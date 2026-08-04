El Banco Central volvió a comprar dólares y las reservas alcanzaron su mayor nivel en casi siete años

El Banco Central sumó otros USD 28 millones este viernes. REUTERS/Agustín Marcarian

Guardar

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó este martes su quinta jornada seguida de compras de divisas, con una adquisición de USD 28 millones y, en paralelo, las reservas internacionales tocaron el nivel más alto en lo que va de la gestión de Javier Milei.

Desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario, en enero de 2026, el organismo sumó USD 13.373 millones tanto en operaciones dentro como fuera del mercado cambiario. Las intervenciones incluyeron operaciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y compras en bloque. Para este año, el equipo económico fijó un objetivo de acumulación que oscila entre 10.000 y 17.000 millones de dólares.

PUBLICIDAD

En ese contexto, las reservas brutas terminaron la rueda en USD 49.642 millones, el monto más elevado en la era Milei y desde mediados de septiembre de 2019, durante el mandato de Mauricio Macri. Este nivel se alcanzó por una suba diaria de USD 266 millones, explicada por la revalorización de activos como el oro, que se cuentan en el stock del BCRA.

A propósito del ritmo comprador de la autoridad monetaria, en junio había reducido sus intervenciones para contener la presión sobre la cotización de la moneda. Durante el sexto mes del año, la demanda de dólares aumentó y el tipo de cambio mayorista avanzó más de 5%, un incremento superior al de la inflación, algo que no ocurría desde octubre de 2025.

PUBLICIDAD

A lo largo de julio, las compras oficiales totalizaron USD 2.162 millones, por encima de los USD 1.418 millones de junio y el registro más alto desde mayo, cuando se concretaron 2.596 millones de dólares. Esta cifra, además, representó el tercer mejor desempeño del año.

Cabe recordar que el martes de la semana pasada, el BCRA interrumpió una racha de 135 jornadas consecutivas de adquisiciones de divisas. Esta pausa puso fin a una de las tres secuencias de compras más extensas de las últimas dos décadas, sostenida por el ingreso de divisas del sector agropecuario, minero, energético y por colocaciones de deuda de empresas y provincias en el exterior.

PUBLICIDAD

En efecto, entre enero y julio, el flujo de dólares creció impulsado por la liquidación de exportaciones de los sectores agropecuario, energético y minero, así como por emisiones de deuda fuera del país por parte de empresas y provincias argentinas. Estos recursos permitieron al BCRA absorber una parte importante de los dólares presentes en el mercado.

La entidad ya alcanzó el objetivo de acumulación de reservas establecido para 2026. Durante el primer trimestre, el principal reto consistió en responder a las necesidades de financiamiento del Ministerio de Economía.

PUBLICIDAD

Para sostener el ritmo de compras, el Banco Central incrementó la emisión de pesos, sin utilizar herramientas de esterilización. Al mismo tiempo, el Tesoro absorbió parte del exceso de liquidez mediante la colocación de deuda en moneda local, con el fin de mantener la estabilidad cambiaria y contener la inflación.

El dólar operó estable

A comienzos de agosto, el monto de operaciones en el mercado mayorista de contado se ubica en torno a los USD 600 millones, cifra significativa tras el período de mayores liquidaciones del sector agropecuario en el segundo trimestre.

PUBLICIDAD

El volumen negociado en el segmento spot fue de USD 584,1 millones. Por su parte, el dólar mayorista avanzó un peso en la jornada, cotizando a $1.496, cerca del máximo nominal de cierre de $1.498 registrado el 28 de julio, día en que se calcula que el Tesoro intervino con ventas por unos USD 145 millones para evitar que la cotización superara los 1.500 pesos.

El Banco Central fijó el tope de la banda cambiaria en $1.849,35, lo que deja al dólar comercial aún a una distancia considerable de 353,35 pesos, equivalente al 23,6% de ese límite para la flotación.

PUBLICIDAD

Por otro lado, la cotización del dólar al público cerró sin cambios, a $1.515 para la venta en el Banco Nación. En tanto, el dólar blue retrocedió diez pesos, o 0,7%, y se ubicó en $1.545 para la venta, tras cuatro jornadas consecutivas en baja.