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Sudáfrica-Canadá, EN VIVO, por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Los Bafana Bafana y el seleccionado de La Hoja avanzaron a la ronda eliminatoria por primera vez y quieren hacer historia en la Copa del Mundo

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Horarios del partido: 16:00 (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 15:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 14:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 13:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 21:00 (España).

Televisación: TyC Sports, DSports y Paramount+ (Argentina) / DSports (Uruguay, Ecuador, Perú, Venezuela) / DAZN (España) / ViX (México) / FOX One, Telemundo, Peacock, Tubi, Telexitos, Universo y FOX (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).

10:00 hsHoy

El estadio de Los Ángeles será la sede del partido entre Canadá y Sudáfrica

09:35 hsHoy

Se completó el cuadro de los 16avos de final del Mundial 2026: días, horarios y la agenda completa de todos los partidos

Quedaron definidos todos los cruces y el mapa de los playoffs de la Copa del Mundo 2026

Argentina cerró su fase de grupos con puntaje ideal y chocará con Cabo Verde en 16avos de final (Foto: Reuters/Issei Kato)
Argentina cerró su fase de grupos con puntaje ideal y chocará con Cabo Verde en 16avos de final (Foto: Reuters/Issei Kato)

La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin este sábado y el cuadro completo de los playoffs quedó definido con todos los cruces de 16avos de final que dejarán el camino marcado para cada una de las 32 selecciones rumbo a la soñada final del domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium desde las 16.00 (hora de Argentina).

Leer la nota completa
09:30 hsHoy

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

09:25 hsHoy

¿Cómo le fue a Sudáfrica en los Mundiales?

Al igual que su rival de turno, los Bafana Bafana tampoco habían pasado la ronda inicial en sus anteriores Mundiales con eliminaciones en Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

09:20 hsHoy

¿Cómo le fue a Canadá en los Mundiales?

El seleccionado norteamericano pasó la primera fase por primera vez en tres participaciones (sus anteriores presencias fueron en 1986 y 2022) y buscará seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.

09:15 hsHoy

Probables formaciones:

Sudáfrica: Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Khuliso Mudau, Ime Okon; Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole; Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Relebohile Mofokeng; Thapelo Maseko. DT: Hugo Broos.

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Mathieu Choinière, Nathan Saliba, Ali Ahmed; Tajon Buchanan, Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

09:10 hsHoy
Sudáfrica vs Canadá
Sudáfrica se enfrenta a Canadá en el primer duelo de los 16avos de Mundial 2026

Bienvenidos al minuto a minuto del primer duelo de 16avos de final en el Mundial 2026 que animarán Sudáfrica y Canadá en el Estadio Los Ángeles.

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