega en el último partido del Grupo I.

La noticia llegó un día después de que el equipo francés cerrara su clasificación a los 16avos de final del torneo con una victoria por 3-0 ante Irak en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) confirmó la situación a través de un comunicado oficial: “Didier Deschamps tuvo el dolor, este martes por la mañana, de enterarse de la muerte de su madre. Regresará a Francia para asistir a su funeral”.

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La institución precisó además que el técnico no podrá dirigir los entrenamientos previos al encuentro ni ocupará su lugar en el banquillo el viernes.

Ante la ausencia de Deschamps, la conducción del equipo recaerá en su asistente, Guy Stéphan. Según informó la FFF, la decisión se tomó de acuerdo con Philippe Diallo, presidente de la federación, quien se encuentra en el campo base del equipo francés. “Didier Deschamps ha confiado la responsabilidad a su asistente, Guy Stéphan, para liderar el grupo hasta su regreso”, señaló el organismo en su comunicado.

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La FFF pidió a jugadores y cuerpo técnico mostrar modestia y contención ante la pérdida del seleccionador (REUTERS)

El partido en cuestión, Noruega vs. Francia, está previsto para el viernes a las 16. Ambas selecciones llegan a ese duelo con 6 puntos y la clasificación ya asegurada tras dos victorias en dos fechas. Para Les Bleus, el encuentro no tiene incidencia en su continuidad en el torneo, aunque sí define la posición final en el grupo.

La muerte de su madre no es el primer duelo familiar que Deschamps atraviesa en medio de una competición internacional. En mayo de 2022, durante una reunión del equipo francés previa a un partido de la Nations League, el técnico había perdido a su padre.

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Aquel antecedente convierte este nuevo golpe en algo que, para quienes rodean al seleccionador, resuena con una carga particular.

Al frente de Les Bleus desde 2012, Deschamps tiene previsto dejar su cargo al final de este Mundial 2026, el torneo que se disputa en Estados Unidos. El bicampeón del mundo —título que conquistó como jugador en 1998 y como entrenador en 2018— llegó a esta Copa del Mundo con Francia como uno de los equipos con mejor rendimiento en la fase de grupos, tras vencer a Senegal (3-1) en su debut y a Irak (3-0) en la segunda fecha.

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Deschamps ya había perdido a su padre en mayo de 2022, también en medio de una concentración de la selección francesa (Reuters/Kyle Ross)

Precisamente ese último partido tuvo una particularidad que lo marcó antes del golpe personal del martes: la victoria ante Irak se vio interrumpida por una tormenta eléctrica que detuvo el juego al término del primer tiempo durante más de dos horas, en aplicación del protocolo de seguridad de la FIFA. Kylian Mbappé anotó dos goles en ese encuentro —el primero en su partido número 100 con la camiseta francesa— y Ousmane Dembélé cerró el marcador.

Sobre la situación de Deschamps, el periodista Fabrizio Romano fue uno de los primeros en difundir la noticia a través de sus redes sociales. "Deschamps viajará de regreso a Francia para reunirse con su familia y despedirse de su madre, según ha confirmado la Federación. No estará en el banquillo para el partido de Francia contra Noruega“, escribió.

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La FFF cerró su comunicado con un mensaje dirigido al plantel y al entorno del equipo: “En este momento tan doloroso, contamos con que cada uno de vosotros muestre la máxima modestia y contención”.

Francia y Noruega se medirán el viernes 27 de junio en Boston, en el cierre del Grupo I del Mundial 2026. Ese mismo día, Senegal e Irak jugarán en Toronto.

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