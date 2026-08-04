Irán sopesa la posibilidad de permitir que países europeos retiren las minas del estrecho de Ormuz

La posible misión europea de desminado en el estrecho de Ormuz depende de garantías de seguridad de Irán y de un alto el fuego sostenible. (Reuters)

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Irán está considerando permitir que naciones europeas retiren las minas del Estrecho de Ormuz, una posible concesión que podría formar parte de un acuerdo para normalizar el tráfico marítimo en la vía y facilitar las negociaciones de paz con Estados Unidos.

En público, Irán ha declarado repetidamente que no permitirá que países extranjeros participen en las labores de desminado en este punto de tránsito crucial para el petróleo y el gas natural licuado. Sin embargo, en reuniones privadas celebradas en las últimas semanas, Teherán ha suavizado su postura, según diplomáticos familiarizados con el asunto, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar información delicada.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Esta medida proporcionaría a los sectores naviero y asegurador la tan necesaria garantía de un tercero sobre la seguridad del estrecho tras más de cinco meses de conflicto militar, y podría contribuir a impulsar los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra.

La disputa por la gobernanza del estrecho de Ormuz sigue abierta porque Irán exige control y tasas de uso, mientras Estados Unidos rechaza esa posición. (REUTERS/Stringer)

Tanto Qatar como el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declararon el martes que es inminente algún tipo de acuerdo, probablemente relacionado con el estrecho de Ormuz. Esta vía marítima se ha convertido en el punto de partida para cualquier negociación futura, tras meses de estancamiento en la disputa por su gestión.

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Cualquier misión europea de desminado dependería de que Irán proporcionara garantías de seguridad para los buques involucrados y de que el alto el fuego resultara sostenible, según las fuentes, que añadieron que no hay garantía de que el plan se lleve a cabo. También requeriría el consentimiento del poderoso Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, la rama militar que ha liderado los ataques contra el tráfico marítimo a través del estrecho.

Aún existe desacuerdo entre los líderes iraníes, según una de las fuentes. Algunos miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria insisten en que la República Islámica, y no otros países, debería ser la responsable de la desactivación de las minas marinas.

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La cuestión de la gobernanza del estrecho tras la guerra también seguirá siendo un punto conflictivo. Irán exige el control de la vía marítima y el cobro de tasas por su uso, algo a lo que Estados Unidos se opone firmemente. El presidente Donald Trump declaró el lunes que Irán tiene una “última oportunidad” para llegar a un acuerdo, amenazando con reanudar los ataques aéreos si no se alcanza dicho acuerdo. Es probable que el acuerdo dependa del resultado de las conversaciones entre Irán y Omán, que controla la costa sur del estrecho.

Según anunció el martes el mediador Qatar, se ha redactado y distribuido entre las partes un posible acuerdo para reactivar las conversaciones entre Washington y Teherán, lo que podría constituir una solución a corto plazo para reducir las tensiones. Bessent afirmó que un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz podría concretarse el martes.

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Donald Trump amenazó con reanudar ataques aéreos si Irán no acepta un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz. (EP)

Las conversaciones entre Irán y Omán se han centrado en establecer un nuevo canal central a través del estrecho, pero se cree que la ruta está minada, según algunas fuentes, lo que significa que su éxito dependería de los trabajos posteriores para despejar la zona.

Estados Unidos también está presionando a sus aliados para que confirmen que el estrecho es seguro para su uso, con el fin de restablecer el suministro de energía, según una de las fuentes.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha estado presionando al Reino Unido y a Francia para que organicen una conferencia internacional sobre el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, pero ahora no se espera que se celebre hasta que se establezca otro alto el fuego y se demuestre su sostenibilidad, según declaró un alto funcionario. Los europeos rechazaron la solicitud por temor a que se interpretara como un apoyo a la ofensiva estadounidense, añadió el funcionario. El apoyo de Estados Unidos a la misión de desminado también representa un cambio, ya que Trump había desestimado anteriormente el apoyo europeo.

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Teherán ya se había opuesto a las iniciativas de desminado lideradas por Europa.

“El desminado lo lleva a cabo exclusivamente Irán y ningún otro país”, escribió el viceministro de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, en X en junio, en respuesta a la declaración del presidente francés, Emmanuel Macron, de que trabajaría en el desminado del estrecho.

Bloomberg