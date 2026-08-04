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Así es la vida de casada de Taylor Swift: cocina italiana, golf y canciones de amor para Travis Kelce

La cantante disfruta a fondo su faceta de recién casada y celebra esos gestos cotidianos que ahora comparte con su esposo

Taylor Swift y Travis Kelce
Taylor Swift y Travis Kelce adoptaron un bajo perfil tras su boda en Midtown de Manhattan y comenzaron una rutina de vida matrimonial centrada en el hogar (Instagram)
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Taylor Swift disfruta de la vida matrimonial junto a Travis Kelce con una rutina doméstica que incluye cocina italiana, sesiones de ejercicio y la escritura de nuevas canciones de amor, según reveló la propia cantante a una amiga cercana.

Un mes después de la boda que paralizó el Midtown de Manhattan —con una caravana de camionetas negras que convergió en el Madison Square Garden—, la pareja ha optado por el bajo perfil.

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Pero la cantante rompió ese silencio con una amiga, también músico, a quien le contó los detalles de su nueva vida como Mrs. Kelce.

“Taylor dijo que era más feliz que nunca ahora que es la señora Kelce y que su vida de casada ha sido una dicha hasta ahora”, reveló una fuente al Daily Mail. “Es una esposa plena que se enfoca en las cosas simples de la vida”.

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Esas cosas simples tienen nombre y apellido: cocina italiana, pan casero y una convivencia con los animales domésticos de ambos.

looks de 2025 - Taylor Swift y Travis Kelce
La pareja incorporó ejercicio diario a su rutina de casados con caminatas, natación, pesas y clases de golf (Grosby)

Swift comparte tres gatos —Meredith Grey, Olivia Benson y Benjamin Button— con el Samoyedo blanco de Kelce, y según la misma fuente, la convivencia entre ellos transcurre sin fricciones porque el perro llegó al hogar siendo un cachorro y los gatos lo adoptaron desde pequeño.

Ella ha estado cocinando la cena y horneando pan para su nuevo marido, se ha convertido en toda una chef y está probando muchos platos italianos, aprendiendo algo de italiano al mismo tiempo y bebiendo vino blanco”, detalló la fuente al tabloide británico.

La rutina de la pareja también incluye ejercicio diario conjunto. Según el mismo testimonio, ambos alternan caminatas, natación y pesas.

El jugador estrella de los Kansas City Chiefs le ha enseñado a su esposa a jugar al golf, deporte al que el ala cerrada es aficionado.

Lejos de mantener vidas paralelas durante la temporada de fútbol americano, la pareja ha decidido apostar por una convivencia plena.

Travis Kelce se sumó al campamento de entrenamiento de los Kansas City Chiefs mientras ambos trabajan para convertir su mansión de Kansas City en un hogar compartido (AP)
Travis Kelce se sumó al campamento de entrenamiento de los Kansas City Chiefs mientras ambos trabajan para convertir su mansión de Kansas City en un hogar compartido (AP)

Travis Kelce se incorporó al campamento de entrenamiento de los Chiefs en la Universidad Estatal de Missouri Occidental, en San José, Misuri, el 29 de julio, y desde entonces los dos trabajan en convertir la mansión de 17 millones de dólares del jugador en Kansas City en un hogar compartido.

“No quieren que parezca la casa de Travis en la que Taylor se mudó”, indicó otro insider al Daily Mail. “Quieren un lugar que sea de los dos desde el primer día”.

El plan a largo plazo contempla también buscar propiedades en otras zonas. La pareja examina listados en línea y “cree que Montecito podría ser un buen lugar para establecerse”, una localidad costera de California conocida por su privacidad y por ser residencia de figuras como Oprah Winfrey o el príncipe Harry y Meghan Markle.

La pareja mantendría además la mansión de Taylor Swift en Tribeca, Nueva York.

“Han hecho lo de la distancia y fue difícil. Ahora están casados, Taylor va a estar donde esté Travis. Ese es el hogar”, señaló la fuente.

La primera aparición pública de los recién casados se produjo el 10 de julio, en la boda del compañero de equipo de Kelce en los Chiefs, JuJu Smith-Schuster, en Dana Point, California, tras una luna de miel en el exclusivo Yellowstone Club en Big Sky, Montana.

Taylor Swift escribe canciones de amor para un nuevo álbum y una gira, inspirada por Travis Kelce y en diálogo creativo con las hermanas Haim (REUTERS/Eduardo Munoz)
Taylor Swift escribe canciones de amor para un nuevo álbum y una gira, inspirada por Travis Kelce y en diálogo creativo con las hermanas Haim (REUTERS/Eduardo Munoz)

En el plano profesional, la estrella pop trabaja en nuevo material discográfico. Según la fuente citada por el Daily Mail, la cantante “está muy inspirada gracias a su marido” y escribe canciones de amor para un nuevo álbum y gira, con las hermanas Haim como interlocutoras creativas.

También habría contactado a Carly Simon tras conocer el diagnóstico de Parkinson de la cantautora, con quien expresó interés en colaborar y a quien envió un ramo de flores.

En el terreno más íntimo, Swift confesó a su amiga que disfruta especialmente de los pequeños gestos del matrimonio. “Le encanta llamar a Travis ‘mi marido’ o ‘mi esposo’. Dijo que es mucho mejor que decir ‘novio’ o ‘prometido’. Se derrite cuando Travis la presenta como ‘mi esposa’”, según relató el informante.

Los Kansas City Chiefs arrancan la pretemporada el 15 de agosto ante los Los Angeles Rams en el Arrowhead Stadium, con el regreso de Kelce a su decimocuarta temporada en la NFL.

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