Denunciaron a un exdirector de escuela de Misiones que acumuló más de 3300 días de licencia

La denuncia busca determinar si las licencias docentes de Kategora fueron otorgadas de manera irregular y si percibió haberes indebidamente

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Juan Carlos Kategora, exdirector de la Escuela 733 de Colonia Paraíso, fue denunciado penalmente por el diputado provincial Cristian Castro luego de que se detectara que acumuló 3363 días de licencia entre 2006 y 2024, según la documentación presentada. La denuncia busca determinar si las ausencias fueron otorgadas de manera irregular y si el docente percibió haberes indebidamente durante esos períodos.

Los 3363 días no corresponden a una única licencia, sino a distintos períodos de licencia que se alternaron con reincorporaciones al cargo. Kategora permaneció 18 años al frente del establecimiento y, de acuerdo con lo expuesto por Castro en Infobae al Regreso, estuvo más de nueve años con licencias pagas a lo largo de ese tiempo. “Estamos hablando de 18 años, casi dos décadas en donde fue sacando licencia reiterada”, afirmó el legislador.

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La denuncia también apunta a determinar cómo fueron autorizados esos permisos. Castro señaló que la esposa de Kategora trabajaba en Salud Laboral de San Vicente, el área que intervenía en la evaluación de las licencias médicas y elevaba la documentación al Consejo General de Educación. Por eso, pidió que se investigue a todas las personas que participaron en el trámite y si existió algún conflicto de interés. “Es tremendo, es una vergüenza y es una tomada de pelo”, sostuvo Castro al referirse a la cantidad de días acumulados.

Juan Carlos Kategora, exdirector de una escuela de Misiones, fue denunciado penalmente por acumular 3363 días de licencia entre 2006 y 2024 (Infobae en Vivo)

El presunto segundo empleo y los viajes al exterior

Otro de los puntos incluidos en la denuncia es que Kategora también habría figurado como empleado de EMSA, la empresa estatal de energía de Misiones. La Justicia deberá establecer si mantuvo ambos vínculos laborales de manera simultánea, si percibió haberes de los dos organismos y si existió una incompatibilidad entre los cargos.

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“Tenía estas licencias médicas, que son licencias pagas, y seguía cobrando su sueldo mientras también tenía otro cargo en otro ente de la provincia que es EMSA”, afirmó Castro.

El diputado también pidió que se revisen los movimientos migratorios del exdirector. Según explicó, existen fotografías de Kategora en Dubái y se solicitó cruzar esas imágenes con los registros oficiales para determinar si realizó viajes al exterior durante períodos en los que figuraba con licencia.

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La denuncia pidió cruzar fotos de Kategora en Dubái con registros de Migraciones para verificar viajes al exterior durante períodos de licencia (Infobae en Vivo)

“Le pido al Ministerio Público Fiscal que haga esta averiguación con cruzamiento con Migraciones para determinar si es así o no”, dijo Castro.

La investigación deberá establecer las fechas de esos viajes y contrastarlas con los períodos de licencia. Las fotografías mencionadas por el denunciante deberán ser corroboradas junto con los registros migratorios y la documentación correspondiente.

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El Consejo de Educación abrió un sumario

La situación también generó una revisión administrativa. Según Castro, Kategora presentó su renuncia y el Consejo General de Educación de Misiones la aceptó inicialmente sin abrir un sumario para investigar las licencias. Después de la denuncia, el organismo abrió un expediente para analizar el caso.

Además, el Consejo dispuso revisar otros casos de docentes con licencias de largo tratamiento para determinar si existen situaciones similares dentro del sistema educativo provincial.

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Cristian Castro afirmó que el exdirector de la Escuela 733 de Colonia Paraíso pasó más de nueve años con licencias pagas durante 18 años de gestión (Infobae en Vivo)

Castro sostuvo que no se trataría de un hecho aislado y mencionó otros casos de funcionarios vinculados con Educación que, según afirmó, habrían cobrado por distintos cargos o mantenido otras actividades mientras figuraban con licencia. “Hay varios casos más”, aseguró.

La Justicia deberá determinar si en el caso de Kategora hubo una defraudación contra el Estado, si se pagaron haberes de manera indebida, si existió una incompatibilidad laboral y si otras personas participaron de eventuales irregularidades. Para eso, el expediente deberá analizar los registros de licencias, la documentación médica y administrativa, los haberes, los vínculos laborales y los movimientos migratorios del exdirector.

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