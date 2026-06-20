El curioso mensaje de Neymar en pleno partido de Brasil ante Haiti por el Mundial

Neymar no viajó con la delegación y vio el partido desde la concentración

Neymar fue el gran ausente en la goleada de Brasil por 3-0 ante Haití, que lo dejó como líder del Grupo C en el Mundial 2026, pero siguió al equipo desde la concentración mientras se recupera de una lesión sufrida el 17 de mayo pasado durante un partido del Brasileirao entre Santos y Curitiba. “Vamos”, escribió Ney en una historia publicada en su cuenta personal de Instagram con un mensaje de aliento para sus compañeros, seguido de una bandera brasileña y una captura de la transmisión oficial durante el recibimiento.

Lo cierto es que el ex futbolista del Barcelona y PSG está en la parte final de una dolencia que podría privarlo de jugar también el último duelo de la zona ante Escocia el próximo miércoles desde las 19:00 en Miami. El diagnóstico inicial del club paulista fue un “edema”, pero el médico de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Rodrigo Lasmar, precisó después que se trataba de una lesión muscular de segundo grado, con un tiempo estimado de recuperación de entre dos y tres semanas. Un día después de esa lesión, el 18 de mayo, Carlo Ancelotti anunció la lista de 26 jugadores convocados para el Mundial 2026. El nombre de Neymar estaba en ella.

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La decisión tomó por sorpresa a buena parte del periodismo especializado. El biógrafo y periodista Guillem Balagué reveló que Davide Ancelotti, asistente del entrenador italiano, le había confirmado días antes que el delantero no estaría en la nómina. Cuando Balagué le reclamó la contradicción, Davide le explicó la postura de su padre: “Pensó que es mejor tener a alguien como él cerca que lejos, porque cada fracaso se habría atribuido a que Neymar no estaba ahí”. El propio Carlo Ancelotti, en una conversación con el ex futbolista Paulo Roberto Falcao para el canal de YouTube de Duda Garbi, ofreció su propia versión: “Decidí convocarlo en el momento en que comenzó a jugar con regularidad en el campeonato Brasileño. El último periodo, después de la fecha FIFA de marzo, jugó con continuidad y en buen nivel”.

Neymar no juega con la selección desde el 17 de octubre de 2023 (Crédito: Reuters/Caean Couto)

El técnico italiano también reconoció haber sentido la presión social que rodeaba la posible presencia del delantero. “Sentía el clamor del pueblo por la convocatoria de Neymar. Por todos lados: estadios, aeropuertos, restaurantes, todo”, relató, aunque aclaró que esa presión no condicionó su decisión. La convocatoria llegó con condiciones. Según Balagué, la dirigencia le impuso tres: Neymar no sería uno de los capitanes, sería suplente y probablemente no arrancaría de titular en ningún partido, y debía limitar su actividad en redes sociales. El jugador aceptó las tres sin objeciones.

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La CBF ordenó resonancias adicionales que confirmaron que el daño era más serio de lo previsto. Desde entonces, el máximo goleador histórico de Brasil realizó la mayor parte de sus entrenamientos bajo techo y no participó en los amistosos frente a Panamá y Egipto. Tampoco viajó con la delegación a Cleveland para el último partido preparatorio.

El 8 de junio, el organismo emitió un comunicado con el resultado de una nueva resonancia magnética: “El examen mostró una buena evolución en su tratamiento, dentro de los parámetros esperados”. El parte médico permitió mantener la hoja de ruta diseñada por el equipo de Lasmar, pero el debut de Brasil ante Marruecos, el 13 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, llegó sin Neymar. En la rueda de prensa previa a ese partido, Ancelotti volvió a defender su decisión de convocarlo: “Cuando convocamos a Neymar, lo convocamos no solo por su calidad técnica, que es indiscutible, sino también por su experiencia y por el ejemplo que él puede representar para los jóvenes que tenemos en este grupo”.

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Neymar volvió a entrenarse a la par de sus compañeros en los últimos días a la espera de su regreso oficial a la selección (Crédito: Reuters/Caean Couto)

El miércoles 17 de junio, Neymar apareció por primera vez junto a sus compañeros en el campo de entrenamiento de Columbia Park, en Morristown, Nueva Jersey. Se calzó los botines, saludó a la prensa con un “¿me extrañaban?”, participó de la entrada en calor, realizó movimientos por separado y regresó al gimnasio para continuar con su preparación física. Rede Globo informó que el atacante había dado “un paso más” en la recuperación, aunque sus opciones de jugar ante Haití eran “escasas”.

Al día siguiente, el jueves 18, la CBF confirmó lo que ya se esperaba: Neymar no viajaría a Filadelfia para el segundo partido del Grupo C. “Permanecerá en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su recuperación, aprovechando las excelentes instalaciones del hotel The Ridge y del complejo de entrenamiento Columbia Park”, indicó el comunicado oficial.

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Globo Esporte precisó que Ney mantenía una rutina de doble turno, con trabajo de campo por la mañana y sesiones en el gimnasio por la tarde, bajo la supervisión de los preparadores físicos Cristiano Nunes y Mino Fulco. El mismo medio advirtió que tampoco estaba asegurada su presencia para el tercer partido del grupo frente a Escocia, y que el cuerpo técnico solo esperaba tenerlo disponible a partir de la segunda ronda, si Brasil se clasificaba.

El atacante del Santos no juega con la selección desde el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado y del menisco de la rodilla izquierda ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, por las Eliminatorias Sudamericanas.

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