River Plate quiere dar otro golpe en el mercado y acordó con Fiorentina por Lucas Beltrán: qué falta para cerrar la operación

River Plate acordó con Fiorentina el desembarco de Lucas Beltrán (@valenciacf)

Mientras el plantel comandado por Eduardo Coudet parte rumbo a España para realizar la pretemporada, River Plate avanzó con determinación en el mercado de pases al cerrar un entendimiento con la Fiorentina de Italia para que Lucas Beltrán regrese al club argentino.

Según le confiaron desde el club de Núñez a Infobae, la institución alcanzó un acuerdo para obtener la cesión del delantero por 500 mil euros, con una opción de compra estipulada en 6,7 millones de euros por el 55 por ciento de los derechos económicos del futbolista. No obstante, aclararon que aún resta un detalle no menor para completar la operación. La concreción definitiva de la transferencia queda supeditada a la decisión final del propio jugador, quien aún no comunicó si aceptará regresar a la Argentina. “Él está dudando porque no quiere dejar Europa”, le confiaron a este medio.

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El acuerdo entre River Plate y la Fiorentina representa una de las maniobras más relevantes en el actual mercado de pases sudamericano. Lucas Beltrán, de 25 años, se encuentra en el centro de las negociaciones tras su experiencia en el fútbol italiano, donde no logró consolidarse como titular indiscutido en el conjunto de Florencia. El delantero surgido de la cantera millonaria fue transferido a Europa hace dos temporadas y, desde entonces, alternó participaciones en la Serie A y La Liga de España con la camiseta del Valencia, donde jugó el último año.

Fuentes directas de River Plate detallaron que la oferta por Beltrán incluye una cesión inmediata y la posibilidad de adquirir poco más de la mitad del pase en caso de que el club decida ejecutar la opción. Vale recordar que en esta ventana de transferencias el equipo millonario también concretó los fichajes del marcador central Nicolás Otamendi y el mediocampista uruguayo Mauro Arambarri, proveniente del Getafe de España.

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En su paso por River Plate Lucas Beltrán disputó 78 partidos, con 22 goles y 8 asistencias (REUTERS/Ricardo Moraes)

La operación, sin embargo, aún no se encuentra cerrada por completo. El último paso depende de la respuesta de Lucas Beltrán, quien evalúa las condiciones del regreso y sopesa el impacto personal y profesional de volver a disputar la Liga Profesional de Argentina tras su paso por el fútbol europeo. En su paso por Valencia, donde estuvo a préstamo una temporada, disputó 30 partidos, en los que aportó tres goles (Atlético de Madrid, Cartagena y Sporting Gijón) y dos asistencias.

En el entorno de River Plate consideran prioritaria la llegada de un atacante que aporte variantes ofensivas y capacidad de gol, algo que le viene costando al conjunto de Núñez en el último tiempo. A la pretemporada en Alicante el Chacho solamente apostó por llevar a tres delanteros: el juvenil Joaquín Freitas, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

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Vale destacar que Beltrán no es el único centrodelantero por el que el Millonario ofertó dentro de este mercado de pases. También puja por otro viejo conocido, como Gio Simeone, quien viene de tener una muy buena temporada en el Torino de Italia, conjunto que solicita 15 millones por su pase. El cuadro argentino se estiraría a una cifra que rondaría los 10 millones y espera que con la presión que pueda ejercer el delantero se logre destrabar la situación.

En contrapartida, el Millonario también lleva adelante una importante depuración dentro de su plantel, al dejar entrenando en Buenos Aires a nombres de peso como Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo. A esta nómina se le sumarán Kevin Castaño y Matías Galarza Fonza, una vez finalizada su participación en la Copa del Mundo.

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Tampoco irán a Alicante los juveniles Ian Subiabre y Santiago Lencina, quienes mantienen negociaciones abiertas para cambiar de aires. En la cita máxima también se encuentran Kendry Páez y Matías Viña, pero ambos futbolistas tampoco serán tenidos en cuenta.

Con vistas a la triple competencia (los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Aldosivi el 17 de julio, el Torneo Clausura y los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde espera al vencedor de la serie entre Santa Fe de Colombia y Caracas de Venezuela), River Plate afrontará un amistoso internacional en Portugal. El 3 de julio se medirá con Flamengo de Brasil.

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