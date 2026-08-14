Jornada financiera: el riesgo país volvió a subir, se acercó a los 500 puntos y alcanzó un máximo desde junio

Las acciones argentinas operan en su nivel más bajo desde mayo.

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Las acciones y los bonos argentinos volvieron a ser negociados en baja este viernes, debido a una notoria prudencia generalizada, mientras los inversores evaluaron el adverso dato de inflación y el reciente anuncio del Gobierno sobre préstamos en moneda estadounidense a empresas.

Los indicadores de las bolsas de Nueva York operaron con caídas en un rango de 0,2% a 0,3%, mientras que los precios del petróleo crudo estuvieron negociados con subas superiores al 1 por ciento.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- retrocedieron en un 0,5% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan ascendió nueve unidades para la Argentina, en los 480 puntos básicos, un máximo desde el 10 de junio.

“En la plaza local, la dinámica operó bajo un marcado sesgo de cautela. Pese a que el INDEC confirmó la desaceleración del IPC de julio al 2,1% mensual -en línea con lo previsto-, la renta fija soberana acumuló su novena jornada consecutiva de pérdidas”, afirmó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

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“El movimiento marca un cambio de dinámica. Durante el primer semestre, Argentina fue una de las historias positivas dentro de la deuda emergente y capturó una fuerte compresión de spreads. Ahora, ese diferencial comienza a revertirse y los bonos argentinos perdieron terreno”, refirió un informe de GMA Capital.

“Un último interrogante, aún sin respuesta, invade las mesas de dinero. ¿La suba del riesgo país responde a cuestiones vinculadas a los traspiés recientes en la macro? ¿O está más atada al maridaje entre la delicada situación microeconómica (salarios, empleo, heterogeneidad sectorial) y la erosión de la imagen del oficialismo de cara a 2027?“, planteó GMA Capital.

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“A pesar de los progresos macroeconómicos observados en Argentina desde diciembre de 2023, el riesgo país bajó en forma considerable, pero no se logra perforar el piso de los 400 puntos básicos, que acercarían la posibilidad de regresar a los mercados internacionales de crédito”, expresó un reporte del Ieral de la Fundación Mediterránea.

“Además de la situación fiscal y de reservas internacionales de cada país, claramente existen otras variables que inciden sobre el nivel de riesgo país, como la existencia de restricciones a los movimientos internacionales de capitales y el historial en materia de incumplimientos de deudas en las últimas décadas, dos variables en que Argentina evidentemente no ‘ranquea’ bien”, añadió el informe.

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El gobierno de Javier Milei, mediante su ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el jueves que se flexibilizará el otorgamiento de créditos en dólares a empresas, resaltando que los bancos podrán prestar hasta el 15% de sus depósitos. La medida busca dinamizar a la economía y alentar a que se vuelquen al mercado los dólares atesorados sin declaración fiscal.

“Hasta el jueves, los bancos solo podían otorgar préstamos en dólares a empresas que generaran ingresos en dólares o que contaran con garantías de empresas que sí los generaran”, expresó el agente de liquidación y compensación Max Capital.

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“A partir de ahora, la capacidad de financiamiento se ampliará a todas las empresas, aunque con un límite de 15% adicional de los depósitos de los bancos, lo que representa alrededor de 6 billones de dólares de capacidad de préstamo que anteriormente permanecía depositada en el Banco Central”, agregó Max Capital.

“Los dólares que los bancos presten deberán ingresar al mercado de cambios cuando las empresas necesiten utilizarlos en pesos. Eso también puede generar una nueva fuente de oferta de divisas y contribuir a que una mayor flexibilización cambiaria se produzca de manera más ordenada”, estimó Martín Mazza, director de MM Investments.

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“En definitiva, Argentina ya tiene una masa importante de dólares dentro del sistema. El desafío ahora es transformar esos dólares en crédito productivo. Si eso ocurre, no sólo puede aumentar el financiamiento disponible para las empresas: también puede ayudar a construir un mercado de crédito en dólares más profundo y menos dependiente de distorsiones cambiarias”, añadió Martín Mazza.

En otro orden, la Municipalidad de San Isidro captó $30.000 millones en el mercado de capitales a través de la emisión de Títulos de Deuda de Infraestructura a tres años, destinado a financiar obras de renovación urbana. La operación recibió ofertas por más de $38.576 millones, reflejando el interés de los inversores, y se colocó a una tasa TAMAR + 7 por ciento.

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Las entidades organizadoras y colocadoras fueron Adcap Grupo Financiero, Puente y el Banco Provincia, que acompañaron al municipio en su acceso al mercado de capitales para financiar proyectos de infraestructura.

Subió el petróleo

Las acciones argentinas relacionadas a la producción de energía mantuvieron ganancias, dado que el precio del barril de Brent para entrega en octubre avanzó el 0,9%, con lo que el barril alcanzó los USD 88,50, pendiente de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. El ADR de YPF progresó 1,2%, otra vez sobre USD 50, mientras que Vista Energy ganó 3,2 por ciento.

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Este viernes se conoció que dos buques de la petrolera emiratí ADNOC fueron atacados la noche anterior mientras transitaban por el estrecho de Ormuz, sin causar víctimas, y el gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) atribuyó esta acción “hostil” a Irán.

El ataque se produjo después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmara el jueves que EEUU “aplicará medidas (contra Irán) como nunca se han visto en la historia del aislamiento económico de un país”.

“Será una combinación de aislamiento económico y el bloqueo continuado del Estrecho de Ormuz, que impedirá que nada entre ni salga de los puertos iraníes”, aseguró el alto funcionario norteamericano.

Irán cerró el paso por Ormuz a mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que la República Islámica respondió también atacando objetivos de Estados Unidos en países de Oriente Medio. Teherán exigió a Estados Unidos que ponga fin a la guerra, levante el bloqueo sobre sus puertos y buques y le permita vender su petróleo en mercados internacionales a cambio de la reapertura del Estrecho.

Baja para el dólar y pagos de deuda

Con un monto de USD 558,4 millones operados en en el segmento de contado, el dólar mayorista finalizó con baja de 4,50 pesos o 0,3%, a 1.487,50 pesos, en un piso desde el 31 de julio. En lo que va de 2026 recortó la suba a escasos 32,50 pesos o 2,2 por ciento.

“Durante la última hora, volvió a imponerse la demanda que lo llevó a operar en $1.490; sobre el final no aguantó ese nivel y descomprimió hasta alcanzar un mínimo de $1.487,50, precio en el que finalmente cerró el mayorista. Además de ser el mínimo intradiario, se convirtió en el menor valor del mes”, precisó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El Banco Central fijó para la fecha un techo para el esquema de bandas cambiarias en los $1.860,62, lo que dejó al tipo de cambio oficial a 373,12 pesos o 25,1% de ese límite. Se trata de la brecha más grande desde el 29 de mayo (25,2%).

El dólar al público descontó cinco pesos o 0,3% en su precio de venta, ofrecido a $1.510 en el Banco Nación. Así, el billete minorista también regresó a un mínimo desde el 31 de julio. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.512,59 para la venta y $1.461,04 para la compra.

El dólar blue finalizó con una ganancia de cinco pesos o 0,3% en el día, a 1.545 pesos.

En el mercado de futuros todos los contratos tuvieron caídas en un rango de 0,1% a 0,3%, en un marco de negocios -en pesos- equivalentes a USD 808,4 millones, según datos de A3 Mercados. La postura más negociada, para el cierre de agosto bajó 3,5 pesos, a 1.501 pesos.

El Banco Central absorbió USD 80 millones con su intervención cambiaria en el spot, el 14,3% de la oferta privada, mientras que las reservas internacionales brutas cedieron en USD 50 millones, a USD 49.496 millones, pese a una leve suba de 0,2% en la cotización del oro -a USD 4.429,70 la onza-, dados desembolsos oficiales por USD 130 millones a organismos multilaterales (BID, BIRF y CAF).

“El Banco Central desaceleró su compra de divisas de USD 100 millones diarios en julio a USD 25 millones en agosto. El aumento de la demanda relativa de dólares y la búsqueda por que no suba el tipo de cambio explican este giro en la política de la autoridad monetaria: el ritmo de compra de reservas se ubica en mínimos del año”, aportó la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia.