Costa Rica
Agregar Infobae enGoogle

Costa Rica eleva a alerta amarilla a la Zona Norte y el Caribe por ingreso de onda tropical

El aumento de las lluvias durante el fin de semana también llevó a declarar alerta verde para el Valle Central, el Pacífico Central y el Pacífico Sur.

La Zona de Convergencia Intertropical permanece activa sobre Costa Rica y reforzará las condiciones lluviosas. (Retuers)
La Zona de Convergencia Intertropical permanece activa sobre Costa Rica y reforzará las condiciones lluviosas. (Retuers)
Guardar

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) actualizó este viernes las alertas por las condiciones lluviosas que se esperan durante el fin de semana y elevó a alerta amarilla a la Zona Norte y la vertiente del Caribe.

Al mismo tiempo, la institución declaró alerta verde para el Valle Central, el Pacífico Central y el Pacífico Sur, regiones que también podrían experimentar un incremento en las precipitaciones debido a la combinación de varios factores atmosféricos.

La actualización responde principalmente al ingreso al territorio nacional de la onda tropical número 32, previsto para este sábado. Según la CNE, el paso de este sistema provocará un aumento de las lluvias durante el fin de semana, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre las zonas consideradas más vulnerables.

PUBLICIDAD

A este fenómeno se suma la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical, que permanece activa sobre Costa Rica y contribuirá a reforzar las condiciones lluviosas en diferentes sectores del territorio nacional.

La combinación de ambos sistemas puede generar episodios de lluvias de variable intensidad, especialmente en aquellas regiones donde las condiciones del terreno y la saturación de los suelos incrementan el riesgo de incidentes.

La CNE elevó a alerta amarilla a la Zona Norte y la vertiente del Caribe ante el aumento de las lluvias previsto para este fin de semana. Crédito: CNE
La CNE elevó a alerta amarilla a la Zona Norte y la vertiente del Caribe ante el aumento de las lluvias previsto para este fin de semana. Crédito: CNE

Atención en zonas vulnerables

Ante este escenario, la CNE hizo un llamado a la población para extremar las medidas de prevención, particularmente en comunidades que históricamente presentan problemas de inundaciones y deslizamientos.

Las autoridades recomiendan prestar atención al comportamiento de ríos, quebradas y otras corrientes de agua, especialmente durante los periodos de lluvias más intensas. Un aumento rápido en el nivel del agua puede representar un riesgo para viviendas, caminos y personas que se encuentren cerca de estos sitios.

PUBLICIDAD

El llamado también alcanza a quienes viven o transitan cerca de laderas y terrenos con antecedentes de movimientos de tierra.

Durante episodios de precipitaciones fuertes, la saturación del suelo puede aumentar la posibilidad de deslizamientos, por lo que las autoridades recomiendan no exponerse innecesariamente en sectores identificados como peligrosos.

La CNE también pidió a la población mantenerse informada por medios y canales oficiales, debido a que las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente y la información que circula en redes sociales no siempre corresponde con las actualizaciones de las instituciones responsables.

Las autoridades pidieron especial precaución en comunidades con antecedentes de inundaciones durante periodos de fuertes lluvias. (Cruz Roja Costarricense)
Las autoridades pidieron especial precaución en comunidades con antecedentes de inundaciones durante periodos de fuertes lluvias. (Cruz Roja Costarricense)

Precaución para quienes deben viajar

Uno de los principales llamados está dirigido a los conductores y personas que necesitan desplazarse durante este fin de semana.

La recomendación es tener especial cuidado al transitar por rutas que históricamente presentan problemas de deslizamientos, sobre todo si las lluvias son intensas o persisten durante varias horas.

La CNE pidió que, antes de salir, los conductores revisen si las carreteras que utilizarán se encuentran habilitadas.

Esta medida busca evitar que las personas queden atrapadas en carreteras afectadas por derrumbes, inundaciones o cualquier otro incidente relacionado con las condiciones meteorológicas.

En caso de encontrar un tramo afectado, la recomendación es evitar ingresar al sector y seguir las instrucciones de las autoridades encargadas de regular el tránsito y atender las emergencias.

Las personas que deban desplazarse también deben considerar que las condiciones de una carretera pueden cambiar en cuestión de minutos, especialmente en sectores montañosos o cercanos a ríos y quebradas.

Las autoridades recomiendan verificar el estado de las carreteras antes de iniciar cualquier viaje durante el fin de semana. (Cortesía: Municipalidad de Turrialba)
Las autoridades recomiendan verificar el estado de las carreteras antes de iniciar cualquier viaje durante el fin de semana. (Cortesía: Municipalidad de Turrialba)

Alerta diferenciada por regiones

La actualización de la CNE establece diferentes niveles de alerta de acuerdo con el nivel de riesgo identificado en cada región.

La alerta amarilla para la Zona Norte y la vertiente del Caribe implica un nivel de vigilancia mayor ante el incremento esperado de las lluvias y la posibilidad de que estas condiciones generen incidentes.

Por su parte, la alerta verde declarada para el Valle Central, el Pacífico Central y el Pacífico Sur representa un llamado preventivo para que las instituciones y la población permanezcan atentas a la evolución de las condiciones meteorológicas.

Aunque los niveles de alerta son diferentes, la CNE insiste en que todas las personas deben mantener medidas de prevención y mantenerse atentas a eventuales cambios.

La población que reside en sitios vulnerables debe tener identificadas las rutas de evacuación y mantenerse pendiente de cualquier instrucción emitida por las autoridades locales.

También es importante evitar acercarse a ríos, quebradas o zonas propensas a inundaciones durante los periodos de lluvia intensa, ya que el nivel del agua puede aumentar de manera repentina.

Temas Relacionados

Costa Ricaalerta amarillaCNEZona NorteCaribeValle Central

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Panamá extiende hasta 2029 la visa de tránsito para viajeros cubanos

La medida comenzó a aplicarse en 2022 durante un fuerte movimiento migratorio regional y contempla excepciones para determinadas categorías de pasajeros.

Panamá extiende hasta 2029 la visa de tránsito para viajeros cubanos

Caso Tridente: Siete detenidos por cinco homicidios y otros delitos durante ocho allanamientos en Costa Rica

Las intervenciones fueron ejecutadas por el OIJ en Guácimo y Santa Cruz de Guanacaste, como parte de una investigación que vincula a los sospechosos con cinco homicidios, dos tentativas de homicidio, un asalto y amenazas contra un menor de edad.

Caso Tridente: Siete detenidos por cinco homicidios y otros delitos durante ocho allanamientos en Costa Rica

El Salvador y Belice firman un acuerdo comercial parcial con más de 400 líneas arancelarias

El convenio otorga acceso preferencial a productos salvadoreños en el mercado beliceño y abre beneficios para agroindustria, alimentos, productos farmacéuticos, plásticos, textiles y metalmecánica, con el objetivo de impulsar exportaciones, inversión y comercio bilateral

El Salvador y Belice firman un acuerdo comercial parcial con más de 400 líneas arancelarias

Guatemala: La erradicación de 3,300 arbustos de hoja de coca en Petén, se sumó a la ofensiva antinarcótica de este viernes

La SGAIA, en coordinación con el Ministerio Público, destruyó la plantación cerca del caserío La Caoba, en San Luis, con un avalúo oficial de Q82,500 (unos 10,827 dólares) para evitar su vínculo con redes ilícitas

Guatemala: La erradicación de 3,300 arbustos de hoja de coca en Petén, se sumó a la ofensiva antinarcótica de este viernes

Nuevo ministro de Educación de Panamá mantendrá la compra de computadoras pese a las investigaciones

Ventura Vega anunció que habrá un nuevo pliego con convocatoria abierta y apoyo técnico externo, mientras la Procuraduría y la Contraloría revisan procesos heredados de la gestión de Lucy Molinar.

Nuevo ministro de Educación de Panamá mantendrá la compra de computadoras pese a las investigaciones

TECNO

Cómo hacer que mi Smart TV reconozca un cable HDMI y para qué sirve

Cómo hacer que mi Smart TV reconozca un cable HDMI y para qué sirve

Beholder Conductor gratis en Epic Games: cómo descargarlo en PC, iOS y Android

Nuevos juegos de PlayStation Plus para agosto 2026: Helldivers 2 es uno de ellos

Los riesgos de las gafas inteligentes que no sabemos: de robar PIN bancario al espionaje con video

Uber y Pony.ai llevarán 2.000 robotaxis a Europa para impulsar el transporte autónomo

ENTRETENIMIENTO

Lilly Wachowski asegura que Hollywood le cierra las puertas a su nueva película por tener un “elenco trans”

Lilly Wachowski asegura que Hollywood le cierra las puertas a su nueva película por tener un “elenco trans”

La delicada situación de John Paris: el baterista de Earth, Wind & Fire sigue en coma inducido tras emergencia cardíaca

Un cineasta rescata con IA una entrevista de Billy Joel de hace 55 años y desata la polémica

La demanda de los Cascio por abuso contra Michael Jackson no irá a juicio: esta es la razón

El reencuentro de Elijah Wood y los hobbits de “El Señor de los Anillos” después de 23 años

MUNDO

Murió un bebé de un año por asfixia con un pañal en Kentucky: acusan al novio de la madre de asesinato y a ella de abuso infantil

Murió un bebé de un año por asfixia con un pañal en Kentucky: acusan al novio de la madre de asesinato y a ella de abuso infantil

Le dio refugio durante un mes, pero le robó y lo mató a golpes mientras lo filmaba: los detalles del crimen que conmocionó a Inglaterra

Francia frenó la prohibición de redes sociales a menores de 15 años por "vulnerar la libertad de expresión"

Tres tumbas, dos civilizaciones y un rostro en relieve: los secretos que el oasis de Bahariya ocultó durante siglos

Alerta ambiental en el Golfo Pérsico: enormes manchas de petróleo aparecieron frente a las costas de Irán tras ataques a embarcaciones