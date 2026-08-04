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La Libertad Avanza quiere cerrar el Senado provincial si gana las elecciones en Buenos Aires

La iniciativa es en respuesta a un proyecto del gobernador Axel Kicillof para ampliar el número de legisladores. Los argumentos detrás de la propuesta, que todavía no se va a debatir en el recinto

Recinto legislativo con alfombra roja, decenas de personas sentadas en escritorios de madera con sillas rojas, y un balcón superior con público. Se ven varias pantallas
Hasta el momento, la provincia tiene dos Cámaras
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A meses del inicio de la campaña electoral, el gobierno nacional asegura que va a cerrar el Senado de la provincia de Buenos Aires si llega a ganar en ese territorio, por lo que convertiría a la Legislatura en un organismo unicameral, como sucede en la mayoría de los distritos del país.

La iniciativa surgió en las últimas horas como respuesta a un proyecto que estaría preparando el mandatario local, Axel Kicillof, y que es totalmente contrario, ya que en lugar de reducir, buscaría ampliar el número de representantes en el recinto.

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La idea del oficialismo local es sumar un total de 12 bancas para que, de esta forma, la Cámara de Diputados pase de 92 a 100 miembros y la de Senadores, de 46 a 50.

La medida estaría incluida dentro del proyecto de reforma de todo el sistema político, que también volver a habilitar la reelección indefinida de los intendentes.

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Está propuesta generó la reacción del presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, que volvió a poner en el debate la posibilidad de que la Legislatura pase a ser unicameral, como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires y en varios otros lados del país.

Javier Milei le toma juramento a al nuevo Jefe de Gabinete, Diego Santilli - Casa Rosada - Sebastian Pareja
Pareja cuestionó a Kicillof (RS Fotos)

En el bloque violeta, que encabeza Carlos Curestis, reconocen que por el momento no cuentan con los votos necesarios como para poder impulsar un cambio de este tipo, pero en el partido aseguran que será “uno de los ejes de la campaña”, independientemente de quién sea finalmente el candidato a suceder a Kicillof.

En el interior del espacio remarcan que la Cámara alta, según el Presupuesto que se aprobó para 2026, demanda un gasto de $156.204 millones, por lo que si se cierra, ese dinero podría destinarse a otras urgencias.

No obstante, en el partido remarcan que “no es una cuestión solamente de plata, sino también simbólica”, porque el recinto “no funciona como el Congreso, donde hay una cuestión federal”.

“No tenés acá dos tipos de representatividad, como sucede a nivel nacional, que tenés que votar en nombre del pueblo y de las provincias”, precisó una fuente libertaria.

Según subrayan en este espacio, en la Legislatura ”el sistema de elección en este caso es el mismo para las dos Cámaras, entonces estás duplicando las funciones y no tiene sentido”.

Carlos Curestis Florencia Arietto
Curestis, jefe del bloque de La Libertad Avanza en el Senado bonaerense

“La Provincia de Buenos Aires está en crisis desde hace años. Abandono, desidia y un relato que ya no resiste la realidad. Mientras colapsan la salud, la educación y la seguridad, al kirchnerismo no se le ocurre mejor idea que proponer un aumento de la cantidad de legisladores en ambas cámaras”, escribió Pareja en sus redes sociales.

El diputado nacional cuestionó al gobernador y lo acusó de tener “intenciones de salvarse de por vida en el Estado, a costa del esfuerzo de quienes pagan impuestos“.

“Siempre encuentran recursos para sostener a la política. Que la casta esté en orden, aunque vivamos cada vez peor. Pero chocaron con una realidad. La sociedad quiere a la casta afuera. Estamos cansados de sostener bancas y contratos políticos mientras el Estado provincial abandona sus funciones esenciales“, criticó.

En esta línea, cerró con la propuesta contraria a la de Kicillof: “Vamos a eliminar el Senado bonaerense y usar esa montaña de plata para volver a priorizar lo básico у devolvérsela a quienes lo financian con sus impuestos”.

La iniciativa no es nueva, sino que tiempo atrás ya había sido presentada por el legislador libertario Diego Valenzuela, entonces intendente de Tres de Febrero.

Presentación libro Diego Valenzuela
Valenzuela ya había hecho una propuesta de una Legislatura unicameral (Gustavo Gavotti)

El dirigente, cercano a Patricia Bullrich, tuvo como campaña esta medida, pero con un bloque todavía en minoría, nunca prosperó.

En el Senado, La Libertad Avanza cuenta con una bancada de 10 integrantes, solamente por detrás de Fuerza Patria, que cuenta con 24 representantes.

A pesar de ser el segundo espacio más grande, está lejos de alcanzar al peronismo, incluso si se junta con sus aliados del PRO, que tienen 5 bancas, y de la UCR, que tiene una más.

”Afortunadamente, siempre tuvimos la intención de impulsar un cambio profundo en la estructura actual de la Legislatura provincial, avanzando hacia la conformación de una cámara única que termine con la duplicación de estructuras, costos y trámites que hoy caracterizan al sistema bicameral bonaerense”, señaló uno de los referentes libertarios en la provincia.

Kicillof reiteró el pedido de autorizaición de dueda a la Legislatura bonaerense
Kicillof quiere ampliar la Legislatura

Sin embargo, insistió con que “en la actualidad esa reforma no está en carpeta como tema de tratamiento inmediato”, sino que “se trata de una convicción de fondo, parte de la visión de transformación institucional que impulsamos para la Provincia”.

Al respecto, en diálogo con Infobae, el legislador explicó que “su instrumentación requiere de las mayorías y el consenso político necesarios para llevarla adelante con seriedad”.

“En ese marco, aclaramos que desde el Senado provincial no vamos a presentar un proyecto sobre este tema. Se trata de una convicción que sostenemos y que seguirá formando parte de nuestra visión de reforma institucional para la Provincia, pero no es, por el momento, una iniciativa que impulsemos formalmente desde esa Cámara”, aclaró.

Actualmente, en la Argentina solamente Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Salta, San Luis y Santa Fe tienen también legislaturas bicamerales.

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