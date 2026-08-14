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Decomisan 256 paquetes de cocaína en Terminal de Contenedores en Costa Rica y detienen a ocho personas, entre ellas un policía

Un operativo en Moín permitió interceptar a un grupo que, según las autoridades, trasladaba un cargamento de droga desde la cabina de un cabezal hacia otro punto de la terminal portuaria. Entre los detenidos figura un oficial de Fuerza Pública.

Agentes de la PCD decomisaron 256 paquetes de cocaína durante un operativo en la Terminal de Contenedores de Moín. Crédito: MSP
Agentes de la PCD decomisaron 256 paquetes de cocaína durante un operativo en la Terminal de Contenedores de Moín. Crédito: MSP
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La Policía de Control de Drogas (PCD) concretó un nuevo golpe al tráfico internacional de estupefacientes en el Caribe costarricense tras decomisar 256 paquetes de cocaína y detener a ocho personas durante un operativo realizado en la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón.

El procedimiento ocurrió cuando agentes antidrogas sorprendieron a varias personas que presuntamente estaban descargando un importante cargamento de droga desde la cabina de un cabezal hacia otro sitio dentro de las instalaciones portuarias.

Entre los detenidos se encuentra un funcionario de Fuerza Pública, de apellido Picado, quien, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades, habría colaborado para permitir el ingreso del tráiler que transportaba el cargamento.

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La captura del agente policial se suma a las acciones de las autoridades para identificar posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas. El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, fue enfático al referirse a este tipo de casos.

“Policía que encontremos que está del lado de los criminales, lo vamos a detener y lo vamos a presentar al Ministerio Público”, declaró Campos.

Además del oficial, los agentes de la PCD arrestaron a siete trabajadores de una empresa privada que presta servicios de logística dentro de la terminal portuaria.

Los detenidos fueron identificados por las autoridades con los apellidos Díaz, Meza, Allet, Osorio, Cooper, Arrieta y Correa.

De acuerdo con el reporte policial, algunos de los sospechosos ya habían tenido contacto con investigaciones relacionadas con el narcotráfico. Díaz registra antecedentes por una infracción a la Ley de Niñez y la Adolescencia, mientras que Meza había sido detenido anteriormente por la PCD y vinculado con una investigación por tráfico internacional de drogas.

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La situación de Allet también llamó la atención de los investigadores, debido a que ya había sido detenido por la PCD por el mismo delito.

En contraste, las autoridades señalaron que Osorio, Cooper, Arrieta y Correa no registraban antecedentes.

La cocaína fue localizada cuando varias personas presuntamente descargaban la carga desde la cabina de un cabezal. Crédito: MSP
La cocaína fue localizada cuando varias personas presuntamente descargaban la carga desde la cabina de un cabezal. Crédito: MSP

Durante el operativo, los agentes no solo localizaron la droga. También decomisaron ₡613,000 (USD 1,362) en efectivo, dos armas de fuego, tres cargadores y 42 municiones de distintos calibres.

A estos elementos se suma el furgón involucrado en el traslado del cargamento, que quedó bajo custodia de las autoridades como parte de las diligencias relacionadas con la investigación.

El decomiso ocurre en medio de una serie de operativos contra las estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas que utilizan la infraestructura portuaria del país para movilizar cargamentos de cocaína hacia mercados internacionales.

Las autoridades calificaron este procedimiento como el cuarto golpe al tráfico internacional de drogas registrado en menos de una semana, en el marco de la denominada Operación Soberanía.

Según los datos proporcionados por el Ministerio de Seguridad Pública, esta estrategia ya permitió superar las 23 toneladas de cocaína decomisadas desde 2023.

Dos armas de fuego, tres cargadores y 42 municiones de distintos calibres quedaron en poder de las autoridades. Crédito: MSP
Dos armas de fuego, tres cargadores y 42 municiones de distintos calibres quedaron en poder de las autoridades. Crédito: MSP

El uso de terminales portuarias y trabajadores vinculados con las operaciones logísticas constituye uno de los focos de atención para los cuerpos policiales, debido al papel que desempeñan estas instalaciones en el movimiento de mercancías hacia diferentes destinos internacionales.

La investigación ahora deberá determinar cuál fue exactamente la participación de cada uno de los detenidos, así como establecer si existía una estructura organizada detrás del traslado del cargamento localizado en Moín.

Las ocho personas fueron trasladadas a la Fiscalía de Limón, donde quedaron a disposición del Ministerio Público. Será la Fiscalía la encargada de solicitar las medidas cautelares que correspondan mientras avanzan las investigaciones.

La investigación permanece abierta y las autoridades deberán determinar el destino que tendría el cargamento, su procedencia y las posibles conexiones de los detenidos con organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.

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