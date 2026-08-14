Lolo Poggio salió a responderles a los que la acusan de “Tatiana” tras confirmar su romance con Nick Sícaro

La influencer comenzó un vínculo amoroso con su compañero de Gran Heramno (Video: Rumis-La Casa Streaming)

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El reality show más visto de la televisión argentina siguió generando historias mucho después de que se apagaron las cámaras. Nick Sícaro y Lolo Poggio, dos exparticipantes de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe), confirmaron en vivo que estaban en pareja, apenas dos meses después de que Sícaro anunciara su separación de Daniela Celis a mediados de junio. La noticia encendió las redes de inmediato: Lolo es hermana de Juli Poggio, mejor amiga de Celis desde que ambas coincidieron en Gran Hermano 2022, y madrina de una de las hijas que Celis tuvo con Thiago Medina.

En ese contexto, no tardó en circular el mote de “Tatiana”, término acuñado por Martín Cirio para referirse a aquellas mujeres que se acercan a hombres con pareja. Lolo decidió responderlo en Rumis (La Casa Streaming), donde también habló su hermana Juli, que forma parte del programa de Lizardo Ponce.

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Lo primero que aclaró fue su estado sentimental actual: “No, no estoy de novia. Me están matando en las redes, obvio”. Pero el centro de su intervención fue el rechazo al mote que le adjudicaban. “No me hago cargo de la parte de Tatiana, porque si bien estuvo todo recontrahablado desde el principio, yo realmente hablé con Dani. Jamás me involucraría ni me interesaría una persona que está en un vínculo vigente”, afirmó.

En medio de su visita al stream, Lola Poggio y Nick Sicaro dieron a conocer que comenzaron una relación amorosa (Telefe Streams9

Lolo fue precisa al trazar la línea temporal que, según ella, desmiente la acusación: “Todo mi interés y nuestro acercamiento empezó posterior a que ellos ya no estuvieran juntos. Sea o no una persona con la cual tengo vínculo. Además, con Dani tengo un vínculo y recontrarespeté”. Y agregó un dato que, a su entender, refuerza esa versión: Celis le escribió apenas salió de la casa. “Calculo que porque vio que dentro de la casa existió algún interés mutuo entre nosotros”, interpretó.

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Cuando la conductora señaló que la gente hablaba de una coincidencia en los tiempos, Lolo fue tajante: “La gente habla sin saber, porque dice que hubo como coincidencia en el tiempo y la realidad es que no”.

Juli Poggio, presente en el programa, sumó su propia lectura de la situación. Para ella, el ruido mediático tiene un objetivo claro: “Quieren generar una enemistad entre mujeres, Lolo con Dani, yo con Dani. Está todo rebién entre las tres”. Y agregó un dato sobre la cobertura periodística del tema: la entrevista que Celis le dio a la Tía Sebis, en la que dijo “ya se van a enterar por qué terminó la relación”, había sido grabada antes de que Lolo confirmara el romance, por lo que la coincidencia de fechas fue, según Juli, puramente casual.

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Daniela Celis respondió a Nick Sícaro tras la confirmación de su romance con Lolo Poggio y descartó una reconciliación (Video: Instagram)

“No funcionó porque él tendría que haber dado un poco más, no estaba tan interesado”, dijo, sin rodeos Celis en Entrevista Rosa. Y cuando le preguntaron si existía alguna chance de reconciliación, la respuesta fue categórica: “No, ni media chance, nada, cero. Lo tengo bloqueado de todos lados”.

La influencer también reveló que el youtuber habría reaccionado ante ese bloqueo con quejas públicas. “Escuché que se estuvo quejando de que lo dejé de seguir… bueno, lo bloqueo para que no hable más, ¿qué se queja?”, disparó. Antes de cerrar la entrevista, dejó una frase que alimentó de inmediato las teorías sobre lo que ocurrió entre ellos: “Ya van a saber por qué igual, porque todo sale a la luz, tarde o temprano. Yo no cuento nada, la vida se encarga de todo siempre”.

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El trasfondo de esa advertencia tiene un dato que Celis aportó en la misma conversación y que pasó algo más desapercibido: explicó que decidió confirmar públicamente la ruptura porque la situación había quedado expuesta en cámara, y que necesitaba dejar en claro que ya no estaban juntos para evitar que la vieran mal si ella aparecía con otra persona o si él lo hacía. “Si me veían con otra persona iba a quedar mal y si a él lo veían con alguien más, iba a quedar como cornuda”, señaló, dejando entrever que el ex Gran Hermano podría haber tenido otro vínculo mientras aún estaban juntos.