Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Tini Stoessel anunció una nueva canción y los fans apuntaron contra un ex de la cantante: ¿de quién se trata?

En conjunto con Los Ángeles Azules, la actriz de Violetta tiene planeado estrenar una cumbia que parece cargada de indirectas

En colaboración con Los Ángeles Azules, la cantante lanzará una cumbia (Video: TikTok

Guardar

Tini Stoessel anunció una nueva colaboración musical en uno de los momentos más agitados de su vida personal: mientras ultima los detalles de su boda con el futbolista Rodrigo de Paul. La cantante argentina confirmó que el 20 de agosto de 2026 lanzará “Pa’ Él”, un tema junto a la agrupación mexicana Los Ángeles Azules. La canción fue presentada como una cumbia bailable dedicada “al mentiroso que no supo querer”, y bastó con que circulara el adelanto para que las redes explotaran con un solo nombre: Sebastián Yatra.

El grupo mexicano fue el primero en confirmar el proyecto a través de sus redes sociales: “El 20 de agosto sale esta canción junto a nuestra querida @tinistoessel. Por fin se hizo realidad”, escribieron, y presentaron la colaboración como “el futuro de la cumbia”.

PUBLICIDAD

El adelanto de la letra no dejó mucho margen para la interpretación. “Esta va pa’ él, pa’l mentiroso que no me supo querer, pa’l poco hombre que perdió a esta mujer por infiel, por infiel”, dice la primera estrofa. La segunda sube la apuesta: “Esta va pa’ él, pa’ el que supuestamente siempre me amaría, pa’ el que en cama conmigo nunca va a tener el nivel, el nivel”.

Tini Stoessel y Sebastián Yatra 1920
Los fans destacan que la canción estaría dedicada a Sebastián Yatra

Las referencias a la infidelidad y al desamor dispararon de inmediato la reacción de los seguidores de Tini, que no tardaron en señalar al cantante colombiano como el destinatario de la canción. “Ohhh Sebastián Yatra tini te está hablando”, “es para yatraaaaa”, “para quien va esa indirecta... yaaaaaaa... o”, “Yatra”, “Para vos Yatra”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación.

PUBLICIDAD

La conexión que los fans trazaron entre la letra y Yatra tiene una historia detrás. Los dos cantantes se conocieron en 2016 durante la grabación de un tema conjunto y blanquearon su relación en abril de 2019. Durante más de un año fueron una de las parejas más seguidas de la música latinoamericana: grabaron videoclips juntos, se mostraron en redes y viajaron por varios países. La ruptura llegó en mayo de 2020, en plena pandemia, con un comunicado conjunto que decía: “Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán lindos recuerdos en nuestro corazón”.

Lo que vino después alimentó las especulaciones durante años. El periodista Ángel de Brito afirmó en LAM que la decisión había sido de Yatra y que el colombiano le había dicho a Tini “te dejé de querer”, aunque eso nunca fue confirmado por ninguno de los dos. Sí circularon con fuerza los rumores de que Yatra le había sido infiel con la cantante mexicana Danna Paola, con quien lanzó el tema “No bailes sola” poco después de la ruptura. Yatra siempre lo negó.

La argentina colaborará con la banda mexicana en un cumbia (Video; TikTok)

Casi cuatro años después de la separación, el colombiano rompió el silencio en una entrevista con la revista GQ para México y Latinoamérica. Su explicación apuntó a la inmadurez: “Cuando una relación de este tipo se hace tan grande, es emocionante, porque es como una película romántica y tú eres el protagonista. Pero también ves que solo eres parte de esa historia. Yo era algo inmaduro y no me hallaba en el momento adecuado para eso. Sentí que perdía mi individualidad”.

Desde entonces, los caminos de ambos siguieron por separado. Yatra tuvo una relación con la cantante española Aitana, que también terminó. Tini, por su parte, rehízo su vida junto a Rodrigo de Paul y está próxima a casarse. En ese contexto, una cumbia con letra sobre infidelidad y hombres que “no supieron querer” fue suficiente para que sus seguidores sacaran sus propias conclusiones.

Temas Relacionados

Tini StoesselLos Ángeles AzulesSebastián Yatra

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Romina Gaetani reaccionó a las declaraciones de Luis Cavanagh: “Me llama la atención”

El empresario fue llamado a indagatoria y aseguró que fue él el que sufrió violencia de género y la actriz habló sobre los dichos de su expareja

Romina Gaetani reaccionó a las declaraciones de Luis Cavanagh: “Me llama la atención”

La Joaqui se presentó por primera vez tras su separación de Luck Ra: el sugestivo look que eligió

La cantante de RKT eligió Ciudad de México para hacer su primer concierto luego de la ruptura con el cantante de cuarteto y lo hizo con un conjunto que se llevó todas las miradas

La Joaqui se presentó por primera vez tras su separación de Luck Ra: el sugestivo look que eligió

Cris Morena celebró el aniversario de Chiquititas: “Hace 31 años abríamos su libro de la vida por primera vez”

La productora y guionista conmemoró las más de tres décadas desde el debut en Telefe, y revivió el fenómeno cultural y musical que trascendió generaciones dentro y fuera de Argentina

Cris Morena celebró el aniversario de Chiquititas: “Hace 31 años abríamos su libro de la vida por primera vez”

Joaquín Levinton apareció vestido de ninja en Es mi sueño y descolocó a Abel Pintos: “Me da miedo”

El líder de Turf volvió a hacer de las suyas y se llevó todas las miradas en el programa. La desopilante reacción de Guido Kaczka

Joaquín Levinton apareció vestido de ninja en Es mi sueño y descolocó a Abel Pintos: “Me da miedo”

Carlos Rottemberg y el libro que refleja sus 50 años de productor: “El teatro siempre dialoga con la época”

En su visita a Infobae en Vivo, el empresario presentó Pasen y lean, un compendio de memorias y observaciones de la vida cultural en Argentina

Carlos Rottemberg y el libro que refleja sus 50 años de productor: “El teatro siempre dialoga con la época”

AMÉRICA

La Fundación del Río exige la liberación inmediata de guardabosques Mayangna presos en Nicaragua

La Fundación del Río exige la liberación inmediata de guardabosques Mayangna presos en Nicaragua

Guatemala: avanza proceso para la remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores tras una consulta de mercado, afirman organizaciones a cargo

Puertos en Panamá movilizan 5.85 millones de TEU hasta julio, pero Balboa y Cristóbal quedan rezagados

“Me llamo Jesús”: así reaccionó entre risas alias “Diablo” tras ser detenido por el asesinato a comerciante en Honduras

Qué le pasa al intestino de los astronautas en el espacio: el hallazgo de la NASA

MALDITOS NERDS

Weird Beluga lanza ‘Duskfade’, una aventura 3D inspirada en PlayStation 2

Weird Beluga lanza ‘Duskfade’, una aventura 3D inspirada en PlayStation 2

Pokémon Pokopia supera los 5 millones de copias en Nintendo Switch 2

Total War: Warhammer III recibirá su DLC más grande y la actualización 6.0 en septiembre

High On Life VR rediseña armas y movimiento para su lanzamiento durante 2027

2K Games y Hangar 13 lanzan ‘Mafia: The Omerta Collection’ con cuatro juegos

DEPORTES

En un duelo de necesitados, Racing recibe a Banfield en el inicio de la fecha 5 del Torneo Clausura

En un duelo de necesitados, Racing recibe a Banfield en el inicio de la fecha 5 del Torneo Clausura

Pipo Gorosito brindó detalles de la visita de la barra brava al plantel de San Lorenzo: “Son momentos feos”

Una leyenda del fútbol compartió su rutina de ejercicios para mantener su físico a los 48 años: “La repetición crea hábitos”

La divertida participación de Colapinto en los desafíos de la Fórmula 1: el curioso “aliado” para hacer trampa y ganar

Fuerzas G, calor extremo y lluvia sin visibilidad: los desafíos físicos que definen a un piloto de Fórmula 1