El obsceno caso de corrupción que revela el vínculo entre un ex funcionario de La Plata y la mafia china

Video: la insólita fuga de Ke Deqiang de una comisaría de la Policía Bonaerense en mayo de 2022

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En mayo de 2022, un presunto capo de la mafia china se escapó de una comisaría de la Policía Bonaerense. Lo hizo, literalmente, caminando, como si se fuera de su propia casa. Ke Deqiang, alias “Matías”, registrado como supermercadista en la AFIP de ese entonces, con actividad comercial en el país desde 2006, decía ser un referente de su comunidad, el presidente de la supuesta Cámara de Comercio de Supermercados Chinos de la ciudad de La Plata, Beriso y Ensenada. Para el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la UFI N°16, el encargado de investigarlo, la supuesta Cámara no era más que un frente para amenazar a sus connacionales a palazos.

Y así, Ke Deqiang, detenido en la Comisaría 1° de La Plata, plena zona céntrica de la ciudad, se levantó de su celda y se fue. Trepó el portón de la seccional para no volver. Fue un escándalo: nunca antes se había revelado el manoseo corrupto entre policías y mafiosos chinos en la Argentina.

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Hoy, Ke Deqiang vuelve como un fantasma, en una nueva investigación, también a cargo del fiscal Condomí Alcorta, y como un fantasma sumamente real. Hay quienes lo dicen muerto, pero el fiscal nunca vio su tumba o su cadáver. Mucho menos, un certificado de defunción. Tampoco tiene una salida legal del país registrada. Sin embargo, su historia continúa. Una nueva megacausa acaba de explotar en las últimas horas.

Ke Deqiang, supuestamente muerto

Un celular incautado en aquel expediente de 2022 llevó a otro expediente a cargo de Condomí Alcorta contra la asociación ilícita del capo, dedicada al juego clandestino y los aprietes que explotó en las últimas horas. El caso, hoy, tiene once detenidos arrestados en las últimas horas, con una serie de allanamientos a cargo del Departamento de Delitos Fiscales de la PFA que incautó armas y dinero en más de una de docena de objetivos en La Plata. El juez de garantías Agustín Crispo firmó el pedido de captura de Deqiang. Todavía no lo encuentran.

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Esta vez, la podredumbre de la corrupción entre las instituciones de La Plata y la mafia china va más arriba. El nuevo acusado principal es un ex funcionario de la Municipalidad local. Se trata de Jonatan Emanuel Reyes, el antiguo jefe de la Subsecretaria de Convivencia y Control Ciudadano.

Diez de los once detenidos en la causa

“Gato”, “balín” y “gil”

Reyes, de 42 años, era quien, por una supuesta coima, abría o cerraba la puerta municipal. “Valiéndose de influencias en sectores claves procedían a la habilitación y clausura de locales comerciales, otorgaban licencias de conducir y habilitación de venta de bebidas alcohólicas sin cumplir con los procedimientos y/o requisitos que las normas exigen”, siguió el titular la UFI N°16.

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Una serie de conversaciones en la causa lo vinculan directamente a Ke Deqiang. “Ah, pero querés romper todo”, le dice, socarronamente, el ex funcionario al supuesto capo mafia en un audio. “Vos me dijiste ya solucionado (sic). ¿Qué pasa? ¿Otra vez hoy viene la acta?“, le insistió luego en una charla que data de octubre de 2022.

Una de las armas incautadas

La familiaridad entre ambos parecía total. En otra conversación, Reyes le decía a Deqiang: “Apurate, que si me pasás eso ahora, lo tengo a la tarde, pelotudo”. ¿Quién le diría “pelotudo” a un supuesto capo de la mafia china? En otro chat, lo trataba de “gato”, “balín”, “cuerno” y “gil”.

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Hay un supuesto tarifario. Por cada presunto trámite turbio, Reyes habría cobrado $75 mil, unos 260 dólares al cambio de aquel entonces.

Deqiang, de acuerdo al pedido de arresto firmado por el juez Crispo, hacía valer ese vínculo con Reyes. “Surgen conversaciones con diferentes personas” donde se vuelve evidente “exigir sumas de dinero a cambio de evitar clausuras o brindar habilitaciones a distintos comercios”. Esto es, literalmente, tráfico de influencias, uno de los tantos delitos imputados.

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Dólares y documentos

Otros amigos más

Reyes no sería el único ex funcionario involucrado. En la lista de allanamientos entregada a la Federal figura, por ejemplo, un contador empleado en su momento por un ministerio provincial que le proveía de “asesoría contable” al capo Deqiang. El fiscal, sin embargo, no pidió el arresto de este contador; los documentos relevados por Infobae no hablan de un involucramiento con la banda china desde su función pública. Se secuestraron varios documentos en su domicilio, que serán analizados.

En su imputación enviada al Juzgado N°6, el fiscal marcó la existencia de “al menos dos contadores, quienes ocultaban o simulaban los ingresos de la organización” y “personas de ciudadanía china y argentina quienes operaban como testaferros”.

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Raúl Gracia Duarte es el otro argentino detenido en la trama, junto con otros cuatro ciudadanos chinos; uno de ellos ya había sido denunciado en el pasado por amenazar a un supermercadista chino para que retire una denuncia contra Deqiang. Duarte era, básicamente, un encargado de logística del capo, encargado de pagos y papeles.