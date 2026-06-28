El camino hipotético de Argentina hasta la final del Mundial 2026 tras confirmarse todo el cuadro de playoff

Lionel Messi celebra tras anotar el tercer gol de Argentina en el partido del Grupo J contra Jordania en el Mundial, el sábado 27 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (Foto: AP Foto/Tony Gutiérrez)

El cuadro de los playoffs del Mundial 2026 quedó definido con todos los cruces tras el cierre de la fase de grupos y Argentina tiene a su rival de 16avos de final confirmado: enfrentará a Cabo Verde el viernes 3 de julio a las 19 horas en el Hard Rock Stadium de Miami.

Con el mapa de la Copa del Mundo completo, la Albiceleste puede empezar a hacer cuentas sobre los hipotéticos rivales que le podrían ir tocando en cada instancia según el lado del cuadro en el que quedó. Argentina ya tiene certezas sobre su camino: no se enfrentaría a España, Países Bajos, Francia o Alemania hasta una hipotética final. Brasil e Inglaterra recién podría aparecer en su camino en semifinales.

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De base, en caso de lograr superar los 16avos de final, la Selección tendría en su camino de 8vos de final a Australia o Egipto el martes 7 de julio a las 13 horas en Atlanta.

Si dejara atrás ese escalón, el teórico cruce de 4tos de final podría ubicar a Suiza, Argelia, Colombia o Ghana. Esa llave está pautada para el sábado 11 de julio a las 22 horas en Kansas City.

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La planificación permite analizar que un semifinalista por esta parte del cuadro surgirá a partir de los duelos de 16avos de final de Brasil-Japón, Noruega-Costa de Marfil, México-Ecuador e Inglaterra-RD Congo. Este encuentro está pautado para el miércoles 15 de julio a las 16 horas en Atlanta.

Finalmente, el otro sector del cuadro que entregará un finalista contará en 16avos de final con los cruces de Alemania-Paraguay, Francia-Suecia, Sudáfrica-Canadá, Países Bajos-Marruecos, Portugal-Croacia, España-Austria, Estados Unidos-Bosnia y Bélgica-Senegal.

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La final del Mundial 2026 se celebrará el domingo 19 de julio a las 16 horas en el New York/New Jersey Stadium. Previamente, el sábado 18, se jugará el partido por el tercer puesto en el Miami Stadium desde las 18.00 horas.

LA HIPOTÉTICA AGENDA DE ARGENTINA HASTA LA FINAL

• 16avos de final - Viernes 3 de julio a las 19 horas (Miami)

vs. Cabo Verde

• 8vos de final - martes 7 de julio a las 13 horas (Atlanta)

vs. Australia/Egipto

• 4tos de final - sábado 11 de julio a las 22 horas (Kansas City)

vs. Suiza/Argelia/Colombia/Ghana

• Semifinal - miércoles 15 de julio a las 16 horas (Atlanta)

vs. Brasil-Japón/Noruega-Costa de Marfil/México-Ecuador/Inglaterra-RD Congo

• Final - domingo 19 de julio a las 16 horas (New York/New Jersey)

vs. España-Austria/Alemania-Paraguay/Francia-Suecia/Sudáfrica-Canadá/Países Bajos-Marruecos/Estados Unidos-Bosnia/Croacia-Portugal/Bélgica-Senegal

EL CUADRO DE PLAYOFFS DEL MUNDIAL 2026

LAS TABLAS DE POSICIONES DEL MUNDIAL

LA AGENDA DE LOS CRUCES DE 16AVOS DEL MUNDIAL 2026

Domingo 28 de junio

16.00hs: Sudáfrica (2°A) vs. Canadá (2°B)

Lunes 29 de junio

14.00hs: Brasil (1°C) vs. Japón (2°F)

17.30hs: Alemania (1°E) vs. Paraguay (3° Grupo D)

22.00hs: Países Bajos (1°F) vs. Marruecos (2°C)

Martes 30 de junio

14.00hs: Costa de Marfil (2°E) vs. Noruega (2°I)

18.00hs: Francia (1°I) vs. Suecia (3° Grupo F)

22.00hs: México (1°A) vs. Ecuador (3° Grupo E)

Miércoles 1 de julio

13.00hs: Inglaterra (1°L) vs. RD Congo (3° Grupo K)

17.00hs: Bélgica (1°G) vs. Senegal (3° Grupo I)

21.00hs: Estados Unidos (1°D) vs. Bosnia y Herzegovina (3°B)

Jueves 2 de julio

16.00hs: España (1°H) vs. Austria (2°J)

20.00hs: Portugal (2°K) vs. Croacia (2°L)

Viernes 3 de julio

00.00hs: Suiza (1°B) vs. Argelia (3° Grupo J)

15.00hs: Australia (2°D) vs. Egipto (2°G)

19.00hs: Argentina (1°J) vs. Cabo Verde (2°H)

22.30hs: Colombia (1°K) vs. Ghana (3° Grupo L)

*Horarios de Argentina