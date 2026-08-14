Denisse González reveló qué síntomas tuvo antes de ser internada y contó cómo sigue su tratamiento

Denisse Belén González habló sobre su estado de salud luego de recibir el alta

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Denisse González explicó este viernes, a través de su cuenta de Instagram, por qué terminó internada tras un chequeo de rutina y cuál será su camino de recuperación tras recibir el alta médica el lunes 10 de agosto en la Clínica Bazterrica. Con un relato extenso y sin filtros, la exparticipante de Gran Hermano 2023/2024 describió una situación que comenzó sin síntomas alarmantes y derivó en una internación de más de una semana por un descenso severo de plaquetas.

“Fui a hacerme un chequeo de rutina y terminé internada”, arrancó González. El detonante fue un análisis que arrojó un recuento de apenas 3.000 plaquetas, cuando el rango normal en una persona adulta va de 150.000 a 450.000. “Las plaquetas básicamente son las que ayudan a que la sangre deje de salir cuando nos lastimamos. Y si están demasiado bajas, el cuerpo no puede frenar bien un sangrado. Básicamente podés tener una hemorragia interna”, explicó.

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El cuadro que describió tiene nombre médico: una condición autoinmune en la que el propio organismo destruye las plaquetas al identificarlas como una amenaza. “Mi cuerpo se bugueó. El cuerpito piensa que las plaquetas son algo malo y las destruye”, dijo la influencer, y señaló que las causas pueden ser múltiples: una medicación, una infección, otra enfermedad autoinmune como el lupus o el cáncer. Pero también admitió lo que más le costó aceptar: que el origen puede no tener explicación. “Puede pasar sin ninguna causa concreta. Así porque sí”, afirmó.

Denisse Gonzalezdurante su internación por la baja de plaquetas (Instagram)

Durante los días de internación, el equipo médico descartó una a una las posibilidades más graves. González describió esa etapa con alivio: “La cantidad de días que estuve internada me pincharon por todos lados todas las mañanas para ir descartando todo este abanico de posibilidades. Gracias a Dios, el abanico se hizo chiquito y muchas cosas feas se fueron descartando”. La evolución, de todas formas, no fue lineal. En un momento los valores volvieron a caer y el equipo médico tuvo que ajustar el protocolo de tratamiento.

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El primer abordaje fue con corticoides, y no funcionó. El segundo, con gammaglobulina, logró estabilizarla lo suficiente para recibir el alta, aunque con una advertencia clara: “De acuerdo a lo que me explicaron, solamente es un parche. Yo ahora tengo unas plaquetitas para vivir mi vida y estar en mi casa, pero lamentablemente mis plaquetas van a bajar”, reconoció. La gammaglobulina le permitió salir del estado de riesgo y retomar una vida cotidiana, pero el tratamiento definitivo todavía está por definirse. “La semana que viene vamos a ver qué tratamiento vamos a seguir”, anticipó.

Denisse González y su novio Bauti Mascia

Uno de los pasajes más llamativos del relato fue la cadena de casualidades que, según González, le salvó la vida. Tenía programado su chequeo anual para cuatro días después, pero algo la llevó a adelantarlo. “Un día me desvelé y fui cuatro días antes al laboratorio a hacerme mi chequeo anual”, contó. A eso se sumó la cancelación de un viaje que tenía previsto para esos mismos días. “Esos cuatro días podrían haber cambiado toda esta historia”, subrayó. Los síntomas que tuvo antes de llegar a urgencias no le generaron alarma en su momento: “¿Cómo me di cuenta de esto? Yo tenía moretones en el cuerpo. Tenía algo que se llama petequias, que son unos puntitos rojos que yo lo confundí con alergia, pero a todo esto yo no le di bola".

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Desde la Clínica Bazterrica, Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano 2023 y pareja de González, no se movió de su lado durante toda la internación. Él mismo documentó en sus redes la rutina dentro de la clínica: el mate compartido, los juegos de mesa sobre la cama, un set de Lego a medio armar, partidas de Exploding Kittens con las cartas desparramadas sobre las sábanas. También pasaron por la habitación su madre, su padre y sus amigas. “Mi imperio romano es recordar que, mientras estaba internada, mi mamá, mi papá, mi novio y mis amigas dejaron todo de lado para quedarse conmigo y repetirme que todo iba a estar bien”, escribió González al recibir el alta.

Denisse de Gran Hermano en medio de la internación y la incertidumbre por su salud

Una vez en su casa, le dedicó a Mascia un video con imágenes de esos días y la canción “El túnel de la vida”, de la banda El Plan de la Mariposa. “Al parecer hay una luz en el túnel de la vida, en la mía fuiste vos”, escribió, y agregó: “La forma en la que elegís acompañar al otro cuando todo se pone difícil puede cambiarlo todo. Y vos cambiaste por completo mis días, te amo”.

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El alta, aclaró González, no marca el fin del proceso. Deberá volver con frecuencia al hospital y mantener controles diarios mientras los médicos continúan la búsqueda de un diagnóstico definitivo. “Logramos salir del estado de riesgo, aunque todavía no estoy curada, no sabemos la causa y la lucha recién empieza”, escribió el lunes al anunciar su regreso al hogar. Ante la pregunta de sus seguidores sobre por qué la internación se extendió tantos días, respondió con humor: “Yo también me quiero ir a la mierda”.

Lo que eligió celebrar al llegar a su casa fue concreto: dormir en su propia cama, caminar, sentir el sol en la cara. “Abrazar un poquito de mi vida otra vez. Un día a la vez”, escribió. Y cerró su relato de este viernes con una frase que le dijo alguien cercano y que se quedó con ella: “Siempre es un día más cerca de la curación”.

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