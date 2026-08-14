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El Salvador: Capturan a cuatro personas y decomisan droga valorada en más de USD 100,000

Una operación simultánea en varias zonas del país centroamericano permitió la captura de cuatro personas y el decomiso de casi 30 kilos de estupefacientes, según informaron autoridades de seguridad

Cuatro personas de piel morena con las manos esposadas a la espalda. Visten camisetas gris, a cuadros, azul marino y pantalones vaqueros. Toma cercana.
La PNC incautó cerca de 30 kilogramos de droga valorados en aproximadamente USD 106,050 durante el operativo en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Policía Nacional Civil de El Salvador ejecutó la captura de cuatro individuos acusados de tráfico ilícito de drogas, tras incautar cerca de 30 kilogramos de estupefacientes valorados en aproximadamente USD 106,050, como parte de la Operación Barrido, de acuerdo con lo informado este viernes por el ministro de seguridad, Gustavo Villatoro.

Durante la intervención, las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron la detención de William V., César L., Kevin L., conocido como “Panameño”, y Oswaldo M. Los capturados serán procesados bajo el cargo de tráfico ilícito, enfrentando penas privativas de libertad, de acuerdo con el marco legal salvadoreño.

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Al mismo tiempo, Villatoro destacó el resultado del operativo y reafirmó el compromiso institucional en la lucha contra el narcotráfico. “Nuestro trabajo de sacar de la sociedad a quienes tienen, mueven o comercializan veneno no se detiene”, manifestó en sus redes sociales el funcionario.

El despliegue policial incluyó intervenciones simultáneas en varias zonas para desarticular células dedicadas a la comercialización de drogas. (Retomado de: Gustavo Villatoro)
El despliegue policial incluyó intervenciones simultáneas en varias zonas para desarticular células dedicadas a la comercialización de drogas. (Retomado de: Gustavo Villatoro)

Operativo policial en El Salvador deja incautación de droga y capturados

De acuerdo con la información proporcionada por los medios oficiales, la droga incautada corresponde a distintas presentaciones y sería distribuida en diferentes puntos del territorio nacional. El decomiso, valuado en más de USD 100,000, constituye un golpe relevante a las estructuras que operan con sustancias lícitas. Estos resultados son producto de la intensificación de los patrullajes, los registros y las acciones de inteligencia policial desarrolladas en el marco de la Operación Barrido.

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El despliegue policial incluyó intervenciones simultáneas en varias zonas del país, con el objetivo de desarticular células dedicadas a la comercialización de drogas a pequeña y mediana escala. Según reportó la Policía Nacional Civil (PNC), estas acciones forman parte de una estrategia integral para reducir la oferta de sustancias ilícitas y fortalecer la seguridad pública.

Un par de esposas plateadas yacen sobre una mesa oscura en una habitación con poca luz, con barras de celda visibles al fondo.
Las autoridades de El Salvador informaron que los cuatro capturados serán procesados por tráfico ilícito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador refuerza la ofensiva contra el narcotráfico

A su vez, Gustavo Villatoro remarcó: “Seguiremos actuando con firmeza contra estos narcomenudistas. Quienes pretendan distribuir droga en nuestro país, serán llevados ante la justicia”. La declaración del funcionario marca la posición del Ejecutivo frente al fenómeno del narcotráfico.

El caso de los 4 sujetos se suma a una serie de capturas realizadas durante los últimos meses, en las que las autoridades salvadoreñas han incrementado el uso de tecnología y recursos de inteligencia para combatir el narcotráfico. Los detenidos serán puestos a disposición de las instancias judiciales correspondientes, donde enfrentarán procesos por violación a la Ley de Regulación de Actividades Relacionadas con Drogas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar actividades sospechosas relacionadas con la venta o transporte de drogas, enfatizando que la colaboración ciudadana resulta vital en el combate a este delito. La Policía salvadoreña también informó que continuará ejecutando operativos similares en el resto del país, como parte de la estrategia de seguridad pública impulsada por el Gobierno salvadoreño.

La incautación de 30 kilogramos de droga y la captura de los presuntos responsables refuerzan la postura de El Salvador en su ofensiva contra el narcotráfico, así como la determinación de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la seguridad y la salud pública.

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