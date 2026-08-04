La serie de ‘God of War’ cambiaría de actores para adaptar el salto temporal de ‘Ragnarök’

God of War, de Sony Santa Monica.

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La adaptación de acción real de God of War para Prime Video cambiaría a los intérpretes de Atreus y Thrud en su segunda temporada, según convocatorias de casting reportadas por MP1st. Callum Vinson e Island Austin quedarían limitados a la primera entrega: el relevo respondería a un salto narrativo de alrededor de cinco años para acercar a los personajes a sus versiones adolescentes de God of War Ragnarök, y no a una evaluación pública de sus actuaciones.

Un recambio previsto desde el inicio

La decisión de contratar a otros intérpretes para la segunda temporada habría sido tomada por Amazon antes de elegir a Vinson como el joven hijo de Kratos. La producción preferiría incorporar a un actor adolescente en lugar de esperar varios años hasta que el intérprete alcance la edad requerida por la historia.

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El mismo criterio se aplicaría a Island Austin, elegida para interpretar a Thrud, hija de Thor. Ambos personajes atraviesan un crecimiento visible entre las dos entregas de la etapa nórdica de los videojuegos, por lo que la serie buscaría trasladar ese cambio mediante un recambio de reparto.

Esto significa que Vinson y Austin habrían sido contratados desde el principio para participar únicamente en la primera temporada. Hasta el momento no se informaron los nombres de quienes asumirían los papeles en los episodios posteriores, ni Prime Video realizó un anuncio oficial sobre el cambio.

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El dato también descarta, al menos según la información disponible, que la salida de ambos intérpretes esté relacionada con problemas durante el rodaje o con su desempeño. El reemplazo sería una decisión narrativa y de producción planificada antes de comenzar las grabaciones.

Las pistas en las convocatorias de casting

Los avisos para seleccionar al reparto de la segunda temporada buscan versiones adolescentes de Joshua y Ruth, nombres en clave utilizados para Atreus y Thrud. Un nombre en clave permite ocultar la identidad de un personaje mientras se evalúan candidatos y se evita revelar detalles de la producción.

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Esas descripciones coinciden con el salto de edad entre los personajes presentados en God of War y sus versiones posteriores en God of War Ragnarök. La serie fue planteada para adaptar la saga nórdica de la franquicia de PlayStation, centrada en la relación entre Kratos y su hijo y en su encuentro con figuras de la mitología escandinava.

El salto sería de aproximadamente cinco años entre una temporada y otra. Aunque el tiempo transcurrido dentro de la ficción puede resolverse con maquillaje o efectos, la producción habría optado por intérpretes mayores para que el cambio físico resulte inmediato en pantalla.

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La búsqueda anticipada también sugiere que la segunda temporada continúa dentro de los planes de Prime Video pese a los problemas recientes. Sin embargo, todavía no está claro cuándo comenzará esa etapa ni si los episodios se filmarán inmediatamente después de rehacer la primera temporada.

El director mexicano considera que títulos como God of War ofrecen experiencias tan cinematográficas como una película de Hollywood (Sony)

Una producción marcada por reemplazos y reinicios

El cambio de Atreus y Thrud ocurre en medio de una situación más complicada con el papel principal. Ryan Hurst, elegido para interpretar a Kratos, sufrió una lesión que habría obligado a suspender el rodaje y buscar a otro actor. Su reemplazante todavía no fue anunciado.

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Según informes previos, cuatro episodios ya habían sido grabados antes de la lesión de Hurst, pero ese material habría sido descartado. Prime Video no detalló públicamente cuánto contenido deberá repetirse, qué escenas podrán recuperarse ni cómo afectará la situación al calendario completo.

El plan inicial contemplaba filmar las dos temporadas de manera consecutiva. Esa estrategia habría permitido mantener al equipo y los escenarios activos mientras avanzaba la adaptación de los dos videojuegos, pero ahora se desconoce si podrá conservarse tras la suspensión y el cambio de protagonista.

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El proyecto también acumuló retrasos y reinicios creativos desde su anuncio. Aun así, las nuevas convocatorias para Atreus y Thrud indican que siguen en marcha los preparativos para la segunda temporada. Prime Video todavía no comunicó una fecha de estreno para la serie.