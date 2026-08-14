Costa Rica eleva a alerta amarilla a la Zona Norte y el Caribe por ingreso de onda tropical

La Zona de Convergencia Intertropical permanece activa sobre Costa Rica y reforzará las condiciones lluviosas. (Retuers)

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La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) actualizó este viernes las alertas por las condiciones lluviosas que se esperan durante el fin de semana y elevó a alerta amarilla a la Zona Norte y la vertiente del Caribe.

Al mismo tiempo, la institución declaró alerta verde para el Valle Central, el Pacífico Central y el Pacífico Sur, regiones que también podrían experimentar un incremento en las precipitaciones debido a la combinación de varios factores atmosféricos.

La actualización responde principalmente al ingreso al territorio nacional de la onda tropical número 32, previsto para este sábado. Según la CNE, el paso de este sistema provocará un aumento de las lluvias durante el fin de semana, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre las zonas consideradas más vulnerables.

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A este fenómeno se suma la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical, que permanece activa sobre Costa Rica y contribuirá a reforzar las condiciones lluviosas en diferentes sectores del territorio nacional.

La combinación de ambos sistemas puede generar episodios de lluvias de variable intensidad, especialmente en aquellas regiones donde las condiciones del terreno y la saturación de los suelos incrementan el riesgo de incidentes.

La CNE elevó a alerta amarilla a la Zona Norte y la vertiente del Caribe ante el aumento de las lluvias previsto para este fin de semana. Crédito: CNE

Atención en zonas vulnerables

Ante este escenario, la CNE hizo un llamado a la población para extremar las medidas de prevención, particularmente en comunidades que históricamente presentan problemas de inundaciones y deslizamientos.

Las autoridades recomiendan prestar atención al comportamiento de ríos, quebradas y otras corrientes de agua, especialmente durante los periodos de lluvias más intensas. Un aumento rápido en el nivel del agua puede representar un riesgo para viviendas, caminos y personas que se encuentren cerca de estos sitios.

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El llamado también alcanza a quienes viven o transitan cerca de laderas y terrenos con antecedentes de movimientos de tierra.

Durante episodios de precipitaciones fuertes, la saturación del suelo puede aumentar la posibilidad de deslizamientos, por lo que las autoridades recomiendan no exponerse innecesariamente en sectores identificados como peligrosos.

La CNE también pidió a la población mantenerse informada por medios y canales oficiales, debido a que las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente y la información que circula en redes sociales no siempre corresponde con las actualizaciones de las instituciones responsables.

Las autoridades pidieron especial precaución en comunidades con antecedentes de inundaciones durante periodos de fuertes lluvias. (Cruz Roja Costarricense)

Precaución para quienes deben viajar

Uno de los principales llamados está dirigido a los conductores y personas que necesitan desplazarse durante este fin de semana.

La recomendación es tener especial cuidado al transitar por rutas que históricamente presentan problemas de deslizamientos, sobre todo si las lluvias son intensas o persisten durante varias horas.

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La CNE pidió que, antes de salir, los conductores revisen si las carreteras que utilizarán se encuentran habilitadas.

Esta medida busca evitar que las personas queden atrapadas en carreteras afectadas por derrumbes, inundaciones o cualquier otro incidente relacionado con las condiciones meteorológicas.

En caso de encontrar un tramo afectado, la recomendación es evitar ingresar al sector y seguir las instrucciones de las autoridades encargadas de regular el tránsito y atender las emergencias.

Las personas que deban desplazarse también deben considerar que las condiciones de una carretera pueden cambiar en cuestión de minutos, especialmente en sectores montañosos o cercanos a ríos y quebradas.

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Las autoridades recomiendan verificar el estado de las carreteras antes de iniciar cualquier viaje durante el fin de semana. (Cortesía: Municipalidad de Turrialba)

Alerta diferenciada por regiones

La actualización de la CNE establece diferentes niveles de alerta de acuerdo con el nivel de riesgo identificado en cada región.

La alerta amarilla para la Zona Norte y la vertiente del Caribe implica un nivel de vigilancia mayor ante el incremento esperado de las lluvias y la posibilidad de que estas condiciones generen incidentes.

Por su parte, la alerta verde declarada para el Valle Central, el Pacífico Central y el Pacífico Sur representa un llamado preventivo para que las instituciones y la población permanezcan atentas a la evolución de las condiciones meteorológicas.

Aunque los niveles de alerta son diferentes, la CNE insiste en que todas las personas deben mantener medidas de prevención y mantenerse atentas a eventuales cambios.

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La población que reside en sitios vulnerables debe tener identificadas las rutas de evacuación y mantenerse pendiente de cualquier instrucción emitida por las autoridades locales.

También es importante evitar acercarse a ríos, quebradas o zonas propensas a inundaciones durante los periodos de lluvia intensa, ya que el nivel del agua puede aumentar de manera repentina.