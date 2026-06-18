“¿Me extrañaban?”, el saludo de Neymar en su vuelta a las prácticas con Brasil: cómo está de la lesión y cuándo debutaría en el Mundial

Neymar se entrenó con normalidad y se ilusiona con jugar en el Mundial 2026

Neymar volvió este miércoles a trabajar sobre el césped con Brasil en Morristown, Nueva Jersey. Sin embargo, desde el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti todavía mantienen cautela en torno a la recuperación del delantero del Santos, que llegó a su cuarta Copa del Mundo pero que todavía no debutó en el certamen.

El crack paulista arrastró una lesión muscular grado dos en el gemelo derecho desde el 17 de mayo, cuando se lastimó en un partido del Brasileirao ante Curitiba. Pese a ese cuadro, Ancelotti lo incluyó en la lista mundialista de 26 jugadores.

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Neymar apareció por primera vez junto a sus compañeros en el campo de entrenamiento de Columbia Park. Se puso los botines, saludó a la prensa con un “¿me extrañaban?”, participó de la entrada en calor, hizo movimientos por separado y luego regresó al gimnasio para continuar con la puesta a punto física.

Según Rede Globo, el atacante dio “un paso más” en la recuperación de la lesión en la pantorrilla y se entrenó con el grupo este miércoles, aunque sus opciones de jugar contra Haití “son escasas”. El mismo medio añadió que, si la evolución sigue según lo previsto, podría estar disponible para el último partido de la fase de grupos ante Escocia, el miércoles 24.

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Neymar volvió a entrenarse con el resto de sus compañeros (Prensa CBF)

Sin embargo, la decisión inmediata del cuerpo técnico es no acelerar el regreso del número 10. El objetivo es que Neymar llegue en plenitud física y futbolística al cruce de 16avos, por encima de la posibilidad de utilizarlo antes.

El regreso al campo también tuvo una escena personal que el propio jugador mostró fuera de la práctica. Neymar exhibió en sus redes sociales una bandera de Brasil cubierta de mensajes de apoyo, un regalo de familiares y amigos que viajaron a Estados Unidos para acompañarlo durante el torneo.

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El último partido oficial de Neymar con la selección brasileña fue el 17 de octubre de 2023 frente a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En dicho encuentro, sufrió una grave rotura de ligamentos en la rodilla izquierda.

Mientras Neymar sigue con tareas de recuperación, Ancelotti todavía no tiene resuelto el once para enfrentar a Haití por la segunda fecha del Grupo C. En el debut, Brasil igualó 1-1 con Marruecos. De momento, Escocia lidera la zona con 3 puntos producto de su triunfo 1-0 ante Haití.

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Las principales dudas de Ancelotti pasan por cuestiones físicas y por algunos puestos en disputa dentro de la formación. Gabriel Magalhaes, afectado por fatiga muscular, y Raphinha, con ampollas, no trabajaron con el equipo que se perfila para iniciar el partido. Por la importancia de ambos, el cuerpo técnico los esperará hasta la última práctica de este jueves.

Carlo Ancelotti mantiene cautela con la recuperación de Neymar y prepara el once inicial para el duelo frente a Haití (Prensa CBF)

En los ejercicios, Leo Pereira ingresó por Gabriel Magalhaes y Martinelli ocupó el lugar de Raphinha. En el mediocampo, Fabinho se movió junto a Bruno Guimaraes y aparece por delante de Casemiro en la consideración para ser titular.

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En la delantera, Igor Thiago, que fue titular en el debut, disputa el puesto con Matheus Cunha. El que logre entrar en el once inicial compartirá la ofensiva con Vinicius. Esa es otra de las decisiones que Ancelotti mantiene abierta de cara al partido en Filadelfia.

Las certezas, por ahora, son dos: Danilo reemplazará a Ibáñez en el lateral derecho y Luiz Henrique entrará por Lucas Paquetá en la zona ofensiva.

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La confirmación final del equipo quedará para la última sesión de entrenamiento y para la conferencia que Ancelotti dará este jueves. De momento, el entrenador italiano sabe que deberá esperar para que Neymar sume minutos, pero ya tuvo una gran noticia hoy al tenerlo al delantero trabajando con el resto de sus compañeros.