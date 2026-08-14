Tini Stoessel anunció una nueva canción y los fans apuntaron contra un ex de la cantante: ¿de quién se trata?

En colaboración con Los Ángeles Azules, la cantante lanzará una cumbia (Video: TikTok

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Tini Stoessel anunció una nueva colaboración musical en uno de los momentos más agitados de su vida personal: mientras ultima los detalles de su boda con el futbolista Rodrigo de Paul. La cantante argentina confirmó que el 20 de agosto de 2026 lanzará “Pa’ Él”, un tema junto a la agrupación mexicana Los Ángeles Azules. La canción fue presentada como una cumbia bailable dedicada “al mentiroso que no supo querer”, y bastó con que circulara el adelanto para que las redes explotaran con un solo nombre: Sebastián Yatra.

El grupo mexicano fue el primero en confirmar el proyecto a través de sus redes sociales: “El 20 de agosto sale esta canción junto a nuestra querida @tinistoessel. Por fin se hizo realidad”, escribieron, y presentaron la colaboración como “el futuro de la cumbia”.

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El adelanto de la letra no dejó mucho margen para la interpretación. “Esta va pa’ él, pa’l mentiroso que no me supo querer, pa’l poco hombre que perdió a esta mujer por infiel, por infiel”, dice la primera estrofa. La segunda sube la apuesta: “Esta va pa’ él, pa’ el que supuestamente siempre me amaría, pa’ el que en cama conmigo nunca va a tener el nivel, el nivel”.

Los fans destacan que la canción estaría dedicada a Sebastián Yatra

Las referencias a la infidelidad y al desamor dispararon de inmediato la reacción de los seguidores de Tini, que no tardaron en señalar al cantante colombiano como el destinatario de la canción. “Ohhh Sebastián Yatra tini te está hablando”, “es para yatraaaaa”, “para quien va esa indirecta... yaaaaaaa... o”, “Yatra”, “Para vos Yatra”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación.

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La conexión que los fans trazaron entre la letra y Yatra tiene una historia detrás. Los dos cantantes se conocieron en 2016 durante la grabación de un tema conjunto y blanquearon su relación en abril de 2019. Durante más de un año fueron una de las parejas más seguidas de la música latinoamericana: grabaron videoclips juntos, se mostraron en redes y viajaron por varios países. La ruptura llegó en mayo de 2020, en plena pandemia, con un comunicado conjunto que decía: “Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán lindos recuerdos en nuestro corazón”.

Lo que vino después alimentó las especulaciones durante años. El periodista Ángel de Brito afirmó en LAM que la decisión había sido de Yatra y que el colombiano le había dicho a Tini “te dejé de querer”, aunque eso nunca fue confirmado por ninguno de los dos. Sí circularon con fuerza los rumores de que Yatra le había sido infiel con la cantante mexicana Danna Paola, con quien lanzó el tema “No bailes sola” poco después de la ruptura. Yatra siempre lo negó.

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La argentina colaborará con la banda mexicana en un cumbia (Video; TikTok)

Casi cuatro años después de la separación, el colombiano rompió el silencio en una entrevista con la revista GQ para México y Latinoamérica. Su explicación apuntó a la inmadurez: “Cuando una relación de este tipo se hace tan grande, es emocionante, porque es como una película romántica y tú eres el protagonista. Pero también ves que solo eres parte de esa historia. Yo era algo inmaduro y no me hallaba en el momento adecuado para eso. Sentí que perdía mi individualidad”.

Desde entonces, los caminos de ambos siguieron por separado. Yatra tuvo una relación con la cantante española Aitana, que también terminó. Tini, por su parte, rehízo su vida junto a Rodrigo de Paul y está próxima a casarse. En ese contexto, una cumbia con letra sobre infidelidad y hombres que “no supieron querer” fue suficiente para que sus seguidores sacaran sus propias conclusiones.

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