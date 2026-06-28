Sudáfrica-Canadá, EN VIVO, por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios del partido: 16:00 (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 15:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 14:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 13:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 21:00 (España).
Televisación: TyC Sports, DSports y Paramount+ (Argentina) / DSports (Uruguay, Ecuador, Perú, Venezuela) / DAZN (España) / ViX (México) / FOX One, Telemundo, Peacock, Tubi, Telexitos, Universo y FOX (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).
El estadio de Los Ángeles será la sede del partido entre Canadá y Sudáfrica
La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin este sábado y el cuadro completo de los playoffs quedó definido con todos los cruces de 16avos de final que dejarán el camino marcado para cada una de las 32 selecciones rumbo a la soñada final del domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium desde las 16.00 (hora de Argentina).
Así quedaron los grupos del Mundial 2026
¿Cómo le fue a Sudáfrica en los Mundiales?
Al igual que su rival de turno, los Bafana Bafana tampoco habían pasado la ronda inicial en sus anteriores Mundiales con eliminaciones en Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.
¿Cómo le fue a Canadá en los Mundiales?
El seleccionado norteamericano pasó la primera fase por primera vez en tres participaciones (sus anteriores presencias fueron en 1986 y 2022) y buscará seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.
Probables formaciones:
Sudáfrica: Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Khuliso Mudau, Ime Okon; Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole; Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Relebohile Mofokeng; Thapelo Maseko. DT: Hugo Broos.
Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Mathieu Choinière, Nathan Saliba, Ali Ahmed; Tajon Buchanan, Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.
Bienvenidos al minuto a minuto del primer duelo de 16avos de final en el Mundial 2026 que animarán Sudáfrica y Canadá en el Estadio Los Ángeles.