El cumpleaños de 35 de Cande Vetrano: mesa casera, fiesta de noche y la tierna foto que todos pedían

Cande Vetrano celebró su cumpleaños número 35 junto a sus amigos y familiares (Instagram)

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Cande Vetrano cumplió 35 años y lo celebró por partida doble. La actriz organizó dos momentos bien distintos para festejar: una reunión familiar y diurna con mesa de cumpleaños, torta y jardín, y una fiesta nocturna con amigos donde ella misma se puso detrás de los platos. La publicación que reunió todas las imágenes del festejo generó una catarata de reacciones, con una foto en particular que concentró la atención de sus seguidores: la de Lali Espósito junto a Pino, el pequeño que tiene Cande con Andres Gil.

La primera parte de la celebración tuvo lugar al aire libre, en un jardín decorado con guirnaldas de papel de colores. Andrés, su pareja, estuvo presente junto a Pino, el hijo que tienen en común, que cumplirá dos años en noviembre. Una de las imágenes los muestra a los tres juntos sobre el pasto: Gil con una sudadera negra y pantalón marrón, Cande con un tapado largo marrón oscuro y botas texanas rojas, y Pino en brazos con un buzo azul tejido.

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La mesa que preparó Cande fue otro de los puntos altos de la jornada. Sobre un mantel estampado con flores, desplegó medialunas, sándwiches, galletas con mermelada, una tabla de fiambres y quesos, tortilla, pan artesanal y un ramo de flores multicolor como centro. El momento de apagar las velas lo compartió con Pino en brazos: en la foto, ambos soplan al mismo tiempo las velitas de una torta blanca decorada con flores amarillas y velas de colores, rodeados de familiares y amigos que registraban la escena con sus teléfonos.

"Fue mi cumple de 35 y la pasé muy lindo. Gracias por todos los mensajes de amor", escribió en el pie de foto

Cande junto a sus papás en su cumpleaños

Morena, Iair Said, Lali, Cande y Santi Alvira

Tras la celebración familiar, tuvieron una fiesta

Entre los presentes estuvo también Lali, que compartió la jornada familiar junto al resto del grupo. Cande posó con sus padres en una foto en blanco y negro, y en otra apareció abrazada a una pequeña en el interior de la casa, agachada en el piso con el tapado marrón envolviéndola a las dos. “Fue mi cumple de 35 y la pasé muy lindo. Gracias por todos los mensajes de amor”, escribió en el pie de foto de la publicación.

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La segunda parte del festejo tuvo otra estética. Ya entrada la noche, Cande se transformó en DJ: peluca rosa, anteojos de sol negros con marco cat-eye, remera blanca estampada y cadena gruesa al cuello. Detrás de la computadora con stickers y los controles, con los brazos en alto y la boca abierta, la imagen la mostró en un registro completamente distinto al de la reunión familiar de la tarde.

El grupo de amigos que la acompañó en esa segunda vuelta incluyó a Morena, Iair Said, Espósito y Santi Alvira, entre otros. Para esa instancia, Cande cambió el tapado marrón por una chaqueta de piel roja, botas altas negras de charol y accesorios dorados. Una de las fotos la muestra apagando la velita de una torta distinta, flanqueada por dos amigas disfrazadas: una de amarillo y otra de naranja, con anteojos de sol y pieles de colores.

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Cande sopló las velitas con su hijo en brazos

La mesa que preparó Vetrano para recibir a sus invitados

La tierna foto de Lali con Pino, el hijo de Cande y Andrés

La cumpleañera llevó adelante la tarea de ser DJ en su propio festejo (Instagram)

Los saludos y comentarios en la publicación completaron el cuadro. Jimena Barón escribió: “Feliz cumple Cande”. Carola Gil, hermana de Andrés, sumó: “Amo tus mesas de cumpleaños. Te extraño”. Paulina Vetrano, su propia hermana, la llamó: “La reina de las mesas de cumpleaños. Te amoooooo!!!” Gil dejó su comentario breve y preciso: “Rodeada de amor”. Y la cantante de “Fanático” cerró con: “La más mega de todo el mundo, te amo Can”.

La foto de Espósito junto a Pino fue la que más reacciones generó entre los seguidores. “AL FIN FOTO DE LALI Y PINO”, “La foto de Lali con Pino me destruye de amor y ternura”, “Esa tía Lali me mata de amor”, “Todos necesitábamos la foto de Pino y @lali”, “Pov: que tu tía sea Lali”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación al ver la primera foto de la actriz de Casi Ángeles.

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