Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

Denunciaron a un exdirector de escuela de Misiones que acumuló más de 3300 días de licencia

El diputado provincial Cristian Castro habló con Infobae al Regreso y contó cómo se detectó el caso, que también pone bajo la lupa los controles sobre las licencias docentes y un presunto segundo empleo

La denuncia busca determinar si las licencias docentes de Kategora fueron otorgadas de manera irregular y si percibió haberes indebidamente
Guardar

Juan Carlos Kategora, exdirector de la Escuela 733 de Colonia Paraíso, fue denunciado penalmente por el diputado provincial Cristian Castro luego de que se detectara que acumuló 3363 días de licencia entre 2006 y 2024, según la documentación presentada. La denuncia busca determinar si las ausencias fueron otorgadas de manera irregular y si el docente percibió haberes indebidamente durante esos períodos.

Los 3363 días no corresponden a una única licencia, sino a distintos períodos de licencia que se alternaron con reincorporaciones al cargo. Kategora permaneció 18 años al frente del establecimiento y, de acuerdo con lo expuesto por Castro en Infobae al Regreso, estuvo más de nueve años con licencias pagas a lo largo de ese tiempo. “Estamos hablando de 18 años, casi dos décadas en donde fue sacando licencia reiterada”, afirmó el legislador.

PUBLICIDAD

La denuncia también apunta a determinar cómo fueron autorizados esos permisos. Castro señaló que la esposa de Kategora trabajaba en Salud Laboral de San Vicente, el área que intervenía en la evaluación de las licencias médicas y elevaba la documentación al Consejo General de Educación. Por eso, pidió que se investigue a todas las personas que participaron en el trámite y si existió algún conflicto de interés. “Es tremendo, es una vergüenza y es una tomada de pelo”, sostuvo Castro al referirse a la cantidad de días acumulados.

(Infobae en Vivo)
Juan Carlos Kategora, exdirector de una escuela de Misiones, fue denunciado penalmente por acumular 3363 días de licencia entre 2006 y 2024 (Infobae en Vivo)

El presunto segundo empleo y los viajes al exterior

Otro de los puntos incluidos en la denuncia es que Kategora también habría figurado como empleado de EMSA, la empresa estatal de energía de Misiones. La Justicia deberá establecer si mantuvo ambos vínculos laborales de manera simultánea, si percibió haberes de los dos organismos y si existió una incompatibilidad entre los cargos.

PUBLICIDAD

Tenía estas licencias médicas, que son licencias pagas, y seguía cobrando su sueldo mientras también tenía otro cargo en otro ente de la provincia que es EMSA”, afirmó Castro.

El diputado también pidió que se revisen los movimientos migratorios del exdirector. Según explicó, existen fotografías de Kategora en Dubái y se solicitó cruzar esas imágenes con los registros oficiales para determinar si realizó viajes al exterior durante períodos en los que figuraba con licencia.

(Infobae en Vivo)
La denuncia pidió cruzar fotos de Kategora en Dubái con registros de Migraciones para verificar viajes al exterior durante períodos de licencia (Infobae en Vivo)

Le pido al Ministerio Público Fiscal que haga esta averiguación con cruzamiento con Migraciones para determinar si es así o no”, dijo Castro.

La investigación deberá establecer las fechas de esos viajes y contrastarlas con los períodos de licencia. Las fotografías mencionadas por el denunciante deberán ser corroboradas junto con los registros migratorios y la documentación correspondiente.

El Consejo de Educación abrió un sumario

La situación también generó una revisión administrativa. Según Castro, Kategora presentó su renuncia y el Consejo General de Educación de Misiones la aceptó inicialmente sin abrir un sumario para investigar las licencias. Después de la denuncia, el organismo abrió un expediente para analizar el caso.

Además, el Consejo dispuso revisar otros casos de docentes con licencias de largo tratamiento para determinar si existen situaciones similares dentro del sistema educativo provincial.

(Infobae en Vivo)
Cristian Castro afirmó que el exdirector de la Escuela 733 de Colonia Paraíso pasó más de nueve años con licencias pagas durante 18 años de gestión (Infobae en Vivo)

Castro sostuvo que no se trataría de un hecho aislado y mencionó otros casos de funcionarios vinculados con Educación que, según afirmó, habrían cobrado por distintos cargos o mantenido otras actividades mientras figuraban con licencia. “Hay varios casos más”, aseguró.

La Justicia deberá determinar si en el caso de Kategora hubo una defraudación contra el Estado, si se pagaron haberes de manera indebida, si existió una incompatibilidad laboral y si otras personas participaron de eventuales irregularidades. Para eso, el expediente deberá analizar los registros de licencias, la documentación médica y administrativa, los haberes, los vínculos laborales y los movimientos migratorios del exdirector.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

MisionesJuan Carlos Kategoralicencias docentesCristian Castroeducación públicaInfobae al RegresoInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detuvieron a dos cadetes del Servicio Penitenciario de Santa Fe e investigan a otros cinco por el abuso sexual a un compañero

Según la denuncia realizada por la víctima, un joven de 19 años, los hechos ocurrieron dentro la Escuela Penitenciaria N°7 “Marcos Sánchez” de la ciudad de Santa Fe. Desde el gobierno provincial afirmaron que los aspirantes acusados “no van a pisar nunca más un establecimiento santafesino”

Detuvieron a dos cadetes del Servicio Penitenciario de Santa Fe e investigan a otros cinco por el abuso sexual a un compañero

Video: se conocieron imágenes del crimen del empleado de una distribuidora de La Matanza

Diego Aguirre fue asesinado cuando intentó defender a su jefe de un asalto. Por el caso hay cinco detenidos, entre ellos un policía

Video: se conocieron imágenes del crimen del empleado de una distribuidora de La Matanza

Hernán Navarro, fundador de Grooming Argentina: “La hiperconectividad convirtió a los chicos en una población hipervulnerable”

El especialista analizó en Infobae al Regreso el caso que investiga la Justicia en Córdoba y explicó cómo las redes sociales modificaron las formas de captación de menores

Hernán Navarro, fundador de Grooming Argentina: “La hiperconectividad convirtió a los chicos en una población hipervulnerable”

Habló uno de los hijos de la víctima del femicidio de Villa Devoto: “Mi hermanita vio todo”

Sebastián, el hijo mayor de Romina Calvo, relató cómo su hermana menor presenció el ataque en la vivienda familiar. También habló de la relación entre sus padres y negó episodios previos de violencia física

Habló uno de los hijos de la víctima del femicidio de Villa Devoto: “Mi hermanita vio todo”

“Tendrán consecuencias”: qué decía la carta que enviaron junto a una bala a directivos de una escuela de Haedo

El mensaje pedía por la suspensión de todos los viajes de egresados previstos para la semana siguiente. Ocurrió en la Escuela Cristo Obrero

“Tendrán consecuencias”: qué decía la carta que enviaron junto a una bala a directivos de una escuela de Haedo

DEPORTES

Mastantuono debutó en Fiorentina en el día de su cumpleaños: la jugada que casi termina en gol y el duro golpe que recibió

Mastantuono debutó en Fiorentina en el día de su cumpleaños: la jugada que casi termina en gol y el duro golpe que recibió

En un duelo de necesitados, Racing pierde contra Banfield en el inicio de la fecha 5 del Torneo Clausura

Victor Wembanyama confirmó que va por el récord de los 100 puntos en un partido de la NBA

Masters 1000 de Cincinnati: Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo y Marco Trungelliti debutaron con triunfos

Pipo Gorosito brindó detalles de la visita de la barra brava al plantel de San Lorenzo: “Son momentos feos”

TELESHOW

Flor Vigna fue acusada de ser sucia y cuestionaron su higiene en La Casa de los famosos: “No limpia nada”

Flor Vigna fue acusada de ser sucia y cuestionaron su higiene en La Casa de los famosos: “No limpia nada”

El cumpleaños de 35 de Cande Vetrano: mesa casera, fiesta de noche y la tierna foto que todos pedían

Tini Stoessel anunció una nueva canción y los fans apuntaron contra un ex de la cantante: ¿de quién se trata?

Andrés Gil reflexionó sobre los cambios de su vida tras convertirse en padre: “Te sensibilizás mucho”

Lali Espósito reaccionó a la polémica por su ausencia en el lanzamiento de la serie de Moria Casán

INFOBAE AMÉRICA

El Ministerio de Cultura y Deportes recupera la administración del Museo de Arte Colonial en Antigua Guatemala

El Ministerio de Cultura y Deportes recupera la administración del Museo de Arte Colonial en Antigua Guatemala

República Dominicana: Educación aumentará más psicólogos y orientadores para el año escolar 2026-2027

Denuncian que más de 8.000 reclusos murieron en las cárceles de Venezuela durante los últimos 15 años

Un estadounidense acusa a su joven pareja de agresión, pero el pasado oculta una historia distinta en Nicaragua

Decomisan 256 paquetes de cocaína en Terminal de Contenedores en Costa Rica y detienen a ocho personas, entre ellas un policía