Sudáfrica-Canadá, EN VIVO, por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios del partido: 16:00 (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 15:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 14:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 13:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 21:00 (España).

Televisación: TyC Sports, DSports y Paramount+ (Argentina) / DSports (Uruguay, Ecuador, Perú, Venezuela) / DAZN (España) / ViX (México) / FOX One, Telemundo, Peacock, Tubi, Telexitos, Universo y FOX (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).