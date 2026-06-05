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Ancelotti detalló los motivos por los que decidió convocar a Neymar para el Mundial

El director técnico italiano contó los pormenores del llamado del delantero a la selección brasileña para disputar la Copa del Mundo

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Carlo Ancelotti explicó qué lo llevó a convocar a Neymar a la Copa del Mundo (REUTERS/Ricardo Moraes)
Carlo Ancelotti explicó qué lo llevó a convocar a Neymar a la Copa del Mundo (REUTERS/Ricardo Moraes)

El técnico de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, explicó en una entrevista reciente los factores clave que lo llevaron a incluir a Neymar en la convocatoria para la Copa del Mundo de 2026. Según destacó el propio entrenador, la decisión se tomó cuando observó una mejora sostenida en el rendimiento y la actitud del delantero durante los últimos partidos del campeonato brasileño.

Durante una conversación en el canal de Youtube de Duda Garbi con el ex futbolista Paulo Roberto Falcao, quien integró la selección brasileña en las Copas del Mundo de 1982 y 1986, el director técnico italiano puntualizó que la regularidad y el nivel mostrado por Neymar tras la fecha FIFA de marzo resultaron determinantes: “Decidí convocarlo en el momento en que comenzó a jugar con regularidad en el campeonato Brasileño. El último periodo, después de la fecha FIFA de marzo, jugó con continuidad y en buen nivel”, afirmó el entrenador.

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El proceso de convocatoria se produjo en medio de un fuerte clamor popular en Brasil. Ancelotti reconoció haber sentido la presión social que rodeaba la posible presencia de Neymar, tanto en estadios como en espacios públicos. “Sentía el clamor del pueblo por la convocatoria de Neymar. Por todos los lados, estadios, aeropuertos, restaurantes, todo”, relató el entrenador, aunque dejó claro que la influencia externa no condicionó su decisión: “No lo convoqué por presión, ciertamente no. Es normal, así uno puede entender cómo el fútbol es importante en este país. El amor que el pueblo tiene por la selección es único. No existe ningún otro país en el mundo con ese nivel de pasión por su selección. En este aspecto, Brasil es único”, subrayó.

En la misma entrevista, Ancelotti confirmó que no mantuvo contacto directo con Neymar antes de anunciar la lista oficial, que se conoció el 18 de mayo. El técnico, sin embargo, insistió en que la actitud positiva y la mejoría mostrada por el futbolista fueron decisivas: “No tuve contacto con él antes de la convocatoria, pero mostró buena actitud y mejoría en el último periodo, y por eso lo llamé. Es un jugador con calidad, talento, experiencia y puede ayudar al equipo a mejorar la calidad del juego”, enfatizó el italiano.

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Aunque figura dentro de la nómina de futbolistas de la Canarinha para disputar la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México 2026, el delanrero del Santos no pudo disputar el amistoso contra Panamá, que la selección brasileña ganó por 6-2, y tampoco podrá estar presente en el juego ante Egipto el 6 de junio, ya que el delantero continúa recuperándose de una lesión de grado 2 en la pantorrilla. Con este panorama planteado, el ex Barcelona y Paris Saint Germain es duda para el estreno en el Mundial contra Marruecos.

“Neymar estará en Nueva Jersey, en tratamiento de fisioterapia, e intensificando el programa de recuperación física”, informó este jueves la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), dejando en claro que el delantero aún no se encuentra al ciento por ciento en lo físico.

En cuanto a las expectativas para el torneo, Ancelotti fue directo al responder si considera que Brasil está en condiciones de conquistar el título: “Creo que sí. Quiero crear una expectativa alta en mis jugadores. Cuando la expectativa es alta, la motivación es mayor”, expresó el entrenador.

Neymar permanece en tratamiento y realiza sesiones de recuperación en el centro de entrenamiento de la selección, a la espera de la evolución de su lesión. La situación del atacante sigue siendo uno de los temas principales para la prensa y la afición brasileña en la antesala de la máxima cita del fútbol internacional.

Pese a las distintas versiones, Ancelotti, a finales de la semana pasada, fue contundente y optimista con respecto al estado físico de Ney: “Creemos que va a recuperarse pronto, está trabajando bien, está animado. Si no puede estar en el primer partido, estará en el segundo. No vamos a cambiar a nadie, los 26 elegidos jugarán el Mundial”.

El debut oficial de Brasil en la Copa del Mundo será el 13 de junio, en Nueva jersey, ante Marruecos. Luego chocará el 19 de junio, en Philadelphia, contra Haití. La Canarinha cerrará su participación dentro del Grupo C el 24 de junio versus Escocia en Miami.

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